Σοκαριστικό βίντεο: Βυτιοφόρο προσπερνά πάνω σε στροφή - Παραλίγο να σκοτώσει αναβάτη μηχανής

Snapshot Ένας αναβάτης μηχανής κατέγραψε με κάμερα GoPro έναν οδηγό βυτιοφόρου να προσπερνά παράνομα πάνω σε στροφή σε επαρχιακό δρόμο.

Ο οδηγός του βυτιοφόρου παραβίασε σημαντικούς κανόνες οδικής κυκλοφορίας, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή άλλων χρηστών του δρόμου.

Ο αναβάτης μηχανής κατάφερε να αποφύγει μετωπική σύγκρουση μειώνοντας ταχύτητα και μετακινώντας τη μηχανή προς τα δεξιά.

Η σύγκρουση θα μπορούσε να ήταν θανατηφόρα αν στη θέση της μηχανής βρισκόταν ΙΧ αυτοκίνητο. Snapshot powered by AI

Ένα σοκαριστικό βίντεο κατέγραψε με την GoPro κάμερά του ένας αναβάτης μηχανής σε επαρχιακό δρόμο της χώρας.

Ενώ κινείτο κανονικά στο ρεύμα κυκλοφορίας του, από το αντίθετο ρεύμα, ένας ασυνείδητος οδηγός βυτιοφόρου, ο οποίος υποτίθεται ότι είναι επαγγελματίας οδηγός, επιχειρεί να κάνει προσπέραση πάνω στη στροφή.

Εκείνη τη στιγμή, ο αναβάτης της μηχανής ευτυχώς δεν κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, κι όταν είδε τον ανεκδιήγητο οδηγό του φορτηγού να παραβιάζει τον... μισό ΚΟΚ, πρόλαβε κι έκοψε ταχύτητα κι έβγαλε τη μηχανή όσο πιο δεξιά μπορούσε έτσι ώστε να αποφύγει την μετωπική σύγκρουση, η οποία θα είχε ολέθριες συνέπειες για τον ίδιο.

Αν δε στη θέση του, αντί για μηχανή, βρισκόταν κάποιο ΙΧ, τότε θα μιλούσαμε πιθανότατα για ένα τροχαίο δυστύχημα.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο