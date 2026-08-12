Η Κέιτ Μος μαγνήτισε τα βλέμματα, στα 52 της, με αποκαλυπτικό μαγιό σε βαρκάδα στη Φορμεντέρα

Η Κέιτ και η Λίλα Μος απέδειξαν για ακόμη μία φορά πως «το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει».

Μαμά και κόρη μαγνήτισαν τα βλέμματα με την εμφάνισή τους, απολαμβάνοντας τον μεσογειακό ήλιο στα ανοιχτά της Φορμεντέρα την Τρίτη.

Το 52χρονο μοντέλο εντυπωσίασε φορώντας μαύρο ολόσωμο μαγιό με βαθύ ντεκολτέ, ενώ η 23χρονη κόρη της, Λίλα, τη συνόδευσε σε μια χαλαρή βαρκάδα μαζί με παρέα φίλων, στο πλαίσιο των καλοκαιρινών διακοπών τους στην Ισπανία.

Kate Moss, 52, turns heads in a plunging swimsuit as she joins bikini-clad daughter Lila, 23, as they cool off on a girls' boat trip to Formentera https://t.co/JkJKUwONZv — Daily Mail (@DailyMail) August 12, 2026

Η Κέιτ συνδύασε το εξώπλατο μαγιό της με χρυσά κοσμήματα και βραχιόλια με χάντρες, ενώ λίγο αργότερα έκλεψε τις εντυπώσεις και με τις βουτιές της, πέφτοντας με άνεση και χάρη στα καταγάλανα νερά.

Η 23χρονη Λίλα Μος ανέδειξε τη γυμνασμένη σιλουέτα της με ένα κόκκινο μπικίνι με paisley print και λεπτά κορδόνια. Στη βαρκάδα μητέρα και κόρη είχαν μαζί τους τα μοντέλα Ruby Lyn και Olivia Neill, καθώς και τη στενή φίλη της Κέιτ, Rose Ferguson, η οποία είναι και νονά της Λίλα.

Η Κέιτ έδειχνε ιδιαίτερα χαλαρή καθώς απολάμβανε στιγμές ξεκούρασης πάνω στο σκάφος, πριν βουτήξει στα νερά της Μεσογείου για ένα δροσιστικό μπάνιο, με τη Λίλα να ακολουθεί λίγο αργότερα.

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