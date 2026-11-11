«FreeCyprus»: Γιατί γίνεται γκράφιτι σε ευρωπαϊκές πόλεις και viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Συνθήματα υπέρ της απελευθέρωσης της Μεγαλονήσου κάνουν την εμφάνισή τους σε ευρωπαϊκές μητροπόλεις, υπενθυμίζοντας τον μισό αιώνα παράνομης τουρκικής κατοχής και στηλιτεύοντας τη διεθνή υποκρισία

Δημήτριος Παπαγεωργίου

«FreeCyprus»: Γιατί γίνεται γκράφιτι σε ευρωπαϊκές πόλεις και viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
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  • Συνθήματα με το μήνυμα «FREE CYPRUS» εμφανίζονται σε ευρωπαϊκές πόλεις, αναδεικνύοντας την παράνομη τουρκική κατοχή της Κύπρου εδώ και μισό αιώνα.
  • Τα γκράφιτι αυτά προκαλούν έντονες συζητήσεις και προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως αντίβαρο στη διαδεδομένη υποστήριξη του «Free Palestine».
  • Σχολιαστές επισημαίνουν τη διεθνή υποκρισία λόγω της περιορισμένης προσοχής που λαμβάνει το Κυπριακό σε σχέση με άλλες γεωπολιτικές κρίσεις.
  • Η εμφάνιση των γκράφιτι υπενθυμίζει την συνεχιζόμενη κατοχή κυριαρχικού εδάφους κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Τουρκία.
  • Η ταυτότητα των δημιουργών παραμένει άγνωστη, αλλά οι παρεμβάσεις έχουν καταφέρει να αναζωπυρώσουν τη συζήτηση για το Κυπριακό στην Ευρώπη.
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Ένα ηχηρό μήνυμα υπέρ της Κύπρου και ενάντια στη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή κάνει πλέον την εμφάνισή του στους τοίχους των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων. Μετά τη μεταλλική επιφάνεια στη γαλλική πρωτεύουσα, το σύνθημα «FREE CYPRUS» (Ελεύθερη Κύπρος) γράφτηκε με μεγάλα λευκά γράμματα και στο Μόναχο της Γερμανίας, προκαλώντας αίσθηση και πυροδοτώντας έντονες συζητήσεις.

Τις σχετικές φωτογραφίες δημοσιοποίησε χθες ο γνωστός λογαριασμός Visegrád 24 στο X (πρώην Twitter), ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά πως η αναγραφή του συγκεκριμένου συνθήματος τείνει να μετατραπεί σε νέα τάση στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Όπως προκύπτει από τις μαζικές διαδικτυακές αντιδράσεις, η εμφάνιση αυτών των γκράφιτι λειτουργεί προφανώς ως ένα άτυπο αντίμετρο στην απόλυτη κυριαρχία του «Free Palestine», το οποίο αποτελεί εδώ και καιρό τη βασική ακτιβιστική μόδα στους δρόμους της Ευρώπης.

Πολλοί σχολιαστές άδραξαν την ευκαιρία για να στηλιτεύσουν τη διεθνή υποκρισία. Υπενθύμισαν με νόημα ότι, ενώ οι δρόμοι των ευρωπαϊκών μητροπόλεων κατακλύζονται καθημερινά από φιλοπαλαιστινιακά μηνύματα, το Κυπριακό λαμβάνει σκανδαλωδώς ελάχιστη προσοχή στη δημόσια σφαίρα. Σε αντίθεση με άλλες γεωπολιτικές κρίσεις, στην περίπτωση της Μεγαλονήσου μιλάμε για την εν εξελίξει κατοχή κυρίαρχου εδάφους ενός κράτους-μέλους της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο στενάζει υπό τον τουρκικό ζυγό για περισσότερο από μισό αιώνα.

Αν και η ταυτότητα των δημιουργών πίσω από αυτές τις παρεμβάσεις παραμένει άγνωστη, τα γκράφιτι σε Παρίσι και Μόναχο πέτυχαν ήδη τον στόχο τους. Κατάφεραν να ταρακουνήσουν τα λιμνάζοντα νερά της ευρωπαϊκής ανοχής, υπενθυμίζοντας το διαρκές έγκλημα της Άγκυρας στην καρδιά της ηπείρου.

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