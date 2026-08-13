Η νεφροπάθεια IgA μπορεί να είναι «σιωπηλή» για χρόνια — Τα σημάδια που πρέπει να γνωρίζετε

Snapshot Η νεφροπάθεια IgA προκαλείται από εναποθέσεις ανοσοσφαιρίνης Α στα νεφρικά σπειράματα, που οδηγούν σε φλεγμονή και ουλές.

Τα πρώιμα συμπτώματα μπορεί να είναι αόρατα και η νόσος συχνά διαγιγνώσκεται μέσω εξετάσεων ούρων που ανιχνεύουν αίμα και πρωτεΐνη.

Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με βιοψία νεφρού, ενώ η θεραπεία εστιάζει στη μείωση της πρωτεϊνουρίας και της αρτηριακής πίεσης με φαρμακευτική αγωγή και αλλαγές στον τρόπο ζωής.

Περίπου 1 στους 5 ασθενείς αναπτύσσει νεφρική ανεπάρκεια μέσα σε 10 χρόνια, αλλά η πορεία της νόσου είναι ατομική και μπορεί να παρουσιάσει ύφεση ή υποτροπή.

Η νόσος δεν κληρονομείται απευθείας, μπορεί να επανεμφανιστεί μετά από μεταμόσχευση νεφρού και δεν θεραπεύεται με διατροφή. Snapshot powered by AI

Η νεφροπάθεια IgA (IgAN) είναι μια νόσος στην οποία ανοσοσυμπλέγματα που περιέχουν ανοσοσφαιρίνη Α συσσωρεύονται στα σπειράματα (μικροσκοπικά φίλτρα που καθαρίζουν το αίμα) των νεφρών. Αυτό πυροδοτεί φλεγμονή και μπορεί σταδιακά να προκαλέσει ουλές (κίρρωση) στα νεφρά.

Η εξέλιξη της νόσου ποικίλλει σημαντικά από άτομο σε άτομο. Μερικοί ασθενείς έχουν μόνο αίμα στα ούρα και σταθερή νεφρική λειτουργία επί χρόνια, ενώ άλλοι αναπτύσσουν απώλεια πρωτεΐνης, υπέρταση, χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια.

Από τι προκαλείται η νεφροπάθεια IgA;

Η ακριβής αιτία είναι άγνωστη. Έρευνες δείχνουν ότι ορισμένοι άνθρωποι παράγουν μια ανώμαλη μορφή IgA, που ωθεί άλλα αντισώματα να συνδεθούν με αυτήν. Αυτά τα ανοσοσυμπλέγματα παγιδεύονται στα σπειράματα των νεφρών και πυροδοτούν φλεγμονή.

Γονίδια και περιβαλλοντικοί παράγοντες φαίνεται να συμβάλλουν. Η IgAN είναι πιο συχνή σε άτομα με οικογενειακό ιστορικό, άνδρες και άτομα ανατολικοασιατικής ή ευρωπαϊκής καταγωγής. Μπορεί επίσης να εμφανιστεί μαζί με κοιλιοκάκη, κίρρωση, ηπατίτιδα και HIV.

Ορατό αίμα στα ούρα μπορεί να εμφανιστεί μετά από κρυολόγημα, πονόλαιμο ή αναπνευστική λοίμωξη. Η καθαυτή λοίμωξη δεν προκαλεί IgAN. Μπορεί να αποκαλύψει μια υποκείμενη ανοσολογική διαδικασία.

Ποια είναι τα συμπτώματα;

Η νεφροπάθεια IgA συχνά δεν προκαλεί συμπτώματα νωρίς. Οι συνήθεις εξετάσεις ούρων μπορεί αρχικά να αποκαλύψουν ελάχιστο αίμα ή περίσσεια πρωτεΐνης.

Όταν εμφανιστούν συμπτώματα, αυτά μπορεί να είναι:

Ούρα σε χρώμα τσαγιού ή αναψυκτικού κόλα

Αφρώδη ούρα λόγω απώλειας πρωτεΐνης

Πρήξιμο σε πόδια, αστραγάλους, πέλματα ή γύρω από τα μάτια

Υψηλή αρτηριακή πίεση

Κόπωση

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτά τα σημάδια ΔΕΝ είναι ειδικά για την IgAN. Το αίμα στα ούρα πρέπει να αξιολογείται, επειδή μπορεί να το προκαλέσουν διάφορες άλλες παθήσεις.

Πώς διαγιγνώσκεται η νεφροπάθεια IgA;

Εξετάσεις ούρων μετρούν το αίμα και την πρωτεΐνη, ενώ εξετάσεις αίματος αξιολογούν τη νεφρική λειτουργία με «οδηγό» την κρεατινίνη και τον εκτιμώμενο ρυθμό σπειραματικής διήθησης (eGFR). Η επίμονη πρωτεϊνουρία είναι σημαντική, επειδή βοηθά στην πρόβλεψη της εξέλιξης της νόσου.

