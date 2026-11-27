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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν παρευρέθηκε στην τελετή έπαρσης της σημαίας για το νέο πυρηνικό υποβρύχιο πολλαπλών χρήσεων Perm στο Αρχάγγελσκ, στη Λευκή Θάλασσα.

Η τελετή σηματοδοτεί την είσοδο του υποβρυχίου στον στόλο του Ναυτικού. Το Perm είναι το πρώτο πλοίο παραγωγής του υπερηχητικού πυραύλου κρουζ Tsirkon.

Οι πύραυλοι, οι οποίοι μπορούν να εκτοξευθούν από πλοία επιφανείας και υποβρύχια εξοπλισμένα με κάθετους εκτοξευτές, ταξιδεύουν με Mach 8-9 (8-9 φορές την ταχύτητα του ήχου) και έχουν εμβέλεια άνω των 1.000 χιλιομέτρων. Μεταφέρουν συμβατική κεφαλή, αλλά υπάρχουν υποψίες ότι θα μπορούσαν επίσης να μετατραπούν για να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές.

«Σήμερα υψώνουμε την πολεμική ναυτική σημαία της Ρωσίας, την ένδοξη σημαία του Αγίου Ανδρέα, στο πυρηνοκίνητο υποβρύχιο καταδρομικό πολλαπλών αποστολών και εντάσσουμε αυτό το νέο πολεμικό σκάφος στη δύναμη του Πολεμικού Ναυτικού», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Συγχαίρω για αυτό το μεγάλο και σημαντικό γεγονός τους ναυτικούς μας και όλους όσοι συμμετείχαν στην κατασκευή, στον εξοπλισμό και στις δοκιμές αυτού του πυρηνοκίνητου υποβρυχίου, φορέα πυραύλων. Το "Περμ" είναι ήδη το πέμπτο υποβρύχιο καταδρομικό του προγράμματος Yasen-M που παραδίδεται στον στόλο τα τελευταία έξι χρόνια», πρόσθεσε.

Ο Πούτιν υπογράμμισε ότι στην κατασκευή του υποβρυχίου συνέβαλαν οι εργαζόμενοι των ναυπηγείων Sevmash, των γραφείων σχεδιασμού και των επιχειρήσεων της αμυντικής βιομηχανίας, καθώς και επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα, κέντρα καινοτομίας και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας από τον χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η τελετή παρουσία της στρατιωτικής ηγεσίας

Στον χώρο μπροστά από το υποβρύχιο είχε παραταχθεί τιμητικό άγημα.

Τον Ρώσο πρόεδρο υποδέχθηκαν ο σύμβουλός του Αλεξέι Ντιούμιν, ο προεδρικός πληρεξούσιος στη Βορειοδυτική Ομοσπονδιακή Περιφέρεια Ιγκόρ Ρουντένια, ο κυβερνήτης της Περιφέρειας Αρχάγγελσκ Αλεξάντρ Τσιμπούλσκι και ο αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού της Ρωσίας Αλεξάντρ Μοϊσέγιεφ.

Ο Πούτιν κατευθύνθηκε προς το βήμα που είχε τοποθετηθεί στην εξέδρα και, μετά την έπαρση της σημαίας, απηύθυνε ομιλία στους παρευρισκομένους.

Το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο «Περμ» και οι υπερηχητικοί πύραυλοι Zircon

Το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο καταδρομικό «Περμ» είναι το πέμπτο πυρηνοκίνητο υποβρύχιο εξοπλισμένο με πυραύλους της κλάσης Yasen-M (Project 885M), η οποία περιλαμβάνει υποβρύχια πολλαπλών αποστολών.

Ανήκει στην τέταρτη γενιά πυρηνοκίνητων υποβρυχίων και σχεδιάστηκε από το Ναυτικό Γραφείο Μηχανολογικού Σχεδιασμού Malakhit, με έδρα την Αγία Πετρούπολη.

Η τρόπιδα του υποβρυχίου τοποθετήθηκε στις 29 Ιουλίου 2016, ενώ η έξοδός του από το ναυπηγικό υπόστεγο πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου 2025.

Μετά την έξοδό του από τις ναυπηγικές εγκαταστάσεις, το σκάφος ολοκλήρωσε επιτυχώς όλα τα στάδια των δοκιμών.

Στις 10 Νοεμβρίου 2026, πραγματοποιήθηκε στα ναυπηγεία Sevmash η υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής του.

Σύμφωνα με το TASS, το συγκεκριμένο υποβρύχιο πολλαπλών αποστολών είναι το πρώτο της κλάσης που έχει σχεδιαστεί και εξοπλιστεί εξαρχής για τη μεταφορά και εκτόξευση του υπερηχητικού πυραύλου cruise Zircon (Tsirkon).

Στο πρόγραμμα των πυρηνοκίνητων υποβρυχίων Yasen-M έχουν ενσωματωθεί, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο, προηγμένες τεχνολογικές λύσεις στον τομέα των οπλικών συστημάτων, των ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και των κύριων συστημάτων πρόωσης και παραγωγής ενέργειας.

Κατά την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν εξαρτήματα και υλικά ρωσικής παραγωγής.

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