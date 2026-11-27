Κρήτη: Τρόμος για 10χρονο κορίτσι στα χέρια του πατριού της
Μια σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης, που εκτυλίχθηκε σε χωριό του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά, απασχόλησε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για βιασμό κατ’ εξακολούθηση και καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών
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Σύμφωνα με το δημοσίευμα του zarpanews.gr, η κακοποίηση της κοπέλας ξεκίνησε όταν εκείνη ήταν μόλις 10 ετών και συνεχίστηκε έως την ηλικία των 14. Η νεαρή γυναίκα είναι σήμερα 19 ετών και ζει σε διαφορετικό νομό της Κρήτης.
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