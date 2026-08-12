Χανιά: Απαγόρευση κολύμβησης στη Νέα Χώρα λόγω βλάβης σε αγωγό ακαθάρτων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επισκευής του κεντρικού αγωγού ακαθάρτων στη Νέα Χώρα Χανίων, επί της οδού Μητροπολίτου Κυρίλλου, μετά τον εντοπισμό του ακριβούς σημείου της θραύσης.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. εργάζονται από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκε το πρόβλημα και έχουν ήδη ξεκινήσει την αποκατάσταση του τσιμεντένιου αγωγού στο σημείο της βλάβης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τεχνικών της υπηρεσίας, οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στις επόμενες ώρες, με στόχο το δίκτυο να έχει τεθεί εκ νέου σε πλήρη λειτουργία έως το απόγευμα.

Έλεγχοι σε όλο το δίκτυο ακαθάρτων

Παράλληλα με την επισκευή του αγωγού, η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. προγραμματίζει εκτεταμένους ελέγχους στο δίκτυο ακαθάρτων της πόλης.

Όπως επισημαίνεται, λόγω της θραύσης υπάρχει πιθανότητα να έχουν εισέλθει στο δίκτυο χώματα, πέτρες και άλλα φερτά υλικά. Για τον λόγο αυτό θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι και, όπου απαιτείται, θα γίνουν άμεσα αποφράξεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του δικτύου.

Η βλάβη χαρακτηρίζεται αιφνίδια και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τεχνικών, δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί, ενώ δεν αποδίδεται σε υπερφόρτωση του δικτύου ακαθάρτων. Διευκρινίζεται επίσης ότι το μεγάλο πρόγραμμα αντικατάστασης δικτύων που έχει υλοποιήσει η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στην πόλη αφορά το πεπαλαιωμένο δίκτυο ύδρευσης.

Κλειστή η οδός – Σε ισχύ η απαγόρευση κολύμβησης

Μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση των εργασιών, η οδός Μητροπολίτου Κυρίλλου παραμένει κλειστή στο σημείο όπου σημειώθηκε η βλάβη.

Παράλληλα, εξακολουθεί να ισχύει η προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης στην παραλία της Νέας Χώρας, από την περιοχή της παραλίας έως την εκβολή του Κλαδισού. Η απαγόρευση θα αρθεί μετά τη διενέργεια των προβλεπόμενων δειγματοληψιών και την επιβεβαίωση ότι η ποιότητα των υδάτων έχει αποκατασταθεί.

Ο Δήμος Χανίων και η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ευχαριστούν κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες για την κατανόηση, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες και αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του δικτύου.