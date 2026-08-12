Κρήτη: Η Τροχαία Χανίων μοιράζει αλκοολόμετρα στα πανηγύρια

Με αλκοολόμετρα στα πανηγύρια και αυξημένους νυχτερινούς ελέγχους βγαίνει στους δρόμους η Τροχαία Χανίων ενόψει Δεκαπενταύγουστου, με στόχο να αποτρέψει την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Κρήτη: Η Τροχαία Χανίων μοιράζει αλκοολόμετρα στα πανηγύρια
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Τροχαία Χανίων εντείνει τους ελέγχους κατά την περίοδο των πανηγυριών, εστιάζοντας στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, τη χρήση ζώνης και κράνους, καθώς και στις επικίνδυνες παραβάσεις.
  • Αστυνομικοί μοιράζουν αλκοολόμετρα και ενημερωτικά φυλλάδια στα πανηγύρια, προωθώντας την πρόληψη και τον ρόλο του «οδηγού της παρέας».
  • Οι έλεγχοι θα είναι αυστηροί και ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας θα εφαρμόζεται απαρέγκλιτα, με στόχο τη μείωση τροχαίων δυστυχημάτων και όχι την καταγραφή παραβάσεων.
  • Η κυκλοφορία στα Χανιά αυξήθηκε σημαντικά λόγω των επισκεπτών του Δεκαπενταύγουστου, δημιουργώντας ασφυκτική κατάσταση που δεν μπορεί να αποσυμφορηθεί πλήρως λόγω έλλειψης τροχονόμων.
  • Το μήνυμα της Τροχαίας είναι σαφές: όποιος καταναλώσει αλκοόλ δεν πρέπει να οδηγεί, ενώ όλοι οι οδηγοί καλούνται σε προσοχή και υπομονή για ασφαλείς μετακινήσεις.
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Η Τροχαία Χανίων εντείνει τους ελέγχους ενόψει των εορταστικών εκδηλώσεων και των παραδοσιακών πανηγυριών, με βασικό στόχο να αποτραπεί η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Οι έλεγχοι θα είναι αυξημένοι, ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες, με έμφαση στην κατανάλωση αλκοόλ, τη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους, αλλά και στις επικίνδυνες παραβάσεις. Σύμφωνα με το Zarpanews, οι αστυνομικοί θα βρίσκονται στα πανηγύρια και θα μοιράζουν στους πολίτες αλκοολόμετρα και ενημερωτικά φυλλάδια, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον λεγόμενο «οδηγό της παρέας».

«Είμαστε στα πανηγύρια, μοιράζουμε αλκοολόμετρα, φυλλάδια, θέλουμε πρόληψη, θέλουμε τον οδηγό της παρέας», ανέφερε η διοικήτρια της Τροχαίας Χανίων, Ευστρατία Κουλαρά, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Το μήνυμα της Τροχαίας είναι πως όποιος καταναλώσει αλκοόλ δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να καθίσει στη συνέχεια πίσω από το τιμόνι. Οι έλεγχοι θα είναι αυστηροί και ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί απαρέγκλιτα, με τους παραβάτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

«Δεν θέλουμε να γράφουμε τον κόσμο»

Η κ. Κουλαρά ξεκαθάρισε ότι προτεραιότητα της Τροχαίας δεν είναι η καταγραφή όσο το δυνατόν περισσότερων παραβάσεων, αλλά η πρόληψη των τροχαίων δυστυχημάτων.

«Δεν θέλουμε να γράφουμε τον κόσμο, θέλουμε να μειώσουμε τα τροχαία ατυχήματα, θέλουμε να επιστρέψουν όλοι στο σπίτι τους», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, στόχος είναι να μην μετατραπεί μια ημέρα γιορτής και διασκέδασης σε τραγωδία εξαιτίας ενός στιγμιαίου λάθους.

Η διοικήτρια της Τροχαίας Χανίων ζήτησε από τους οδηγούς υπομονή και προσοχή, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση στο κέντρο της πόλης είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

«Ζητάμε από τους οδηγούς να είναι προσεκτικοί και να έχουν υπομονή, διότι στην πόλη των Χανίων έχουν έρθει χιλιάδες επισκέπτες, η κίνηση έχει καταντήσει ασφυκτική», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, οι δυνάμεις της Τροχαίας δεν επαρκούν για να αποσυμφορήσουν το κέντρο, καθώς η κυκλοφορία έχει αυξηθεί κατακόρυφα.

«Και ένας τροχονόμος να πάει σε μία διασταύρωση θα κολλήσουν στην επόμενη. Θα χρειαζόμασταν 10 τροχονόμους για να αποσυμφορήσουμε το κέντρο. Δεν υπάρχουν αυτοί οι τροχονόμοι. Οι οδηγοί πρέπει να αποφύγουν το αυτοκίνητο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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