Γλυφάδα: Αναστάτωση στους λουόμενους καταγγελία για άνδρα με μαχαίρι

Snapshot Στις παραλίες της Γλυφάδας σημειώθηκε αναστάτωση λόγω καταγγελίας για άνδρα που κρατούσε μαχαίρι.

Μια λουόμενη είδε τον άνδρα και έσπευσε να ενημερώσει την Αστυνομία.

Η γυναίκα προσπάθησε να βρει αστυνομικούς στον ποδηλατόδρομο χωρίς επιτυχία και κάλεσε την Αστυνομία μέσω άλλου πολίτη.

Οι αστυνομικοί έφτασαν μέσα σε πέντε λεπτά και βρήκαν μια θήκη μαχαιριού, αλλά ο άνδρας δεν εντοπίστηκε. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές ύστερα από καταγγελία μιας λουόμενης στην παραλία της Γλυφάδας, για παρουσία ενός άνδρα που κράδαινε ένα μαχαίρι.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η γυναίκα στη θέα του μαχαιριού το έβαλε στα πόδια κι έσπευσε να βρει αστυνομικούς. Ακολούθως έτρεξε στον ποδηλατόδρομο πάνω από την παραλία, κι εκεί αφού δεν είδε κάποιον αστυνομικό, σταμάτησε μια διερχόμενη για να καλέσει την Αστυνομία.

Σε λιγότερο από πέντε λεπτά, αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και έκαναν έλεγχο για να βρουν τον άνδρα. Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ βρήκαν μία θήκη μαχαιριού, όμως ο άνδρας με το μαχαίρι παραμένει άφαντος.