Χίος: Μία σύλληψη και πρόστιμο άνω των 1.800 ευρώ για πρόκληση φωτιάς στο Θολοποτάμι

Snapshot Στη Χίο, συνελήφθη άνδρας για πρόκληση φωτιάς στο Θολοποτάμι από διαρροή καυσίμου σε μηχάνημα χορτοκοπής, με έκταση καμένη περίπου 500 τ.μ.

Στον υπαίτιο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.804,68 ευρώ στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας.

Από την 1η Ιανουαρίου έως 23 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί 600 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 842.407,48 ευρώ και έχουν γίνει 216 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών.

Το 87,96% των συλλήψεων αφορά πυρκαγιές από αμέλεια και το 12,04% από πρόθεση.

Η Πυροσβεστική τονίζει τη σημασία της τήρησης μέτρων πυρασφάλειας και αποφυγής εργασιών που μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη για την προστασία ζωής και περιουσιών. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης 23/7 για εστία φωτιάς στην περιοχή Θολοποτάμι, στη θέση Σκλαβιάς, στο νησί της Χίου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο και έθεσαν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο, ενώ το ανακριτικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής προχώρησε στη σύλληψη ενός άνδρα για την πρόκληση της φωτιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας πραγματοποιούσε εργασίες χορτοκοπής με θαμνοκοπτικό μηχάνημα χειρός, όταν από διαρροή καυσίμου εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα, καίγοντας έκταση περίπου 500 τ.μ.

Μετά την έρευνα, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.804,68 ευρώ.

216 συλλήψεις φέτος

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 23 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 600 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 842.407,48 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 216 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 190 (87,96%) είναι από αμέλεια και οι 26 (12,04%) από πρόθεση.

Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια.« Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», υπογραμμίζει η Πυροσβεστική.

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