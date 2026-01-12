Αντιολισθητικές αλυσίδες: Το πρόστιμο αν δεν έχετε στο αυτοκίνητό σας

Αντιολισθητικές αλυσίδες: Πότε πρέπει τα αυτοκίνητα να έχουν αλυσίδες ή χιονοκουβέρτες στο αυτοκίνητό τους, υποχρεωτικά

Newsbomb

Αντιολισθητικές αλυσίδες: Το πρόστιμο αν δεν έχετε στο αυτοκίνητό σας
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1144 Β’ στις 14 Μαρτίου 2022, καθίσταται υποχρεωτικός ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή αντίστοιχα μέσα, όπως οι χιονοκουβέρτες, κατά την περίοδο από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο κάθε έτους. Η υποχρέωση αυτή ισχύει όταν οι συνθήκες στους δρόμους το επιβάλλουν, κυρίως λόγω χιονοπτώσεων ή παγετού.

Σημειώνεται ότι σε περιοχές που θα κριθεί αναγκαία η χρήση αλυσίδων, επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών να εφοδιάσουν τα οχήματά τους με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, όπως χιονοκουβέρτες ελαστικών και χιονολάστιχα (που φέρουν την ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου με την ένδειξη M+S).

Με τις ακραίες συνθήκες λόγω του χειμώνα, οι οδηγοί έχουν την υποχρέωση να φέρουν τα αντιολισθητικά μέσα στα οχήματα τους. Αντίστοιχα, όταν οι κλιματολογικές συνθήκες δεν το απαιτούν και εφόσον δεν έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις, οι οδηγοί δεν είναι υποχρεωμένοι να έχουν αλυσίδες.

Το πρόστιμο

Όταν το επιβάλλουν οι συνθήκες, αν οι οδηγοί δεν έχουν αλυσίδες στα οχήματά τους, θα παίρνουν πρόστιμο 80 ευρώ. Αν το όχημα δεν είναι εφοδιασμένο με τις ζώνες ασφαλείας που προβλέπονται το πρόστιμο είναι 200 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η περίοδος υποχρεωτικής χρήσης για τις αντιολισθητικές αλυσίδες είναι από Οκτώβριο μέχρι Απρίλιο.

Ποια τα σωστά λάστιχα

Ως ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα) νοούνται τα ελαστικά για χρήση σε συνθήκες χιονόπτωσης δηλαδή εκείνα που φέρουν την ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου όπως υφίσταται στο Προσάρτημα 1 του Παραρτήματος 7 του Κανονισμού 117 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ ΗΕ) και χαρακτηριστικό M+S.

Οι οδηγοί των οχημάτων επιβάλλεται να έχουν τις αλυσίδες στο αυτοκίνητό του, να γνωρίζουν πώς να τις τοποθετούν και να προσαρμόζουν την οδήγησή τους όταν χρησιμοποιούνται αντιολισθητικά ανάλογα με τις προδιαγραφές.

Σε ό,τι αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, τα αντιολισθητικά πρέπει να είναι κατάλληλα για το συγκεκριμένο όχημα και τις διαστάσεις των ελαστικών στις οποίες τοποθετούνται.

Πώς τοποθετούνται οι αντιολισθητικές αλυσίδες

Για να ξεκινήσουμε την τοποθέτηση πρέπει το όχημά μας να είναι ασφαλισμένο σε οριζόντιο, επίπεδο και σε σταθερό έδαφος, χωρίς απότομη κλίση για να μην συμβεί κάποιο ατύχημα λόγω ολισθηρότητας.

Τοποθετούμε τις αλυσίδες δίπλα από τους κινητήριους τροχούς και τις ξεμπλέκουμε. Απασφαλίζουμε το άγκιστρο της ντίζας και περνάμε την αλυσίδα πίσω από τον τροχό προσέχοντας να μην μπλεχτεί. Συνδέουμε το άγκιστρο πάνω από το υψηλότερο μέρος του τροχού και το κρατάμε σταθερά εκεί με το ένα μας χέρι. Με το ελεύθερο χέρι τραβάμε το υπόλοιπο της αλυσίδας που έχει μείνει πίσω από τον τροχό και το φέρνουμε όσο πιο μπροστά γίνεται.

Στη συνέχεια πρέπει να συνδέσουμε το επάνω γαντζάκι και να αφήσουμε την ντίζα να πέσει πίσω από τον τροχό. Με αυτόν τον τρόπο θα πάρουμε εύκολα τα μπόσικα από κάτω και θα κουμπώσουμε χωρίς δυσκολία το δεύτερο γαντζάκι.

Παίρνουμε το κομμάτι της αλυσίδας που στην προέκτασή της έχει έναν γάντζο επάνω σε έναν ελαστικό τεντωτήρα, με την οποία θα ασφαλίσουμε την αλυσίδα. Αφού προχωρήσουμε περίπου 20μ. σταματάμε ξανά, τεντώνουμε την αλυσίδα με το έλασμα για να πάρουμε τα μπόσικα και έτσι ολοκληρώνουμε τη διαδικασία.

