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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας 52χρονος άνδρας κατέρρευσε αιφνιδίως ενώ βρισκόταν στην οδό Μοναστηρίου, με αποτέλεσμα να στηθεί άμεσα επιχείρηση για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το thestival, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 17:20, στο ύψος της γέφυρας Επταλόφου. Ο άνδρας έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του, ενώ καθοριστική ήταν η παρέμβαση ενός περαστικού, ο οποίος αντιλήφθηκε τι συνέβη και έσπευσε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, πραγματοποιώντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Λίγο αργότερα έφτασαν στο σημείο ασθενοφόρο και Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να παραλαμβάνουν τον 52χρονο και να ξεκινούν άμεσα τη διακομιδή του.

Καθοριστική αποδείχθηκε και η συνδρομή των δικυκλιστών της ομάδας «Ζ» της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι άνοιξαν τον δρόμο, διευκολύνοντας την ταχεία μεταφορά του στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.