Θεσσαλονίκη: «Το έκανα γιατί αισθανόμουν πίεση» – Αύριο απολογείται ο 59χρονος για τις 6 πυρκαγιές

«Αισθανόμουν πίεση». Αυτή ήταν η απάντηση του 59χρονου όταν κλήθηκε να εξηγήσει γιατί έβαλε έξι φωτιές στην περιοχή της Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με πληροφορίες. Μόνο που τώρα προκύπτουν εύλογα ερωτήματα: Ποιος τον πίεζε και, κυρίως, τι ήταν αυτό που τον πίεζε;

Ο κατηγορούμενος για σειρά εμπρησμών αναμένεται να απολογηθεί αύριο (14/08).

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Πυροσβεστικής, εξετάζοντας τα περιστατικά, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο εμπρηστής ακολούθησε παρόμοια πρακτική τουλάχιστον έξι φορές. Μάλιστα, σε μία από τις πυρκαγιές χρειάστηκε η επέμβαση ελικοπτέρου της Πυροσβεστικής για τον περιορισμό της.

Η περιοχή όπου εκδηλώθηκαν οι φωτιές, βρίσκεται κοντά στη βιομηχανική ζώνη της Θεσσαλονίκης, όπου δραστηριοποιούνται πολλές επιχειρήσεις. Μία ανεξέλεγκτη πυρκαγιά θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές ζημιές τόσο σε εγκαταστάσεις και περιουσίες, όσο και στο φυσικό περιβάλλον.

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