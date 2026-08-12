Το ΝΑΤΟ καταδικάζει τις παραβιάσεις του εναερίου χώρου Πολωνίας-Ρουμανίας από ρωσικά drones

Επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε το ΝΑΤΟ, σχετικά με την έκτακτη συνεδρίαση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου, με αφορμή τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας και της Ρουμανίας από ρωσικά drones και αεροσκάφη.

Υπογραμμίζει ότι η Μόσχα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για αυτές τις επικίνδυνες παραβιάσεις, οι οποίες αυξάνουν την ένταση και τους κινδύνους στην περιοχή.

Παράλληλα, δηλώνει απόλυτη στήριξη στα πληγέντα μέλη (Πολωνία, Ρουμανία) και επιβεβαιώνει την ενίσχυση των αμυντικών και πυραυλικών συστημάτων κατά μήκος ολόκληρης της ανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας (από τη Βαλτική ως τη Μαύρη Θάλασσα).

Ξεκαθαρίζεται ότι οι ενέργειες εκφοβισμού της Ρωσίας δεν πρόκειται να κάμψουν τη βοήθεια που παρέχει το ΝΑΤΟ στο Κίεβο, καθώς η ασφάλεια της Ουκρανίας θεωρείται άμεσα συνδεδεμένη με την ασφάλεια των ίδιων των κρατών-μελών της Συμμαχίας.

Αντίστοιχες ανακοινώσεις κι ευαισθησίες πάντως, δεν έχουμε δει από τη Συμμαχία στην οποία η Ελλάδα είναι μέλος, για τις καθημερινές τουρκικές παραβίασεις στο Αιγαίο...

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ καταδικάζουν τις πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου και τα σχετικά περιστατικά.

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συνεδρίασαν σήμερα το πρωί στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο (Τετάρτη 12 Αυγούστου) για να συζητήσουν τις πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου στην Πολωνία και τη Ρουμανία, καθώς και τα πρόσφατα περιστατικά με drones. Εξέφρασαν την πλήρη αλληλεγγύη και υποστήριξή τους προς τους πληγέντες Συμμάχους.

Οι Σύμμαχοι επανέλαβαν ότι η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου, οι οποίες είναι επικίνδυνες και απαράδεκτες, και αποδεικνύουν την αυξανόμενη ανοχή της Ρωσίας στο ρίσκο.

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ κατέστησαν σαφές ότι παραμένουν ενωμένοι και αποφασισμένοι στην υπεράσπιση της συμμαχικής επικράτειας. Επικρότησαν τις άμεσες ενέργειες του ΝΑΤΟ και των εθνικών αρχών για την αποφασιστική αντιμετώπιση των γεγονότων.

Το ΝΑΤΟ συνεχίζει να ενισχύει την ολοκληρωμένη αεράμυνα και πυραυλική του άμυνα σε ολόκληρη τη Συμμαχία, ενώ οι Σύμμαχοι υπογράμμισαν τα μέτρα που έχουν λάβει για την ενίσχυση της άμυνας στην ανατολική πτέρυγα, από τη Βαλτική έως τη Μαύρη Θάλασσα. Το ΝΑΤΟ παραμένει έτοιμο να αποτρέψει και να αμυνθεί απέναντι σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια.

Παράλληλα, οι Σύμμαχοι επιβεβαίωσαν εκ νέου την πλήρη υποστήριξή τους προς την Ουκρανία για την υπεράσπιση της ελευθερίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας, καθώς και για την επιδίωξη της ειρήνης. Οι Σύμμαχοι τόνισαν ότι δεν θα αποτραπούν από αυτές ή άλλες ανεύθυνες πράξεις της Ρωσίας από τη διαρκή δεσμευσή τους προς την Ουκρανία, η ασφάλεια της οποίας συμβάλλει και στη δική μας ασφάλεια».