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Μήνυμα προς τον άγνωστο που επαναλαμβάνει την ίδια υπογραφή με γκράφιτι στα καινούργια παγκάκια της οδού Μαιζώνος απευθύνει ο δήμαρχος της Πάτρας, Κώστας Πελετίδης, μέσα από ανοικτή επιστολή του.

Ο δήμαρχος αναφέρεται στις επανειλημμένες φθορές στον αστικό εξοπλισμό, επισημαίνοντας ότι τα παγκάκια έχουν ήδη καθαριστεί από τα συνεργεία του Δήμου, ενώ ξεκαθαρίζει ότι οι εργασίες αποκατάστασης θα συνεχιστούν όσες φορές χρειαστεί.

Στην επιστολή του, ο Κώστας Πελετίδης απευθύνεται σε προσωπικό τόνο στον άγνωστο δημιουργό των γκράφιτι, τονίζοντας ότι τα παγκάκια και οι υπόλοιποι κοινόχρηστοι χώροι αποτελούν περιουσία όλων των δημοτών και πρέπει να παραμένουν καθαροί και λειτουργικοί.

Παράλληλα, δεν περιορίζεται στην επισήμανση του προβλήματος, αλλά απευθύνει πρόσκληση στον ίδιο και σε όσους επιθυμούν να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από την τέχνη του γκράφιτι να επικοινωνήσουν με τον Δήμο, προκειμένου να αναζητηθούν κατάλληλοι χώροι για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Όπως υπογραμμίζει, στόχος είναι να υπάρχει δυνατότητα καλλιτεχνικής έκφρασης χωρίς να προκαλούνται φθορές σε υποδομές και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τους πολίτες.

Ακολουθεί η ανοικτή επιστολή του δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη:

«Αγαπητέ φίλε,Τρεις φορές είδαμε την «υπογραφή» σου, το ίδιο σχέδιο, στα καινούργια παγκάκια που τοποθετήσαμε στη Μαιζώνος.Και τις δύο φορές καθαρίσαμε τα παγκάκια όπως και άλλα σημεία κοινόχρηστων χώρων και θα συνεχίσουμε να τα καθαρίζουμε όσες φορές χρειαστεί.

Τα παγκάκια είναι εκεί για όποιον θέλει να ξαποστάσει, να περιμένει κάποιον ή απλώς να καθίσει λίγο. Όπως και ο υπόλοιπος αστικός εξοπλισμός, ανήκουν σε όλους μας. Γι’ αυτό τα φροντίζουμε και θέλουμε να τα βρίσκουμε καθαρά, έτοιμα να εξυπηρετήσουν τον επόμενο άνθρωπο που θα τα χρειαστεί.

Αν αναζητάς τρόπο να δείξεις τα σχέδια σου στην πόλη, σε προσκαλώ εσένα όπως και όλους όσοι εκφράζουν με τον ίδιο τρόπο την δημιουργικότητα τους, να επικοινωνήσουν με τον Δήμο. Η πόρτα του γραφείου μου είναι ανοικτή.

Μπορούμε να αναζητήσουμε κατάλληλο χώρο για αυτή τη δραστηριότητα που δεν θα επηρεάζει όσα είναι προς όφελος των δημοτών.

Η πόλη μας πρέπει να είναι καθαρή για να χαιρόμαστε να τη ζούμε! Οφείλουμε να σεβόμαστε και να φροντίζουμε όσα μοιραζόμαστε»

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