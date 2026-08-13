Το Audi Q9 ανεβάζει τον πήχη στα πολυτελή μεγάλα SUV
Η Audi εισέρχεται σε μία νέα κατηγορία παρουσιάζοντας το ολοκαίνουργιο Q9, το μεγαλύτερο SUV που έχει κατασκευάσει μέχρι σήμερα.
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Με μήκος 5,31 μέτρα, επταθέσια διάταξη και πληθώρα προηγμένων τεχνολογιών, το νέο μοντέλο τοποθετείται πάνω από τα Q7 και Q8, στοχεύοντας ευθέως απέναντι σε προτάσεις όπως οι BMW X7 και Mercedes-Benz GLS.
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