Συναγερμός στην Κόρινθο: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στον Ισθμό

Snapshot Στον Ισθμό της Κορίνθου εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα.

Η σορός ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε η σορός. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε την Πέμπτη στον Ισθμό της Κορίνθου, καθώς εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ιδιωτικό σκάφος στο οποίο επέβαινε στέλεχος του Λ.Σ., εντόπισε και ανέσυρε τη σορό, η οποία εν συνεχεία παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό από τις οποίες ο άνδρας βρέθηκε στο σημείο, ενώ αναμένεται η ταυτοποίησή του.

Διαβάστε επίσης