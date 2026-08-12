Ινδία: Σφοδρή πλημμύρα παρασέρνει γέφυρα που συνδέει 15 χωριά - Βίντεο

Snapshot Σφοδρή πλημμύρα στην επαρχία Ουταρανχάλ της Ινδίας κατέστρεψε τη γέφυρα Μπέιλι που συνδέει 15 χωριά στα σύνορα με την Κίνα.

Ένα όχημα συνοριακής υπηρεσίας και ο οδηγός του παρασύρθηκαν από το ορμητικό ρεύμα και αγνοούνται.

Ομάδες έρευνας και διάσωσης βρίσκονται στην περιοχή για τον εντοπισμό του αγνοούμενου, ενώ συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση της γέφυρας.

Ο πρωθυπουργός του Ουταρανχάλ ζήτησε την ασφαλή παροχή βασικών αγαθών μέσω εναλλακτικών διαδρομών και την προτεραιοποίηση των προσπαθειών διάσωσης.

Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση για την ενημέρωση και ετοιμότητα των τοπικών αξιωματούχων ενόψει των μουσώνων και πιθανών καταστροφών. Snapshot powered by AI

Ξαφνική μπόρα έπληξε σοβαρά τις περιοχές τις βορειοδυτικές περιοχές της Ινδίας, προκαλώντας σφοδρές πλημμύρες στην επαρχία Ουταρανχάλ, τη Δευτέρα 10 Αυγούστου.

Δραματικά πλάνα που καταγράφηκαν από συνοριακούς υπαλλήλους, δείχνουν το ισχυρό ρεύμα να παρασέρνει και να καταστρέφει τη γέφυρα Μπέιλι, η οποία συνδέει οδικά περίπου 15 χωριά που βρίσκονται στα σύνορα με την Κίνα.

https://www.instagram.com/aljazeeraenglish/reel/Db6IOEPlVdQ/

Στο βίντεο φαίνεται οι υπάλληλοι να προσπαθούν τελευταία στιγμή να ξεφύγουν από τα ορμητικά νερά που έρχονται κατά πάνω τους, ενώ ένα όχημα της υπηρεσίας Συνοριακών Οδών καθώς και ο οδηγός του, παρασύρθηκαν και αγνοούνται.

Ομάδες έρευνας και διάσωσης έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή προκειμένου να τον αναζητήσουν, ενώ κατασκευαστικά συνεργεία εργάζονται ώστε να αποκαταστήσουν τη σύνδεση με τα χωριά. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή τραυματισμοί από την ξαφνική πλημμύρα.

Ο πρωθυπουργός του Ουταρανχάλ, Πούσκαρ Σινγκ Ντάμι, έδωσε εντολή στους αξιωματούχους να δώσουν προτεραιότητα στις προσπάθειες παροχής βοήθειας και διάσωσης, να διασφαλίσουν την ασφάλεια των κατοίκων σε ευάλωτες περιοχές και να εξασφαλίσουν την προμήθεια βασικών αγαθών στα χωριά, μέσω εναλλακτικών διαδρομών εάν χρειαστεί.

Ο Πρωθυπουργός πραγματοποίησε τη Δευτέρα μια διαδικτυακή συνάντηση με όλους τους αξιωματούχους της περιοχής προκειμένου να ενισχύσει την ενημέρωση για τους μουσώνες και να τους καλέσει να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για τη διαχείριση των καταστροφών.

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