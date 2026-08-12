Ινδία: Σφοδρή πλημμύρα παρασέρνει γέφυρα που συνδέει 15 χωριά - Βίντεο

Ο πρωθυπουργός ζήτησε την παροχή αναγκαίων ειδών στους κατοίκους μέσω εναλλακτικών δρόμων 

Ελένη Ευστρατίου

Ινδία: Σφοδρή πλημμύρα παρασέρνει γέφυρα που συνδέει 15 χωριά - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Σφοδρή πλημμύρα στην επαρχία Ουταρανχάλ της Ινδίας κατέστρεψε τη γέφυρα Μπέιλι που συνδέει 15 χωριά στα σύνορα με την Κίνα.
  • Ένα όχημα συνοριακής υπηρεσίας και ο οδηγός του παρασύρθηκαν από το ορμητικό ρεύμα και αγνοούνται.
  • Ομάδες έρευνας και διάσωσης βρίσκονται στην περιοχή για τον εντοπισμό του αγνοούμενου, ενώ συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση της γέφυρας.
  • Ο πρωθυπουργός του Ουταρανχάλ ζήτησε την ασφαλή παροχή βασικών αγαθών μέσω εναλλακτικών διαδρομών και την προτεραιοποίηση των προσπαθειών διάσωσης.
  • Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση για την ενημέρωση και ετοιμότητα των τοπικών αξιωματούχων ενόψει των μουσώνων και πιθανών καταστροφών.
Snapshot powered by AI

Ξαφνική μπόρα έπληξε σοβαρά τις περιοχές τις βορειοδυτικές περιοχές της Ινδίας, προκαλώντας σφοδρές πλημμύρες στην επαρχία Ουταρανχάλ, τη Δευτέρα 10 Αυγούστου.

Δραματικά πλάνα που καταγράφηκαν από συνοριακούς υπαλλήλους, δείχνουν το ισχυρό ρεύμα να παρασέρνει και να καταστρέφει τη γέφυρα Μπέιλι, η οποία συνδέει οδικά περίπου 15 χωριά που βρίσκονται στα σύνορα με την Κίνα.

https://www.instagram.com/aljazeeraenglish/reel/Db6IOEPlVdQ/

Στο βίντεο φαίνεται οι υπάλληλοι να προσπαθούν τελευταία στιγμή να ξεφύγουν από τα ορμητικά νερά που έρχονται κατά πάνω τους, ενώ ένα όχημα της υπηρεσίας Συνοριακών Οδών καθώς και ο οδηγός του, παρασύρθηκαν και αγνοούνται.

Ομάδες έρευνας και διάσωσης έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή προκειμένου να τον αναζητήσουν, ενώ κατασκευαστικά συνεργεία εργάζονται ώστε να αποκαταστήσουν τη σύνδεση με τα χωριά. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή τραυματισμοί από την ξαφνική πλημμύρα.

Ο πρωθυπουργός του Ουταρανχάλ, Πούσκαρ Σινγκ Ντάμι, έδωσε εντολή στους αξιωματούχους να δώσουν προτεραιότητα στις προσπάθειες παροχής βοήθειας και διάσωσης, να διασφαλίσουν την ασφάλεια των κατοίκων σε ευάλωτες περιοχές και να εξασφαλίσουν την προμήθεια βασικών αγαθών στα χωριά, μέσω εναλλακτικών διαδρομών εάν χρειαστεί.

Ο Πρωθυπουργός πραγματοποίησε τη Δευτέρα μια διαδικτυακή συνάντηση με όλους τους αξιωματούχους της περιοχής προκειμένου να ενισχύσει την ενημέρωση για τους μουσώνες και να τους καλέσει να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για τη διαχείριση των καταστροφών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:29ΚΟΣΜΟΣ

Ολική έκλειψη Ηλίου: Εκατομμύρια συγκεντρώνονται για να δουν το σπάνιο φαινόμενο στην Ευρώπη

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές και παραβάσεις πυρασφάλειας σε Αργολίδα, Αττική και Ροδόπη

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ανήλικες 13 και 14 ετών νοσηλεύθηκαν στο νοσκομείο λόγω μέθης

19:01ΕΘΝΙΚΑ

Νέες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο – Στο FIR Αθηνών και κατασκοπευτικό αεροσκάφος

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Σπαράγγια ή φρέσκα φασολάκια; Η καλύτερη επιλογή για το σάκχαρο στο αίμα

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Σπάτα: Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που απανθρακώθηκε στο ΙΧ από το οποίο ξέσπασε φωτιά στον Ήμερο Πεύκο

18:55ΠΑΙΔΕΙΑ

 Δωρεάν κρατική πιστοποίηση ξένης γλώσσας για τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου - Πώς θα λειτουργούν οι εξετάσεις

18:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευάγγελος Τουρνάς: «Οι επόμενες μέρες απαιτούν από όλους μας τη μέγιστη δυνατή προσοχή»

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Κυβερνοεπίθεση-«μαμούθ» και διαρροή προσωπικών δεδομένων 19 εκατομμυρίων πολιτών

