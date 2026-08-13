Powerball: Παίκτης στο Ιλινόις κέρδισε το μεγαλύτερο τζακποτ του 2026 ύψους 1,04 δισ. δολαρίων

Snapshot Ένα δελτίο Powerball που πωλήθηκε στο Ιλινόις κέρδισε το τζακποτ των 1,04 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην κλήρωση της Τετάρτης του 2026.

Το ποσό των 1,04 δισ. δολαρίων είναι το μεγαλύτερο τζακποτ του Powerball για το 2026 και το όγδοο μεγαλύτερο στην ιστορία του παιχνιδιού.

Ο νικητής μπορεί να επιλέξει μεταξύ ετήσιων πληρωμών των 1,04 δισ. δολαρίων σε 29 χρόνια ή εφάπαξ ποσού 450,5 εκατομμυρίων δολαρίων, πριν από την επιβολή φόρων.

Η κλήρωση αυτή ήταν η 44η συνεχόμενη χωρίς νικητή τζακποτ από τις 2 Μαΐου, οδηγώντας το έπαθλο σε πάνω από 1 δισ. δολάρια.

Το 2025 καταγράφηκαν δύο τζακποτ Powerball άνω του 1 δισ. δολαρίων, με το μεγαλύτερο να φτάνει τα 1,8 δισ. δολάρια την Παραμονή Χριστουγέννων. Snapshot powered by AI

Ένα δελτίο Powerball που πωλήθηκε στο Ιλινόις ήταν το μοναδικό που ταίριαξε και τους έξι αριθμούς της κλήρωσης το βράδυ της Τετάρτης (12/8), χαρίζοντας στον τυχερό παίκτη το εκτιμώμενο τζακποτ των 1,04 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με την αμερικανική λοταρία.

Οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι 4, 26, 66, 67, 69 και ο κόκκινος αριθμός Powerball 9.

Το μεγαλύτερο τζακ ποτ του Powerball για φέτος

Το ποσό των 1,04 δισ. δολαρίων αποτελεί το μεγαλύτερο τζακποτ του Powerball μέχρι στιγμής το 2026 και το όγδοο μεγαλύτερο στην ιστορία του παιχνιδιού.

Ο μεγάλος νικητής έχει δύο επιλογές για την είσπραξη των χρημάτων. Μπορεί να επιλέξει το εκτιμώμενο ποσό των 1,04 δισ. δολαρίων, το οποίο καταβάλλεται σε μορφή ετήσιων πληρωμών σε διάστημα 29 ετών, ή να επιλέξει εφάπαξ χρηματικό ποσό ύψους 450,5 εκατ. δολαρίων.

Και στις δύο περιπτώσεις, τα ποσά αναφέρονται πριν από την επιβολή φόρων.

Η 44η συνεχόμενη κλήρωση έφερε τον μεγάλο νικητή

Η κλήρωση της Τετάρτης ήταν η 44η συνεχόμενη κλήρωση από την τελευταία φορά που είχε δοθεί το τζακποτ, στις 2 Μαΐου.

Η μεγάλη αναμονή είχε οδηγήσει το ποσό του τζακποτ σε επίπεδα άνω του 1 δισ. δολαρίων, προσελκύοντας το ενδιαφέρον εκατομμυρίων παικτών στις ΗΠΑ.

Τα δύο τζακ ποτ άνω του 1 δισ. δολαρίων το 2025

Πέρυσι καταγράφηκαν δύο τζακποτ του Powerball που ξεπέρασαν το 1 δισ. δολάρια.

Μεταξύ αυτών ήταν το τζακποτ των 1,8 δισ. δολαρίων, το οποίο κληρώθηκε την Παραμονή των Χριστουγέννων και αποτέλεσε το μεγαλύτερο έπαθλο στην ιστορία της αμερικανικής λοταρίας.

Ένα ακόμη τεράστιο τζακποτ, ύψους 1,787 δισ. δολαρίων, κληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025. Το συγκεκριμένο ποσό κερδήθηκε από δύο δελτία, τα οποία είχαν πωληθεί στο Μιζούρι και το Τέξας, αντίστοιχα.

Το έπαθλο των 1,787 δισ. δολαρίων αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο στην ιστορία των λοταριών των ΗΠΑ.

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