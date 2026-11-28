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Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του μοναχού Ιωσήφ, κατά κόσμον Νικόλα Τσιγκόζη, ο οποίος εντοπίστηκε στην Κωνσταντινούπολη και επέστρεψε στην Ελλάδα. Μιλώντας στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», η αδελφή του περιέγραψε την αγωνία της οικογένειας, τη μεγάλη κινητοποίηση των αρχών και το απίστευτο οδοιπορικό του αδελφού της στα βάθη της Τουρκίας.

«Πραγματικά, δόξα τω Θεώ, η χαρά μας και η ανακούφιση που νιώσαμε είναι απερίγραπτη. Είχαμε πολύ μεγάλη αγωνία. Η οικογένειά μου, τα αδέρφια μου, οι συγγενείς και φίλοι για την τύχη του. Αν ζει. Είναι απερίγραπτο αυτό που ζήσαμε. Δηλαδή από τη μια ο Ιωσήφ να ζει τη δική του Οδύσσεια και εγκλωβισμένος και χωρίς τον δρόμο της επιστροφής του και από την άλλη εμείς να κάνουμε έναν αγώνα εντοπισμού με οτιδήποτε μέσο υπάρχει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κινητοποίηση και η στιγμή της αναγνώρισης

Η ανησυχία των δικών του ανθρώπων ήταν ακόμη μεγαλύτερη λόγω των προβλημάτων επικοινωνίας που αντιμετωπίζει. «Σπεύσαμε εντατικές έρευνες κατευθείαν στο προξενείο. Να είναι καλά το προξενείο μας, ήταν ο συνδετικός κρίκος μας, το Πατριαρχείο μας εκεί στο Φανάρι. Κοινοποιήθηκε η Ιντερπόλ, το Διπλωματικό σώμα, το Silver Alert. Κινητοποιήσαμε οτιδήποτε υπάρχει για να μας βοηθήσουν να τον εντοπίσουν. Βάλανε και τα τουρκικά μέσα την αγγελία και η κουρδική κοινότητα επίσης βοήθησε πάρα πολύ. Είχαμε και επικοινωνία με την κουρδική κοινότητα, όπως και ο Κούρδος βουλευτής που έβαλε στην Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας το θέμα του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους Τούρκους πολίτες που ήταν φίλοι του Ιωσήφ και τον βοήθησαν. Αρίθμησε ενενήντα επτά ανθρώπους σε όλη την πορεία που έκανε», είπε.

Καθοριστική για τον εντοπισμό του αποδείχθηκε η αναδημοσίευση των βίντεο της εκπομπής. Όπως περιέγραψε η αδελφή του: «Κάποιος δημότης, φίλος του Ιωσήφ, Τούρκος, του είπε “Μήτσο αυτός είσαι εσύ;”. Του έδειχναν βιντεάκι και άκουσε τη φωνή μου από την εκπομπή “Φως στο Τούνελ”. “Ωχ!”, λέει, “Ναι, εγώ. Εγώ είμαι αυτός. Ωχ, τώρα εμένα θα με συλλάβουν. Τώρα θα με βρουν”. Από την ώρα που του το δείξανε, μέσα σε δέκα μέρες τον εντόπισε και η αστυνομία».

Το όνειρο για την Παναγία Σουμελά και τα εκατοντάδες χιλιόμετρα πεζοπορίας

Κίνητρο του μοναχού Ιωσήφ ήταν η επιθυμία του να επισκεφθεί τις ρίζες της οικογένειάς του. «Ήθελε να πάει Τραπεζούντα, Σαμψούντα, στην Παναγία Σουμελά. Η καταγωγή των παππούδων μας είναι από εκείνα τα μέρη και αισθάνεται μέσα του ότι είναι Πόντιος. Ήταν και το διάστημα που δεν ήταν σε κάποια μονή, οπότε άδραξε την ευκαιρία και έκανε το ταξίδι της ζωής του μόνος του», εξήγησε.