Απαιτείται βιοψία νεφρού για την επιβεβαίωση της νεφροπάθειας IgA. Ο ιστός εξετάζεται για εναποθέσεις IgA και για τον βαθμό φλεγμονής ή ουλών στα νεφρά. Τα ευρήματα βιοψίας, ο eGFR, η πρωτεϊνουρία και η αρτηριακή πίεση βοηθούν στην εκτίμηση του κινδύνου και στην καθοδήγηση της θεραπείας.

Πώς αντιμετωπίζεται η νεφροπάθεια IgA;

Δεν υπάρχει μία μόνο θεραπεία, η οποία να είναι κατάλληλη για όλους. Η βασική αντιμετώπιση δίνει έμφαση στην προστασία των νεφρών και, σε επιλεγμένους ασθενείς υψηλότερου κινδύνου, στη στόχευση και της εξέλιξης της νόσου.

Η θεραπεία συνήθως περιλαμβάνει έναν αναστολέα υποδοχέα αγγειοτενσίνης για την μείωση της αρτηριακής πίεσης και της πρωτεϊνουρίας. Αναστολείς του συμμεταφορέα νατρίου-γλυκόζης-2 μπορούν να παρέχουν πρόσθετη προστασία των νεφρών σε κατάλληλους ασθενείς.

Εάν ο κίνδυνος παραμένει υψηλός, οι επιλογές μπορεί να περιλαμβάνουν άλλες νεότερες θεραπείες που στοχεύουν στο ανοσοποιητικό και νεφρικό σύστημα. Τα συστηματικά κορτικοστεροειδή προορίζονται για επιλεγμένους ασθενείς, επειδή τα οφέλη πρέπει να σταθμίζονται έναντι των παρενεργειών.

Ο περιορισμός του νατρίου (αλάτι), η αποφυγή του καπνίσματος, η τακτική άσκηση και η διαχείριση της χοληστερόλης, του βάρους και της αρτηριακής πίεσης υποστηρίζουν επίσης την υγεία των νεφρών.

Μπορεί η νεφροπάθεια IgA να εισέλθει σε ύφεση ή να επιδεινωθεί;

Και τα δύο είναι πιθανά. Η θεραπεία μπορεί να μειώσει την πρωτεϊνουρία και να φέρει τη νόσο σε κλινική ύφεση, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και υποτροπή, επομένως η παρακολούθηση παραμένει σημαντική ακόμη και όταν βελτιωθούν οι εξετάσεις ούρων.

Υπολογίζεται ότι περίπου 1 στα 5 άτομα με IgAN αναπτύσσει νεφρική ανεπάρκεια εντός 10 ετών από τη διάγνωση. Ο ατομικός κίνδυνος ποικίλλει και πολλοί ασθενείς δεν φτάνουν ποτέ σε νεφρική ανεπάρκεια.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι κληρονομική η νεφροπάθεια IgA;

Όχι με την τυπική έννοια. Υπάρχει ομαδοποίηση στην οικογένεια και η γενετική επηρεάζει την ευαισθησία, αλλά οι περισσότερες περιπτώσεις δεν κληρονομούνται μέσω ενός μόνο προβλέψιμου γονιδίου.

Μπορεί η νεφροπάθεια IgA να επιστρέψει ακόμα και μετά από μεταμόσχευση νεφρού;

Ναι. Οι εναποθέσεις IgA μπορούν να επανεμφανιστούν σε μεταμοσχευμένο νεφρό, αν και η υποτροπή δεν προκαλεί πάντα αποτυχία του μοσχεύματος. Η μεταμόσχευση παραμένει μια αποτελεσματική θεραπεία, όταν η IgAN οδηγεί σε νεφρική ανεπάρκεια.

Μπορεί η διατροφή να θεραπεύσει τη νεφροπάθεια IgA;

Όχι. Καμία διατροφή δεν έχει αποδειχθεί ότι θεραπεύει την IgAN. Η μείωση του νατρίου (αλάτι) μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης και του οιδήματος. Άλλες διατροφικές αλλαγές θα πρέπει να εξατομικεύονται ανάλογα με τη νεφρική λειτουργία και τα εργαστηριακά αποτελέσματα.

Συμπέρασμα

Η νεφροπάθεια IgA είναι μια νεφρική νόσος με απρόβλεπτη πορεία. Το αίμα ή η πρωτεΐνη στα ούρα μπορεί να είναι το πρώτο σημάδι της και η βιοψία επιβεβαιώνει τη διάγνωση. Η θεραπεία επικεντρώνεται στην μείωση της πρωτεϊνουρίας, στην προστασία της νεφρικής λειτουργίας και στη χρήση στοχευμένων θεραπειών, όταν ο κίνδυνος παραμένει υψηλός. Η τακτική παρακολούθηση είναι σημαντική, επειδή η βελτίωση και η υποτροπή είναι εξίσου πιθανές.

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