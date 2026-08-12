Κιάρα Φεράνι: Τοπλες στην Ίμπιζα - Οι φωτογραφίες από την καλοκαιρινή απόδραση με τον σύντροφό της

Snapshot Η Κιάρα Φεράνι περνά τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Ίμπιζα με τον σύντροφό της Χοσέ Ερνάντες και φίλους.

Μοιράστηκε φωτογραφίες από τις στιγμές της στην παραλία, τους δρόμους και τις γαστρονομικές απολαύσεις του νησιού.

Σε μία από τις φωτογραφίες ποζάρει topless, απολαμβάνοντας ανέμελα τις διακοπές της.

Εμφανίζεται επίσης με μαγιό, παίζοντας με παιδικό νεροπίστολο και σε καλοκαιρινό δείπνο με μαύρο δαντελωτό outfit. Snapshot powered by AI

Η Κιάρα Φεράνι απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Ίμπιζα με φίλους και με τον σύντροφό της Χοσέ Ερνάντες. Η infulencer μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα φωτογραφικό άλμπουμ γεμάτο ήλιο, θάλασσα, γεύσεις και ξέγνοιαστες στιγμές.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, ξεχωρίζει ένα πιο τολμηρό στιγμιότυπο, στο οποίο η Ιταλίδα influencer και επιχειρηματίας ποζάρει topless, απολαμβάνοντας ανέμελα τις διακοπές της.

https://www.instagram.com/p/Db8GmquiA-n/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Από την παραλία στους δρόμους της Ίμπιζα

Το φωτογραφικό άλμπουμ περιλαμβάνει διαφορετικές στιγμές από την παραμονή της στο νησί.

Η Κιάρα Φεράνι και ο Χοσέ Ερνάντες

Η Κιάρα Φεράνι ποζάρει με το μαγιό της, ενώ σε άλλες φωτογραφίες εμφανίζεται να περπατά στους δρόμους της Ίμπιζα, έχοντας μια πιο παιχνιδιάρικη διάθεση, καθώς φαίνεται να παίζει με ένα παιδικό νεροπίστολο.

Δεν λείπουν φυσικά και τα στιγμιότυπα από τη θάλασσα και τις πόζες με το μπικίνι της, αλλά και οι γαστρονομικές απολαύσεις.

Σε μία από τις εικόνες, μάλιστα, απολαμβάνει ένα παγωτό ποζάροντας στην κάμερα.

Η Κιάρα Φεράνι μοιράστηκε ακόμη μια εικόνα από καλοκαιρινό δείπνο, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο εντυπωσιάζει με ένα μαύρο δαντελωτό outfit, το οποίο αναδεικνύει τη σιλουέτα της.

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