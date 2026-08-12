Λιονέλ Μέσι: Το σπαρακτικό του «αντίο» στον πατέρα του - «Δεν ξέρω πώς να συνεχίσω χωρίς εσένα»

Με μια μακροσκελή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Λιονέλ Μέσι έσπασε τη σιωπή του μερικές ημέρες μετά την απώλεια του πατέρα του και μοιράστηκε τις σκέψεις του με τον κόσμο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Ο πατέρας του, Χόρχε, έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή (07/08), νικημένος έπειτα από πολύμηνη μάχη με ασθένεια, με τον Λιονέλ Μέσι να καλείται να αντιμετωπίσει μια από τις πιο οδυνηρές απώλειες στη ζωή ενός ανθρώπου και ενός γιου.

Μέσω της ανάρτησής του, Ο Μέσι ανέτρεξε στα παιδικά του χρόνια και σε όλες τις στιγμές που ο πατέρας του ήταν δίπλα του, μαζί του στις ευχάριστες αλλά και στις δυσάρεστες στιγμές. Ο Αργεντινός σουπερσταρ έκανε λόγο για έναν άνθρωπο πάνω από όλα οικογενειάρχη, που αγαπούσε και φρόντιζε την οικογένειά του και ήταν πάντα εκεί για τις ανάγκες των παιδιών του.

Στην ανάρτηση του ζητάει συγνώμη για τον χρόνο που δεν κατάφεραν να περάσουν μαζί λόγω των υποχρεώσεων του, αλλά και που δεν κατάφερε να κατακτήσει και να του αφιερώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο. Όσο για το μέλλον του, ο Μέσι αφήνει τα πάντα ανοιχτά, αναφέροντας πως δεν «ξερεί πως να συνεχίσει».

Αναλυτικά η συγκινητική ανάρτηση του Λιονέλ Μέσι:

