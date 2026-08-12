Απειλές Πούτιν για αντίποινα: «Κι η Ρωσία μπορεί να κατασχέσει δυτικά πλοία οπουδήποτε» 

Σε προειδοποίηση ότι η Ρωσία ενδέχεται να προχωρήσει σε αντίποινα με κατασχέσεις πλοίων που μεταφέρουν δυτικά φορτία, προχώρησε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, στον απόηχο των ενεργειών δυτικών χωρών κατά πλοίων που έχουν χαρακτηρίσει μέρος του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας.

Μιλώντας την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια συνάντησης με διοικητές του ρωσικού Στόλου του Ειρηνικού, ο Πούτιν κατηγόρησε ορισμένες χώρες ότι παραβιάζουν το Δίκαιο της Θάλασσας, επιχειρώντας, όπως είπε, να περιορίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα των ρωσικών εμπορικών πλοίων.

Ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε «πειρατεία και ληστεία» τις προσπάθειες κατάσχεσης ρωσικών πλοίων και προειδοποίησε ότι, εφόσον αυτή η πολιτική εφαρμοστεί στην πράξη, η Μόσχα θα προχωρήσει σε «αντίστοιχες» ενέργειες.

Μάλιστα, διευκρίνισε ότι τα ρωσικά αντίποινα δεν θα περιοριστούν κατ’ ανάγκη στις περιοχές όπου έχουν πραγματοποιηθεί επιχειρήσεις κατά ρωσικών πλοίων, αλλά θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν «οπουδήποτε και οπουδήποτε κρίνουμε κατάλληλο».

Στο στόχαστρο δυτικά εμπορικά πλοία

Μετά την τοποθέτηση Πούτιν, ο διοικητής του Στόλου του Ειρηνικού, ναύαρχος Βίκτορ Λίινα, ανέφερε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν λεπτομερή στοιχεία για τη θαλάσσια εμπορική κίνηση δυτικών χωρών.

Όπως δήλωσε, από τις 24 Απριλίου έως τις 6 Αυγούστου 2026 πέρασαν από τη ρωσική αποκλειστική οικονομική ζώνη 1.001 πλοία, εκ των οποίων 379 έφεραν σημαίες χωρών που η Μόσχα θεωρεί «μη φιλικές».

Σύμφωνα με τον ίδιο, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν 273 πλοία γενικού φορτίου και 71 δεξαμενόπλοια. Από τα τελευταία, 26 έφεραν βρετανική σημαία και εννέα γαλλική.

Οι επιχειρήσεις κατά τον «σκιώδη στόλο»

Η Βρετανία και η Γαλλία έχουν πραγματοποιήσει το τελευταίο διάστημα αρκετές επιχειρήσεις αναχαίτισης πλοίων που οι κυβερνήσεις τους συνδέουν με τον λεγόμενο ρωσικό «σκιώδη στόλο». Ο όρος χρησιμοποιείται από δυτικές κυβερνήσεις για πλοία που, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, βοηθούν τη Ρωσία να παρακάμπτει τις κυρώσεις και το ανώτατο όριο τιμής στις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

Τον Ιούνιο, δημοσίευμα των Telegraph ανέφερε ότι οι βρετανικές αρχές εξέταζαν το ενδεχόμενο πώλησης περίπου 100.000 τόνων ρωσικού αργού πετρελαίου, το οποίο είχε κατασχεθεί από δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε κυρώσεις, με τα έσοδα να προορίζονται για την ενίσχυση της Ουκρανίας.

Η Μόσχα απορρίπτει τον χαρακτηρισμό «σκιώδης στόλος», υποστηρίζοντας ότι δεν έχει βάση στο διεθνές δίκαιο και ότι παραβιάζει το δικαίωμα της Ρωσίας να διεξάγει νόμιμα θαλάσσιο εμπόριο.

Παράλληλα, δυτικές κυβερνήσεις έχουν επιβάλει μονομερείς κυρώσεις σε εκατοντάδες πλοία, ενώ το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί οι περιπτώσεις φυσικής αναχαίτισης και κράτησης πλοίων που θεωρούν ότι συνδέονται με τη ρωσική προσπάθεια παράκαμψης των κυρώσεων.