Τραμπ: Δεν ξερουμε αν είναι ζωντανός ο Χαμενέι - Μπορεί να ξαναχτυπήσουμε το νησί Χαργκ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι δεν είναι έτοιμος να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, παρά την επιθυμία της άλλης πλευράς, καθώς θεωρεί πως οι όροι δεν είναι ακόμα αρκετά καλοί. Απέφυγε ωστόσο να διευκρινίσει ποιοι θα είναι αυτοί οι όροι, αν και συμφώνησε ότι η πλήρης εγκατάλειψη των πυρηνικών φιλοδοξιών του Ιράν θα αποτελεί μέρος τους.

Σε μια εκτενή τηλεφωνική συνέντευξη στο NBC News, ο πρόεδρος ανέφερε ότι εργάζεται με άλλες χώρες για ένα σχέδιο ασφάλειας στο Στενό του Ορμούζ λόγω της εκτόξευσης των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Την ίδια ώρα, απέρριψε τις ανησυχίες των Αμερικανών για την άνοδο των τιμών της βενζίνης από τότε που ξεκίνησε η κοινή στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ πριν από δύο εβδομάδες. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ΗΠΑ έχουν ήδη εξουδετερώσει τους περισσότερους πυραύλους και τα drones του Ιράν, ενώ προέβλεψε ότι μέσα σε δύο ημέρες οι στρατιωτικές τους δυνατότητες θα έχουν αποδεκατιστεί πλήρως.

Σχετικά με το νησί Χαρκ, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις το ισοπέδωσαν ολοκληρωτικά, αφήνοντας όμως ανέπαφες τις ενεργειακές γραμμές για να μην απαιτηθούν χρόνια για την ανοικοδόμησή τους. «Μπορεί να το χτυπήσουμε μερικές φορές ακόμα, έτσι για πλάκα», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Αμφιβολίες για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η αμφισβήτηση του Τραμπ για το αν ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι καν ζωντανός. Ο γιος του Αγιατολάχ Χαμενεΐ δεν εμφανίστηκε στην κάμερα για το πρώτο του διάγγελμα, γεγονός που τροφοδότησε φήμες. «Ακούω ότι δεν είναι ζωντανός, κι αν είναι, θα έπρεπε να κάνει κάτι έξυπνο για τη χώρα του και να παραδοθεί», δήλωσε ο πρόεδρος, ενώ ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ συμπλήρωσε πως ο ηγέτης είναι πιθανότατα τραυματισμένος και παραμορφωμένος.

Αιχμές κατά Ζελένσκι

Σε μια άλλη αποστροφή του λόγου του, ο Τραμπ επιτέθηκε στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λέγοντας ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να καταλήξει κανείς σε συμφωνία μαζί του από ό,τι με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Αυτά τα σχόλια έγιναν εν μέσω διεθνών επικρίσεων, καθώς οι ΗΠΑ χαλάρωσαν τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο για να συγκρατήσουν τις τιμές στα καύσιμα.

Από την αρχή της σύγκρουσης έχουν χάσει τη ζωή τους δεκατρία μέλη του αμερικανικού στρατού, συμπεριλαμβανομένων έξι ατόμων που σκοτώθηκαν την Παρασκευή από συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους στο Ιράκ.

