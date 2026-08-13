Το Audi Q9 ανεβάζει τον πήχη στα πολυτελή μεγάλα SUV

Με μήκος 5,31 μέτρα, επταθέσια διάταξη και πληθώρα προηγμένων τεχνολογιών, το νέο μοντέλο τοποθετείται πάνω από τα Q7 και Q8, στοχεύοντας ευθέως απέναντι σε προτάσεις όπως οι BMW X7 και Mercedes-Benz GLS.

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