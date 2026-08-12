Η Alessandra Ambrosio παντρεύεται: Η ειδυλλιακή πρόταση γάμου στην Ινδονησία - Εικόνες

Ύστερα από δύο χρόνια σχέσης, η Βραζιλιάνα καλλονή και ο Αυστραλός σχεδιαστής κοσμημάτων, Buck Palmer αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα 

Ανθή Κουρεντζή

Η Alessandra Ambrosio παντρεύεται: Η ειδυλλιακή πρόταση γάμου στην Ινδονησία - Εικόνες
LIFESTYLE
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Η Alessandra Ambrosio ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον Αυστραλό σχεδιαστή κοσμημάτων Buck Palmer στην Ινδονησία.

Το διάσημο μοντέλο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια σειρά από ρομαντικά στιγμιότυπα που αποτύπωναν την ευτυχία του ζευγαριού.

Η είδηση ενθουσίασε τους θαυμαστές της, ενώ για πολλούς αποτέλεσε και μια ευχάριστη έκπληξη.

Η Βραζιλιάνα καλλονή έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Θα σε επέλεγα σε αυτή και σε κάθε ζωή. Για πάντα, αγάπη μου».

https://www.instagram.com/p/Db6OWKMGoCP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Οι φωτογραφίες που ανήρτησε η Ambrosio τραβήχτηκαν δίπλα στη θάλασσα, σε ένα ιδιωτικό πολυτελές resort στο νησί Σούμπα, νοτιοδυτικά του Μπαλί, δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό για την πρόταση γάμου.

Η Alessandra Ambrosio εμφανίστηκε με ένα κρεμ μαγιό, wet hair look, όντας πιο λαμπερή από ποτέ. Ο Palmer, από την πλευρά του, φορούσε μαύρο σορτς, ήταν ξυπόλυτος, με σκούρα γυαλιά ηλίου και χωρίς μπλούζα, ενώ το πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό του πρόδιδε τη χαρά της στιγμής.

Σε άλλη φωτογραφία, το ζευγάρι φαίνεται να κάθεται στην άμμο, περιτριγυρισμένο από ροδοπέταλα σχηματισμένα σε καρδιά, ολοκληρώνοντας το άκρως ρομαντικό σκηνικό της πρότασης γάμου.

Μέσα από το άλμπουμ φωτογραφιών που μοιράστηκε η Alessandra Ambrosio, οι δυο τους αποκάλυψαν επίσης ένα ακόμη στοιχείο που τους ενώνει: ένα ίδιο τατουάζ σε σχήμα καρδιάς, κοντά στον καρπό.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο πρώην «άγγελος» της Victoria's Secret αρραβωνιάζεται. Το 2008 είχε δεχθεί πρόταση γάμου από τον επιχειρηματία Jamie Mazur, με τον οποίο διατηρούσε σχέση για περίπου 13 χρόνια. Οι δυο τους, ωστόσο, δεν ανέβηκαν ποτέ τα σκαλιά της εκκλησίας και έβαλαν οριστικό τέλος στη σχέση τους το 2018.

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