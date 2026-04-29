Συναγερμός στου Ζωγράφου: Άγριος καβγάς με αναφορές για πυροβολισμούς στην Πανεπιστημιούπολη

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Τετάρτης (29/4) για πυροβολισμούς πίσω από τις εστίες στην περιοχή του Ζωγράφου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας καβγάς στην Πανεπιστημιούπολη εξελίχθηλε σε άγριο επεισόδιο με πυροβολισμούς.

Στο σημείο είναι η αστυνομία, ενώ όπως αναφέρουν μαρτυρίες τα άτομα που ενεπλάκησαν στο περιστατικό τράπηκαν σε φυγή κατευθυνόμενοι προς την οδό Ούλοφ Πάλμε.

Διαβάστε επίσης