Τύποι αλυσίδων και τιμές

Οι αντιολισθητικές αλυσίδες χωρίζονται σε 4 κατηγορίες που καθορίζονται από την διαδικασία τοποθέτησής τους, το κόστος τους και τα αυτοκίνητα στα οποία προορίζονται να τοποθετηθούν.

  1. Συμβατικές
    Οι συμβατικές αλυσίδες με το συρματόσχοινο είναι από τις πιο αξιόπιστες (αν τοποθετηθούν σωστά), είναι κατάλληλες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων και σπάνια θα «προδώσουν» τον οδηγό. Οι αλυσίδες αυτές καθορίζονται από το πάχος των κρίκων τους και έτσι έχουμε δύο κατηγορίες: τις αλυσίδες των 16 χλστ. και εκείνες των 9 χλστ., με τις δεύτερες να χρησιμοποιούνται για αυτοκίνητα που διαθέτουν ελαστικό χαμηλού προφίλ ή βελτιωμένη ανάρτηση.

  2. «Kουβέρτες»
    Οι αλυσίδες «κουβέρτα» είναι κατασκευασμένες από ένα ύφασμα ειδικής σχεδίασης, το οποίο αυξάνει την τριβή στον πάγο και στο χιόνι. Ωστόσο, πρέπει να πατούν μόνο πάνω σε χιόνι, καθώς όπως έχει αποδειχθεί, φθείρονται ή σκίζονται εύκολα όταν κινούνται σε καθαρό οδόστρωμα. Αυτές οι αλυσίδες είναι πιο εύκολες στην τοποθέτηση, ενώ αποτελούν την μοναδική λύση για σπορ αυτοκίνητα.

  3. «Aράχνη»
    Οι πιο ακριβές αλλά συνάμα και οι πιο καλές αλυσίδες που μπορεί να βρει κανείς, είναι οι αλυσίδες τύπου αράχνης. Αυτές διαθέτουν ένα σταθερό τμήμα, που τοποθετείται στα μπουλόνια του κάθε τροχού (τα οποία πρέπει να αφαιρεθούν για την τοποθέτησή του) και πάνω σε εκείνο εφαρμόζει το υπόλοιπο σύστημα. Οι αράχνες μπορούν να τοποθετηθούν σε όλα τα αυτοκίνητα.

  4. Aλυσίδες με καρφιά
    Οι αλυσίδες με καρφιά ενδείκνυνται για υπερβολικά δύσκολες συνθήκες και προσφέρουν καλή πρόσφυση πάνω σε πάγο. Έρχονται σε απόλυτη επαφή με τον τροχό, συνδυάζοντας καουτσούκ και ατσαλένιες τάπες, ενώ ταυτόχρονα το σχήμα πενταγώνου που διαθέτουν, ισχυροποιεί το κράτημα προς κάθε κατεύθυνση.

Οι πιο οικονομικές αλυσίδες της αγοράς για ένα μέσο ΙΧ κοστίζει κατά μέσο όρο περίπου 50 ευρώ. Μπορεί να ξεκινούν από τα 22 ευρώ και να φτάσουν μέχρι και 320 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος του ελαστικού. Έτσι, σε ένα αυτοκίνητο τύπου τζιπ μπορεί να φτάσει και τη διπλάσια τιμή. Για τα φορτηγά, δε, οι αλυσίδες μπορεί να φτάσουν και στα 3.000 ευρώ.

Αντίστοιχα, οι χιονοκουβέρτες ξεκινούν με τιμή περίπου στα 15 ευρώ και μπορεί να φτάσουν και τα 200 ευρώ περίπου, ανάλογα το μέγεθος των ελαστικών.

Οι άλλες δυο επιλογές που αναφέρθηκαν και παραπάνω είναι λίγο πιο ακριβές καθώς οι αλυσίδες «αράχνη» έχουν κόστος που ξεκινά από τα 150 ευρώ περίπου ενώ λίγο φθηνότερες υπάρχουν στην αγορά οι αλυσίδες με πλαστικά μέρη που ενσωματώνουν καρφιά.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:46ΕΛΛΑΔΑ

Στον «αέρα» η συνάντηση Μητσοτάκη - αγροτών στο Μαξίμου - Τι προβληματίζει τους αγρότες κι οδεύουν προς νέα ρήξη με την κυβέρνηση

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Χιόνια από τον Έβρο έως τη Ζάκυνθο και την Κρήτη έφερε το κύμα ψύχους - Βίντεο, φωτογραφίες

12:36ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

O Γιώργος Παπαγεωργίου αναμετριέται με το εμβληματικό «1984» - Από 6 Φεβρουαρίου στο Θέατρο Δίπυλον

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Νέο αποκαλυπτικό βίντεο για το πώς γίνονταν τα τρελά πάρτι με τα πυροτεχνήματα

12:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Γιατί θα γίνουν δύο συναντήσεις του πρωθυπουργού με τους αγρότες

12:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: 11χρονος κατήγγειλε τη μητέρα του για ενδοοικογενειακή βία

12:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Στην Αθήνα με ηλικιωμένο άνδρα η Λόρα; Τι έδειξαν κάμερες ασφαλείας για την εξαφανισμένη 16χρονη

12:27ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αντιολισθητικές αλυσίδες: Το πρόστιμο αν δεν έχετε στο αυτοκίνητό σας

12:26ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εσείς θα εμπιστευόσασταν ένα ρομπότ για να σας κάνει τις δουλειές του σπιτιού;

12:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης κατά Καρυστιανού: «Μιλάει για κάθαρση αλλά όχι όταν αφορά στην ίδια»

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Οπαδικό κίνητρο πίσω από τους πυροβολισμούς βλέπει η ΕΛ.ΑΣ

12:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Εκτός έδρας δοκιμασίες έχουν Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

12:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επεισοδιακή νύχτα στον Ασπρόπυργο με επεισόδια μεταξύ Ρομά και αστυνομικών: Άναψαν φωτιές και πέταγαν πέτρες - Τραυματίστηκε στο κεφάλι αστυνομικός

12:13LIFESTYLE

Χρυσές Σφαίρες 2026: Τζορτζ και Αμάλ Κλούνεϊ έκλεψαν τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί

12:11WHAT THE FACT

10 λίρες για να αποχαιρετίσετε φίλους και συγγενείς: Πώς λειτουργεί ο «φόρος αγκαλιάς» στα βρετανικά αεροδρόμια

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Ρεζά Παχλεβί: Ποιος είναι ο γιος του σάχη που θέλει να κυβερνήσει το Ιράν - Το όνειρό του να καθίσει στον «Θρόνο του Παγωνιού»

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κατάρρευση της La Niña ξεκινά - Πώς επηρεάζει την Ελλάδα για το χειμώνα του 2026

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αρκαδία λόγω χιονοπτώσεων - Υποχρεωτικές αλυσίδες στην ορεινή Κορινθία

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Εισαγγελική έρευνα για τις ενέργειες των αρμόδιων αρχών μετά τις αναφορές του «Χαμόγελου του Παιδιού» για το οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου κατηγορούμενου

11:51WHAT THE FACT

Τελικά οι διατάσεις πριν τη γυμναστική αποτρέπουν όντως τους τραυματισμούς;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας φέρνει καλοκαιρία - Πότε φαίνεται η επόμενη πολική εισβολή από το ECMWF

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντινούπολη: Στράβωσαν δύο μαχαίρια στην κοπή της βασιλόπιτας στο Πατριαρχείο - «Κακός οιωνός», λέει ο Βαρθολομαίος

12:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Στην Αθήνα με ηλικιωμένο άνδρα η Λόρα; Τι έδειξαν κάμερες ασφαλείας για την εξαφανισμένη 16χρονη

09:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Πάτρα με την εξαφάνιση της Λόρας - Μαρτυρίες για ηλικιωμένο άνδρα που είχε ραντεβού με το κορίτσι

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη ο Τούρκος ηθοποιός που έγινε γνωστός στην Ελλάδα από τη σειρά «Φτερωτός Θεός»

06:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Θα είναι στίγμα για το ΠΑΣΟΚ να μην υπάρξει ψήφισμα κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ - Ανοιχτή η πόρτα για διάλογο με Τσίπρα

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 37χρονη εκπαιδευτικό στην Εύβοια: Στο νοσοκομείο μετά από άγριο ξυλοδαρμό από τον 22χρονο σύντροφό της

09:48LIFESTYLE

Σάλος με κατάστημα εστίασης: Χρησιμοποιεί τον Γιώργο Παπαδάκη με ΑΙ για να διαφημίσει καφέ

12:11WHAT THE FACT

10 λίρες για να αποχαιρετίσετε φίλους και συγγενείς: Πώς λειτουργεί ο «φόρος αγκαλιάς» στα βρετανικά αεροδρόμια

06:38LIFESTYLE

Survivor: Οι εκρηκτικές παρουσίες βάζουν φωτιά στον Άγιο Δομίνικο

08:03WHAT THE FACT

Η ανθρωπότητα μόλις έλαβε ένα σήμα 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κατάρρευση της La Niña ξεκινά - Πώς επηρεάζει την Ελλάδα για το χειμώνα του 2026

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή Κολυδά για την πορεία των χιονοπτώσεων - Τι αναφέρει για την Αττική

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Γροιλανδία: «Η άμυνά τους βασίζεται σε δύο έλκηθρα με σκύλους» - Τι είπε για Ρωσία και Κίνα

10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με νοεγέννητο βρέφος: Δεν τα κατάφερε μετά από αεροδιακομιδή από τη Ρόδο στο Ηράκλειο - Αντιμετώπισε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Ένας γεωλόγος εξηγεί τι κάνει τη Γροιλανδία τόσο απίστευτα ξεχωριστή

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 11/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 10.500.000 ευρώ

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Επιδότηση-μαμούθ έως 30.000 ευρώ - Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