Η οικογένεια ανακάλυψε την τρίτη ημέρα πώς έφυγε από την Ελλάδα: έφτασε με ταξί στη Θεσσαλονίκη και από εκεί πήγε κατευθείαν σε ταξιδιωτικό γραφείο με προορισμό την Κωνσταντινούπολη. Δύο ημέρες μετά την αναχώρησή του, ο αδελφός τους από τον Καναδά επικοινώνησε πρώτος με το ελληνικό προξενείο, όπου τον ενημέρωσαν ότι είχε εμφανιστεί εκεί ένας «Ιωσήφ». Εκεί τον είχε οδηγήσει ένας Τούρκος οδηγός ταξί. «Του λέει “Παρά γιοκ”. Δηλαδή ήταν ο πρώτος άνθρωπος που του φέρθηκε ωραία. Κατάλαβε ότι ήταν Έλληνας και επειδή δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν, τον πήγε στο ελληνικό προξενείο», σημείωσε η αδελφή του.

Ο ίδιος είχε μαζί του ένα κινητό τηλέφωνο, με το οποίο έβγαζε φωτογραφίες από το οδοιπορικό του. Προσπάθησε να αγοράσει κάρτα SIM για να επικοινωνήσει με τους δικούς του, αλλά τα χρήματά του δεν έφτασαν. Χωρίς χρήματα για μετακινήσεις, αποφάσισε να φτάσει στον Πόντο με τα πόδια, βαδίζοντας προς τη Μαύρη Θάλασσα. «Πέρασε από βουνά, περπάτησε εκατοντάδες χιλιόμετρα. Τα παπούτσια του είχαν λιώσει», ανέφερε.

Η βοήθεια των ντόπιων, το λάθος λεωφορείο και η κλοπή

Όλο το καλοκαίρι κοιμόταν έξω. «Τους έκανε νόημα “πεινάω, να φάω” και του δίνανε. Εισέπραξε πολλή αγάπη από τους Τούρκους εκεί. Συγκινήθηκε και τον αγαπήσανε. Του δώσανε παπούτσια, ρούχα, τροφή, χρήματα», περιέγραψε η αδελφή του.

Κάποια στιγμή, ένας οδηγός που κατευθυνόταν προς τη Σαμψούντα τον πήρε στο αυτοκίνητό του και τον άφησε σε ένα παραθαλάσσιο χωριό της Μαύρης Θάλασσας όπου υπήρχαν λεωφορεία, δίνοντάς του περίπου 300 λίρες -κοντά στα έξι ευρώ- και κόβοντάς του εισιτήριο. «Εγώ, λέει, ανέβηκα στο λεωφορείο και νόμιζα ότι είχα φτάσει στη Σαμψούντα. Και λέω τι είναι εδώ που είμαι; Ιστανμπούλ», αφηγήθηκε.

Έτσι βρέθηκε ξανά στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, όπου περιφερόταν για ημέρες. Κάτοικοι κάλεσαν ασθενοφόρο και νοσηλεύτηκε για λίγο προκειμένου να λάβει φροντίδα. Τότε είχε ακόμη τα έγγραφά του, όμως λίγο αργότερα έπεσε θύμα κλοπής και έχασε το διαβατήριο και την ταυτότητά του.

Παρά την απογοήτευσή του, έχοντας στην τσάντα μόνο το κινητό και το smartwatch του, ξεκίνησε πάλι με τα πόδια για τον Πόντο. Έφτασε μέχρι τη βορειότερη γέφυρα του Βοσπόρου, όπου η διέλευση πεζών απαγορεύεται αυστηρά, με αποτέλεσμα να τον σταματήσουν οι αστυνομικές και στρατιωτικές αρχές στην είσοδο. Στις αρχές Νοεμβρίου τον ενημέρωσαν πλέον ότι τον αναζητούν.

Η στιγμή της αποχώρησής του από τη γειτονιά όπου τον είχαν γνωρίσει οι ντόπιοι ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη. «Το πιο συγκινητικό ειλικρινά ήταν όταν μου είπε ότι, όταν ήρθαν οι αστυνομικοί να τον πάρουν και του μαζεύανε τα πράγματα, τρέξανε ο κόσμος από τα μαγαζιά που τον ήξεραν και τον αγκάλιασαν. Θεώρησα ότι έκανε ένα είδος ασκητικής ζωής, να το πω έτσι. Μπορεί να μην πήγε να απομονωθεί, αλλά το ότι έζησε στο κρύο, στη βροχή, ζητώντας τροφή, εισέπραξε την αγάπη του κόσμου. Εύχομαι σε κάθε άνθρωπο που ψάχνει τον άνθρωπό του να τον βρει ακριβώς έτσι όπως τον βρήκαμε και εμείς, σώο και αβλαβή. Είναι φοβερή η ιστορία του Ιωσήφ», κατέληξε η αδελφή του.

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