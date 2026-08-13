Συναγερμός στην Κόρινθο: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στον Ισθμό
Η σορός ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος στο οποίο επέβαινε στέλεχος του Λιμενικού Σώματος
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- Στον Ισθμό της Κορίνθου εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα.
- Η σορός ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
- Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε η σορός.
Συναγερμός σήμανε την Πέμπτη στον Ισθμό της Κορίνθου, καθώς εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ιδιωτικό σκάφος στο οποίο επέβαινε στέλεχος του Λ.Σ., εντόπισε και ανέσυρε τη σορό, η οποία εν συνεχεία παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό από τις οποίες ο άνδρας βρέθηκε στο σημείο, ενώ αναμένεται η ταυτοποίησή του.
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