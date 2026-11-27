Πρώην αστυνομικός ομολόγησε τη δολοφονία του 95χρονου πατέρα του

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του zarpanews.gr, η κακοποίηση της κοπέλας ξεκίνησε όταν εκείνη ήταν μόλις 10 ετών και συνεχίστηκε έως την ηλικία των 14. Η νεαρή γυναίκα είναι σήμερα 19 ετών και ζει σε διαφορετικό νομό της Κρήτης.

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