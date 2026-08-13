Σύρος: «Είχε τραυματιστεί σε αυχένα και σπονδυλική στήλη» - Η ναυαγοσώστρια για τη διάσωση 16χρονης

Snapshot Μία 16χρονη Γαλλίδα τραυματίστηκε στον αυχένα και τη σπονδυλική στήλη μετά από πτώση από τον μόλο στην παραλία της Βάρης στη Σύρο.

Η ναυαγοσώστρια Παρασκευή Τσάκου παρενέβη άμεσα, χρησιμοποιώντας ναυαγοσωστική σανίδα για τη διάσωση της τραυματισμένης.

Με τη βοήθεια λουόμενων, η ναυαγοσώστρια παρείχε πρώτες βοήθειες με ιδιαίτερη προσοχή λόγω του σοβαρού τραυματισμού.

Η 16χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σύρου και η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

Το περιστατικό υπογραμμίζει τη σημασία της παρουσίας εκπαιδευμένων ναυαγοσωστών σε πολυσύχναστες παραλίες. Snapshot powered by AI

Στη διάσωση μίας 16χρονης Γαλλίδας προχώρησε μία ναυαγοσώστρια το απόγευμα τηε Τρίτης στην παραλία της Βάρης στη Σύρο, όταν η ανήλικη τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από τον μώλο.

Η Παρασκευή Τσάκου βρισκόταν στον ναυαγοσωστικό πύργο όταν άκουσε τις φωνές παιδιών που βρίσκονταν στον μόλο και ζητούσαν βοήθεια.

Όπως περιγράφει χαρακτηριστικά, μιλώντας στο MEGA: «Η κοπέλα ήταν εκεί με την παρέα της και ουσιαστικά γλίστρησε την ώρα που έκανε τη βουτιά. Ήμουν στον πύργο και κάποια παιδιά από τον μόλο με φώναξαν για βοήθεια. Έσπευσα άμεσα με τη ναυαγοσωστική σανίδα να προσεγγίσω, αντίκρισα το 16χρονο κορίτσι να έχει τραυματιστεί στον αυχένα και στη σπονδυλική στήλη».

Η νεαρή ναυαγοσώστρια κινήθηκε χωρίς καθυστέρηση προς το σημείο και, μέσα σε ελάχιστο χρόνο, κατάφερε να προσεγγίσει την τραυματισμένη ανήλικη. Με τη συνδρομή λουόμενων, η Παρασκευή Τσάκου κατάφερε να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στη 16χρονη, με ιδιαίτερη προσοχή λόγω του τραυματισμού που είχε υποστεί στον αυχένα και τη σπονδυλική στήλη.

Η 16χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σύρου για την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

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