Η Κιάρα Φεράνι αποθέωσε τη Μήλο: Τα νέα στιγμιότυπα από την απόδρασή της στις Κυκλάδες

Η Ιταλίδα influencer δήλωσε μαγεμένη από το κυκλαδίτικο τοπίο της Μήλου, κατατάσσοντάς την στα αγαπημένα της ελληνικά νησιά

Ανθή Κουρεντζή

Η Κιάρα Φεράνι αποθέωσε τη Μήλο: Τα νέα στιγμιότυπα από την απόδρασή της στις Κυκλάδες

Η Κιάρα Φεράνι / Instagram

LIFESTYLE
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  • Η Κιάρα Φεράνι εξέφρασε θαυμασμό για το τοπίο της Μήλου και την κατέταξε στα αγαπημένα της ελληνικά νησιά.
  • Η influencer έχει επισκεφθεί πολλούς ελληνικούς προορισμούς, όπως Μύκονο, Σαντορίνη, Κω, Νάξο, Ύδρα, Σπέτσες, Πάρο, Αντίπαρο, Ρόδο, Μήλο και Κίμωλο.
  • Η Μήλος χαρακτηρίστηκε από την Κιάρα ως «σαν καρτ ποστάλ» με καταγάλανα νερά και ιδιαίτερη κυκλαδίτικη αύρα.
  • Μετά τη Μήλο, η Κιάρα επισκέφθηκε την Κίμωλο και εντυπωσιάστηκε από το τοπίο, τα νερά και την τοπική κουζίνα.
  • Η Ιταλίδα influencer ζήτησε προτάσεις από τους followers της για το επόμενο ελληνικό νησί που θα επισκεφθεί.
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Η Κιάρα Φεράνι ταξίδεψε στη Μήλο και φαίνεται πως το κυκλαδίτικο τοπίο την κέρδισε από την πρώτη στιγμή. Η Ιταλίδα influencer και επιχειρηματίας μοιράστηκε με τους εκατομμύρια followers της στιγμιότυπα, αποθεώνοντας την ομορφιά του νησιού.

«Η Μήλος ήταν ακόμη καλύτερη απ’ ό,τι τη φανταζόμουν και τώρα θέλω να επισκεφθώ πολλά ακόμη ελληνικά νησιά», έγραψε χαρακτηριστικά, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με φωτογραφίες από το ταξίδι της.

https://www.instagram.com/p/DaKXmDTCBwu/

Η ίδια αποκάλυψε ότι έχει ήδη επισκεφθεί αρκετούς ελληνικούς προορισμούς, ανάμεσά τους η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Κως, η Νάξος, η Ύδρα, οι Σπέτσες, η Πάρος, η Αντίπαρος, η Ρόδος, η Μήλος και η Κίμωλος, ζητώντας από τους διαδικτυακούς της φίλους να της προτείνουν ποιο νησί να επισκεφθεί στη συνέχεια.

Σε άλλη ανάρτησή της, η Κιάρα Φεράνι χαρακτήρισε τη Μήλο «σαν καρτ ποστάλ», ενώ πόζαρε με καλοκαιρινά looks από τη νέα της συλλογή της Calzedonia.

Με τα καταγάλανα νερά, τα εντυπωσιακά τοπία και την ιδιαίτερη κυκλαδίτικη αύρα της, η Μήλος φαίνεται πως μπήκε στη λίστα των αγαπημένων ελληνικών νησιών της διάσημης Ιταλίδας.

«Το ομορφότερο μπλε της θάλασσας»

Έπειτα από τη Μήλο, η Ιταλίδα influencer εξερεύνησε την Κίμωλο, η οποία - όπως φαίνεται από τις εντυπώσεις που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους - της έκλεψε την καρδιά τόσο με το μαγευτικό τοπίο και τα καταγάλανα νερά της όσο και με την τοπική κουζίνα της.

https://www.instagram.com/reel/DaGBb6AqHcA/
https://www.instagram.com/p/DaIiNfaiI1y/
https://www.instagram.com/reel/DaH9_ruIJmS/
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