18:53ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Αυτός θα είναι ο καιρός αύριο, την Παρασκευή και τον Δεκαπενταύγουστο

18:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιταλία €184, Αυστρία €162, Βουλγαρία €138, Ελλάδα €96: Αύριο η τιμή της Mwh στην Ελλάδα θα είναι από τις χαμηλότερες στην ΕΕ

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Καλογερόπουλος: Εικόνες από το τελευταίο «αντίο» στη Ριτσώνα - Το τραγούδι του αποχαιρετισμού

18:38ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Κατσίκα παγιδεύτηκε σε πυλώνα γέφυρας - Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Ροδόπη: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Ίμερο - Κάηκαν δύο αποθήκες

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Οσμή... δολιοφθοράς στην Καλλιθέα: Επτά ταυτόχρονες βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης

18:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άντερλεχτ – ΠΑΟΚ: Απρόοπτο με Κωνσταντέλια | Δεν ταξίδεψε στο Βέλγιο

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Εντυπωσιακό βίντεο: Καθηγητής ρισκάρει τη ζωή του κατεβαίνοντας απόκρημνους γκρεμούς για να συλλέξει μέλι, αξίας 15.000 λιρών

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε LIVE την ιστορική ηλιακή έκλειψη - Τι θα δούμε από την Ελλάδα

18:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη – Ρούμπιο: Μέση Ανατολή και Ουκρανικό στην ατζέντα

18:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Θέμα ωρών η συμφωνία με Ιντερνασιονάλ για Ελίασον – Επιβεβαιώνουν στον βραζιλιάνικο σύλλογο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:43ΕΛΛΑΔΑ

«Ένα ασθενοφόρο για τις κρίσιμες ώρες;»: Η περιπέτεια δύο Γάλλων στην ορεινή Νάξο και το «ευχαριστώ» στους ντόπιους

18:53ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Αυτός θα είναι ο καιρός αύριο, την Παρασκευή και τον Δεκαπενταύγουστο

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Καλογερόπουλος: Εικόνες από το τελευταίο «αντίο» στη Ριτσώνα - Το τραγούδι του αποχαιρετισμού

16:04WHAT THE FACT

Αγρότης είπε «όχι» σε 700.000 ευρώ για 10 στρέμματα: «Δεν πρόκειται να τα πουλήσω»

18:04ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ο Ρότζερ Φέντερερ δεν είναι πλέον δισεκατομμυριούχος - Πώς μια μετοχή «βύθισε» την περιουσία του

07:55ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Ο αντικυκλώνας έχει εξαφανιστεί από τη Μεσόγειο - Έρχεται κακοκαιρία

17:55ΕΘΝΙΚΑ

Νέος τουρκικός παροξυσμός: «Η Ελλάδα εγκατέστησε στρατό στη Ρω, 2χλμ από την Αττάλεια»

16:07ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Ζει και αναπνέει για το νερό, η μισή επιτυχία ανήκει στη μητέρα του»: Ο πατέρας του κολυμβητή Απόστολου Σίσκου εξομολογείται στο Newsbomb

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό βίντεο: Βυτιοφόρο προσπερνά πάνω σε στροφή - Παραλίγο να σκοτώσει αναβάτη μηχανής

16:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι θα κερδίσετε αν βάλετε αλάτι στον καφέ σας

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Σπάτα: Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που απανθρακώθηκε στο ΙΧ από το οποίο ξέσπασε φωτιά στον Ήμερο Πεύκο

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε LIVE την ιστορική ηλιακή έκλειψη - Τι θα δούμε από την Ελλάδα

14:51WHAT THE FACT

Βρήκαν 20,8 τόνους χρυσού και μετακινούν ολόκληρο αυτοκινητόδρομο για να τους εξορύξουν

17:06ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Σίσκος: Η ώρα και το κανάλι του μεγάλου τελικού στα 200μ. ύπτιο - Οι υπόλοιπες Ελληνικές συμμετοχές

09:45ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο Μαράθι για πρωινό μπάνιο ο πρωθυπουργός

18:17ΕΘΝΙΚΑ

Η επακούμβηση του 2020, οι άψογοι χειρισμοί της «Λήμνος» και η «Kemal Reis» στο... ναυπηγείο

00:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν ο Τεντόγλου αγκάλιασε τη Ντρέσλερ: Οι δυο τους στην κορυφή της ιστορίας του μήκους

18:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Γκάλης στο πλευρό των αθλητών των εθνικών ομάδων μετά τα ρατσιστικά σχόλια στη 16χρονη Λίσα Ιτόγια - «Ιδρώνουν τα γαλανόλευκα, τα μόνα χρώματα που υπάρχουν»

19:01ΕΘΝΙΚΑ

Νέες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο – Στο FIR Αθηνών και κατασκοπευτικό αεροσκάφος

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Παρένθετη μητέρα πηγαίνει κόντρα στους γονείς και αρνείται την άμβλωση - Το έμβρυο έχει πρόβλημα στην καρδιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