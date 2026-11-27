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Τον θρυλικό ρόλο του Δρόμου του Μεταξιού ως γέφυρας πολιτισμών επιβεβαιώνει μια σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη στη Μογγολία, όπου οι ανασκαφές στον τάφο ενός νομάδα αριστοκράτη έφεραν στο φως αντικείμενα προερχόμενα από την Κλασική Ρώμη.

Ο ταφικός χώρος ανήκε αναμφισβήτητα σε υψηλόβαθμο μέλος των Σιονγκ-νου (Xiongnu), της πανίσχυρης συνομοσπονδίας νομαδικών φυλών που κυριάρχησε σε τεράστιες εκτάσεις της Κεντρικής Ασίας, της Μογγολίας και της Μαντζουρίας επί σχεδόν πέντε αιώνες. Ανάμεσα στα ευρήματα ξεχωρίζουν τα θραύσματα ενός γυάλινου κυπέλλου ρωμαϊκής προέλευσης, καθώς και ένα ασημένιο και κρυστάλλινο μενταγιόν σε σχήμα κολοκύθας, πιθανότατα διακοσμητικό εξάρτημα ιπποσκευής, το οποίο παρουσιάζει εντυπωσιακές ομοιότητες με αντίστοιχα κειμήλια της ίδιας περιόδου που έχουν εντοπιστεί στην Κορεατική Χερσόνησο.

Οι ανακαλύψεις αυτές αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο των Σιονγκ-νου σε ένα εκτεταμένο δίκτυο ανταλλαγών που συνέδεε τους προγόνους των Μογγόλων με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τη δυναστεία των Χαν στην Κίνα και την Κορέα. Η ιστορική επίδραση αυτών των δεινών έφιππων τοξοτών υπήρξε καθοριστική για την Ανατολική Ασία, καθώς η ανάγκη των Κινέζων να αναχαιτίσουν τις επιδρομές τους οδήγησε στην κατασκευή του πρώτου Σινικού Τείχους, ενώ η προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν ίππους για τον πόλεμο άνοιξε τον Διάδρομο Γκανσού, θεμελιώνοντας την πρώτη εκδοχή του Δρόμου του Μεταξιού. Η κυριαρχία των Σιονγκ-νου στις στέπες παρέμεινε αξεπέραστη μέχρι την άνοδο του Τζένγκις Χαν, περισσότερα από χίλια χρόνια μετά την τελική ήττα τους από τους Χαν.

Τα μυστικά του «Τάφου 160»

Το ταφικό μνημείο, γνωστό ως «Τάφος 160», βρίσκεται στο νεκροταφείο Duurlig Nars, το οποίο περιλαμβάνει περίπου 300 τάφους, και αποτελεί τον μεγαλύτερο τάφο των Σιονγκ-νου που έχει ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα στη Μογγολία. Αν και το εξωτερικό του μήκος αγγίζει τα 73 μέτρα, ο εσωτερικός θάλαμος είναι ασυνήθιστα μικρός και ρηχός, φτάνοντας σε βάθος μόλις 15 μέτρων. Η αρχιτεκτονική αυτή ιδιαιτερότητα διαφοροποιείται από τους βαθύτερους τάφους της κεντρικής Μογγολίας, υποδηλώνοντας κοινωνικές αλλαγές κατά τα τέλη του 1ου και τον 2ο αιώνα μ.Χ., περίοδο κατά την οποία η αυτοκρατορία παρήκμαζε λόγω εσωτερικών συγκρούσεων και κινεζικών στρατιωτικών πιέσεων.

Η ανασκαφή διήρκεσε τέσσερα χρόνια και πραγματοποιήθηκε από κοινή ερευνητική ομάδα του Εθνικού Μουσείου της Κορέας, του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας της Ακαδημίας Επιστημών της Μογγολίας και του Εθνικού Μουσείου της Μογγολίας. Συνολικά εντοπίστηκαν 413 τεχνουργήματα, μεταξύ των οποίων πολύτιμα μέταλλα, λίθοι και ένα ολόκληρο λακαρισμένο άρμα, στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ανώτατη κοινωνική θέση του νεκρού. Παράλληλα, βρέθηκαν 15 αντικείμενα από νεφρίτη, κατασκευασμένα στα πρότυπα των κινεζικών ταφικών κτερισμάτων των Χαν, αλλά με διακριτά τοπικά μοτίβα.

Παρότι η ταυτότητα του ενοίκου του τάφου παραμένει άγνωστη, οι επιστήμονες προγραμματίζουν αναλύσεις DNA σε δόντια και τρίχες που ανασύρθηκαν από το φέρετρο, προκειμένου να προσδιορίσουν το φύλο και την ηλικία του, ρίχνοντας ακόμα περισσότερο φως στην κοινωνική δομή και τα εμπορικά δίκτυα της αρχαίας στέπας.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

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