Συναγερμός στην Κόρινθο: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στον Ισθμό

Η σορός ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος στο οποίο επέβαινε στέλεχος του Λιμενικού Σώματος

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Συναγερμός στην Κόρινθο: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στον Ισθμό
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στον Ισθμό της Κορίνθου εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα.
  • Η σορός ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
  • Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε η σορός.
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Συναγερμός σήμανε την Πέμπτη στον Ισθμό της Κορίνθου, καθώς εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ιδιωτικό σκάφος στο οποίο επέβαινε στέλεχος του Λ.Σ., εντόπισε και ανέσυρε τη σορό, η οποία εν συνεχεία παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό από τις οποίες ο άνδρας βρέθηκε στο σημείο, ενώ αναμένεται η ταυτοποίησή του.

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