«Πατέρα, ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι έφυγες. Δεν καταρρέω ή, καλύτερα, δεν θέλω να καταρρεύσω. Μου είναι πολύ δύσκολο να φανταστώ ότι δεν θα σε ξαναδώ και ότι δεν θα ξαναμιλήσουμε. Ήξερα ότι υπέφερες και ότι αυτό ήταν το καλύτερο για σένα, αλλά έφυγες πολύ νωρίς. Είχαμε ακόμα τόσα πολλά να ζήσουμε και να απολαύσουμε μαζί.Τόσο πολύ μου ζητούσες να παίξω στο τελευταίο Μουντιάλ και, λίγες μέρες πριν ξεκινήσει, ήταν η στιγμή που η κατάστασή σου χειροτέρεψε περισσότερο. Ήταν η πρώτη φορά που δεν θα ήσουν μαζί μου σε ένα τουρνουά, αλλά η μαμά μου έλεγε ότι θα γινόσουν καλύτερα και ότι θα ήσουν καλά, ώστε να μπορέσεις να ταξιδέψεις. Σου έλεγα ότι θα φτάναμε μέχρι τον τελικό, για να μπορέσεις να ταξιδέψεις. Κάθε φορά που τελείωνε ένας αγώνας, περίμενα και περίμενα το μήνυμά σου. Εκεί κατάλαβα ότι η κατάσταση ήταν πραγματικά πολύ σοβαρή. Κι όμως, δεν σταμάτησα να σκέφτομαι ότι έπρεπε να φτάσω όσο πιο μακριά γινόταν, για να σου δώσω χαρά και να μπορέσεις να δεις έστω έναν αγώνα. Φτάσαμε μέχρι τον τελικό και δεν μπόρεσες να είσαι εκεί. Ήθελα να τον κερδίσω για να μπορέσω να σου τον αφιερώσω και να σου δείξω μια καινούργια στιγμή. Δεν τα κατάφερα, τα πόδια μου δεν με κρατούσαν άλλο. Αυτή τη φορά προσπάθησα να πάω κόντρα στις αντοχές του σώματός μου, αλλά δεν μπόρεσα. Ποτέ δεν κατάφερα να νιώσω πραγματικά καλά. Όταν έφτασα, πίστευες ότι είχαμε χάσει τον τελικό στα πέναλτι. Δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε για όλα όσα είχαν συμβεί. Δεν μπόρεσες να χαρείς τίποτα. Δεν γίναμε πρωταθλητές, αλλά δεν ξέρεις πόσο απολαύσαμε κάθε αγώνα. Για ακόμα μία φορά, είχες δίκιο: έπρεπε να είσαι εκεί και να το ζήσεις. Σου τα λέω όλα αυτά γιατί ήταν το μόνο πράγμα για το οποίο δεν προλάβαμε να μιλήσουμε, γιατί όλα τα υπόλοιπα τα ξέρεις ήδη. Μιλούσαμε κάθε μέρα και βρισκόμασταν όποτε μπορούσα, ανάμεσα στις υποχρεώσεις μου. Δεν ξέρω τι θα κάνω χωρίς εσένα, δεν ξέρω πώς να συνεχίσω. Εγώ έπαιζα μόνο ποδόσφαιρο και τώρα έχω πολλές αμφιβολίες για το αν θα συνεχίσω να το κάνω για πολύ ακόμα. Θέλω περισσότερο χρόνο. Ήσουν δίπλα μου από την αρχή, ήσουν το στήριγμά μου σε όλη τη διαδρομή, μέχρι το τέλος. Γιατί δεν άντεξες λίγο ακόμα, για να μπορούσαμε να τελειώσουμε αυτή την πορεία μαζί; Ξέρω ότι η ευτυχία σου ήταν να είσαι καλά με την οικογένειά σου, με τη γυναίκα σου, με τα παιδιά σου και, πάνω απ’ όλα, χωρίς να σε νοιάζει τι θα έλεγαν οι άλλοι, να μας βλέπεις μαζί… Από μικρός ήσουν πάντα έτσι. Με πήγαινες σε όλες τις προπονήσεις, μόλις έβγαινες από τη δουλειά. Πολλές φορές με πήγαινε η μαμά, επειδή εσύ δούλευες.Φυσικά, δεν έχανες ούτε έναν αγώνα. Πόσο υπέφερες βλέποντάς με και πόσο χαιρόσουν μαζί μου, παρόλο που ποτέ δεν μου έκανες πολλά κομπλιμέντα.Ήσουν πατέρας, φίλος και μάνατζέρ μου. Ήσουν πάντα ο άνθρωπος που έπρεπε να είναι εκεί σε κάθε στιγμή και δεν έκανες ποτέ λάθος σε τίποτα. Πέρα από κάποιες επιπλήξεις ή καβγάδες, πάντα είχες δίκιο. Στο τέλος, όμως, κατέληγα να κάνω αυτό που μου έλεγες. Θα μου λείψεις πάρα πολύ, αλλά πάντα θα είσαι παρών, και πάνω απ’ όλα στην ανατροφή των παιδιών μου, γιατί θα τα μεγαλώσω και θα τα εκπαιδεύσω όπως κάνατε εσείς μαζί μου. Αναπαύσου εν ειρήνη και να μας προσέχεις από εκεί ψηλά, όπως έκανες και εδώ. Σε ευχαριστώ για όλα.Σ’ αγαπώ, μπαμπά».

https://www.instagram.com/p/Db8MYnQjYsC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το σχόλιο του Κριστιάνο Ρονάλντο στην ανάρτηση

Σε μια κίνηση ανθρωπιάς και σεβασμού που αποδεικνύει την κλάση του και εκτός αγωνιστικού χώρου προχώρησε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο ποδοσφαιριστής τον οποίο συγκρίνουν συνεχώς τα Media με τον Μέσι και συνεχώς επικρατεί το debate για το ποιος είναι καλύτερος.

Ο Πορτογάλος σουπερ σταρ που και ο ίδιος έχει βιώσει την απώλεια του πατέρα του, όταν ήταν πολύ νεότερος βέβαια τον Σεπτέμβριο του 2005, άφησε ένα όμορφο σχόλιο κάτω από την ανάρτηση του Λέο Μέσι, στέλνοντας την αγάπη του και τις σκέψεις του στον Αργεντινό και την οικογένειά του.

«Μια τεράστια αγκαλιά σε εσένα και την οικογένειά σου σε αυτές τις δύσκολες στιγμές Λέο. Σού εύχομαι να εισαι δυνατός», έγραφε το σχόλιο του Κριστιάνο Ρονάλντο.

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