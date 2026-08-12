Γκιντίκι: «Όποιος έχει πρόβλημα, να μη μας καλέσει να παίξουμε»

Τη θέση τους απέναντι σε κάθε προσπάθεια λογοκρισίας ξεκαθαρίζουν οι Γκιντίκι, με αφορμή, όπως αναφέρουν, περιστατικά ακύρωσης ή έντασης σε συναυλίες τους λόγω των δημόσιων πολιτικών και κοινωνικών τοποθετήσεών τους

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Γκιντίκι: «Όποιος έχει πρόβλημα, να μη μας καλέσει να παίξουμε»
LIFESTYLE
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  • Οι Γκιντίκι καταδικάζουν τη λογοκρισία και δηλώνουν ότι δεν θα περιορίσουν τις πολιτικές και κοινωνικές παρεμβάσεις τους στις συναυλίες.
  • Το συγκρότημα εκφράζει αμέριστη αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό και τον αγώνα του ενάντια στις ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις.
  • Περιστατικά ακυρώσεων ή εντάσεων σε συναυλίες οφείλονται σε προβληματισμούς διοργανωτών για τις δημόσιες θέσεις των Γκιντίκι.
  • Οι Γκιντίκι ζητούν όσοι φοβούνται πιθανές εντάσεις να μην τους καλέσουν, προκειμένου να αποφεύγονται παρεξηγήσεις και να διασφαλίζονται ειλικρινείς συνεργασίες.
  • Το συγκρότημα δηλώνει αποφασισμένο να στηρίζει σημαντικά κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, ακόμη και αν αυτό επιφέρει κόστος για τους ίδιους.
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Την ξεκάθαρη θέση του απέναντι στη λογοκρισία και στην προσπάθεια περιορισμού των πολιτικών και κοινωνικών παρεμβάσεών του διατυπώνει το συγκρότημα Γκιντίκι, με αφορμή περιστατικά που, όπως αναφέρει, έχουν καταγραφεί από πέρυσι σε διοργανώσεις συναυλιών.

Το συγκρότημα, που έχει τοποθετηθεί ξανά για κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, αναφέρεται ιδιαίτερα στη στάση του απέναντι στην Παλαιστίνη, υπογραμμίζοντας την «αμέριστη αλληλεγγύη» του στον παλαιστινιακό λαό και στον αγώνα του απέναντι στις ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή του, το τελευταίο διάστημα έχουν υπάρξει «λίγες, ευτυχώς, μέχρι στιγμής» περιπτώσεις διοργανωτών που εμφανίζονται προβληματισμένοι με το ενδεχόμενο το συγκρότημα να εκφράσει τις θέσεις του κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας. Σύμφωνα με τους Γκιντίκι, οι συγκεκριμένες περιπτώσεις έχουν οδηγήσει είτε σε ακύρωση εμφανίσεων είτε στη δημιουργία «άβολων καταστάσεων» πριν από αυτές.

Το συγκρότημα αναγνωρίζει ότι οι διοργανωτές μπορεί να φοβούνται πιθανές εντάσεις ή προβλήματα με δήμους και άλλους φορείς. Ωστόσο, επισημαίνει ότι οι πολιτικές και κοινωνικές του θέσεις είναι εδώ και χρόνια δημόσιες και ξεκάθαρες, επομένως όποιος επιλέγει να το καλέσει για μια εμφάνιση γνωρίζει εξαρχής ποιο συγκρότημα καλεί.

«Όποιος θεωρεί ότι μπορεί να έχει πρόβλημα με το ενδεχόμενο να πάρουμε θέση κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής μας, ως συγκρότημα, για οποιοδήποτε ζήτημα συμπεριλαμβανομένου του παλαιστινιακού να επιλέξει να μη μας καλέσει να παίξουμε», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Με αυτόν τον τρόπο, οι Γκιντίκι υποστηρίζουν ότι μπορούν να αποφεύγονται οι παρεξηγήσεις και να διασφαλίζονται «καθαρές και ειλικρινείς συνεργασίες». Παράλληλα, δηλώνουν ότι κατανοούν τους φόβους και τους προβληματισμούς των διοργανωτών, αλλά ξεκαθαρίζουν πως δεν είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν οποιαδήποτε μορφή λογοκρισίας.

Στο κλείσιμο της ανακοίνωσής τους, οι Γκιντίκι τονίζουν ότι θεωρούν πως υπάρχουν ζητήματα «σημαντικότερα από τη μουσική» και δηλώνουν αποφασισμένοι να τα στηρίζουν, ακόμη και όταν αυτό συνεπάγεται κόστος για το ίδιο το συγκρότημα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση τους:

Έχουμε φροντίσει όλα αυτά τα χρόνια να κάνουμε ξεκάθαρες τις θέσεις μας πάνω σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που μας απασχολούν. Ειδικότερα, όσον αφορά το ζήτημα της Παλαιστίνης, έχουμε δηλώσει πολλές φορές την αμέριστη αλληλεγγύη μας στον παλαιστινιακό λαό και στον αγώνα του απέναντι στις ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.Από πέρυσι έχουν αρχίσει να εμφανίζονται περιπτώσεις —λίγες, ευτυχώς, μέχρι στιγμής— διοργανωτών συναυλιών που έχουν πρόβλημα με το να παίρνουμε θέση και να την εκφράζουμε στις εμφανίσεις μας.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα είτε να ακυρωθεί η συναυλία είτε να δημιουργηθούν άβολες καταστάσεις πριν από την εμφάνισή μας.Προς αποφυγή τέτοιων καταστάσεων στο μέλλον, θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Κατανοούμε τον φόβο κάποιων διοργανωτών ότι μπορεί να δημιουργηθούν εντάσεις ή ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα με δήμους, φορείς κ.λπ.

Από την άλλη, έχουμε φροντίσει εδώ και χρόνια να κάνουμε δημόσια και ξεκάθαρα γνωστές τις θέσεις μας, ώστε όποιος μας καλεί να εμφανιστούμε να γνωρίζει ποιους καλεί.Θα παρακαλούσαμε, λοιπόν, από εδώ και πέρα, όποιος θεωρεί ότι μπορεί να έχει πρόβλημα με το ενδεχόμενο να πάρουμε θέση κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής μας, ως συγκρότημα, για οποιοδήποτε ζήτημα —συμπεριλαμβανομένου του παλαιστινιακού— να επιλέξει να μη μας καλέσει να παίξουμε. Έτσι θα αποφεύγονται παρεξηγήσεις και άβολες καταστάσεις και θα μπορούμε όλοι να έχουμε καθαρές και ειλικρινείς συνεργασίες.

Επαναλαμβάνουμε ότι δείχνουμε κατανόηση στους φόβους και τους προβληματισμούς που μπορεί να υπάρχουν.

Ωστόσο, είμαστε ένα συγκρότημα που δεν μπορεί να δεχτεί τη λογοκρισία. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν ζητήματα σημαντικότερα από τη μουσική και είμαστε διατεθειμένοι να τα στηρίξουμε, ακόμη κι αν αυτό έχει κόστος για εμάς.Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

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