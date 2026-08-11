Πόσες χιλιάδες Tesla φόρτωσε ένα πλοίο όταν σάλπαρε για την Ευρώπη;

Το τεράστιο Glovis Nova αναχώρησε από τη Σαγκάη μεταφέροντας αποκλειστικά Tesla Model 3 και Model Y, καταγράφοντας νέο ρεκόρ για τα κινεζικά λιμάνια.

Newsroom

Πόσες χιλιάδες Tesla φόρτωσε ένα πλοίο όταν σάλπαρε για την Ευρώπη;
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το πλοίο Glovis Nova φόρτωσε 7.738 Tesla Model 3 και Model Y στη Σαγκάη για μεταφορά στην Ευρώπη, σημειώνοντας νέο κινεζικό ρεκόρ εξαγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων με ένα πλοίο.
  • Το Glovis Nova μπορεί να μεταφέρει έως 10.800 αυτοκίνητα και χρησιμοποιεί σύστημα πρόωσης διπλού καυσίμου με δυνατότητα λειτουργίας με LNG.
  • Η εγγύτητα του Gigafactory Shanghai στο South Port Terminal επιτρέπει την ταχεία μεταφορά των αυτοκινήτων από την παραγωγή στο πλοίο μέσα σε λίγες ώρες.
  • Η σειρά των 7.738 αυτοκινήτων θα είχε μήκος περίπου 36 χιλιόμετρα και κάλυπτε επιφάνεια περίπου 67.600 τετραγωνικών μέτρων.
  • Τα μεγάλα πλοία μεταφοράς αυτοκινήτων αποκτούν αυξανόμενο ρόλο στην κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία λόγω της αύξησης των εξαγωγών και της ανάγκης για υποδομές διεθνούς κλίμακας.
Snapshot powered by AI

Του Γιάννη Σκουφή

Η εικόνα και μόνο αρκεί για να αποτυπώσει το μέγεθος της επιχείρησης. Συνολικά 7.738 ηλεκτρικά αυτοκίνητα φορτώθηκαν σε ένα πλοίο στη Σαγκάη, με προορισμό το Zeebrugge του Βελγίου και από εκεί τις ευρωπαϊκές αγορές.

Ο λόγος για το Glovis Nova, ένα από τα μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς αυτοκινήτων στον κόσμο, το οποίο μπορεί να μεταφέρει έως και 10.800 αυτοκίνητα σε ένα ταξίδι. Το συγκεκριμένο φορτίο αποτελούνταν αποκλειστικά από Tesla Model 3 και Model Y που κατασκευάστηκαν στην Κίνα.

Μάλιστα, με τα 7.738 Tesla στο εσωτερικό του, το Glovis Nova σημείωσε νέο κινεζικό ρεκόρ ως προς τον αριθμό ηλεκτρικών αυτοκινήτων που εξήχθησαν από εγχώριο λιμάνι με ένα και μόνο πλοίο.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του φορτίου, εάν όλα αυτά τα αυτοκίνητα τοποθετούνταν το ένα πίσω από το άλλο, θα σχημάτιζαν μια σειρά μήκους περίπου 36 χιλιομέτρων, ενώ θα κάλυπταν συνολική επιφάνεια περίπου 67.600 τετραγωνικών μέτρων.

Το Glovis Nova έχει κατασκευαστεί στην Κίνα από την Guangzhou Shipyard International και χρησιμοποιεί σύστημα πρόωσης διπλού καυσίμου που μπορεί να λειτουργήσει με LNG.

car-carrier-tesla-2.jpg

Καθοριστικό ρόλο στην ταχύτητα των εξαγωγών της Tesla παίζει και η τοποθεσία του Gigafactory Shanghai. Το εργοστάσιο βρίσκεται σε απόσταση μόλις περίπου 10 χιλιομέτρων από το South Port Terminal, επιτρέποντας στα καινούργια Model 3 και Model Y να μεταφέρονται από τη γραμμή παραγωγής στο πλοίο μέσα σε λίγες ώρες.

Τέλος, να πούμε ότι τα τεράστια car carriers εξελίσσονται πλέον σε σημαντικό κομμάτι της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς οι εξαγωγές αυξάνονται και απαιτούν ανάλογης κλίμακας υποδομές για να φτάσουν τα αυτοκίνητα στις διεθνείς αγορές.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:55ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο από cockpit αεροπλάνου καταγράφει την ένταση του σεισμού στην Κολομβία

12:50ΠΑΙΔΕΙΑ

ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών - Πού θα δείτε τους πίνακες

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Εντυπωσιακές εικόνες με λευκούς πελαργούς που... ξεκουράζονται στο νησί

12:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στέλιος Ράμφος: Την Τετάρτη στο Χαλάνδρι η κηδεία του φιλοσόφου

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Γλυκά Νερά - Σε βοηθητικό χώρο σπιτιού οι φλόγες

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Φονικός σεισμός στην Κολομβία : Η συγκινητική στιγμή που οι διασώστες απεγκλωβίζουν μία μητέρα και το 6 μηνών μωρό της από τα συντρίμμια

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Από όχημα Beach Buggy ξεκίνησε η φωτιά - Έχει τεθεί υπό έλεγχο

12:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Voucher για παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ: Μέχρι πότε μπορείτε να υποβάλετε ένσταση

12:09ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέο πεδίο σύγκρουσης UEFA – FIFA, αυτήν τη φορά για το VAR: «Να κρατήσουμε το ποδόσφαιρο που αγαπάμε»

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Δικαστήριο καταδίκασε σε θάνατο τον Μπασάρ αλ Άσαντ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Και δεύτερος ανήλικος κατήγγειλε τον βιασμό του από 17χρονο

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εξερράγη πύραυλος λίγα δευτερόλεπτα μετά την εκτόξευσή του - Μετέφερε δορυφόρο - Δείτε βίντεο

11:46ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Marfin: Μετήχθη στον ανακριτή η 46χρονη - Τι αναμένεται να υποστηρίξει

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Παρενοχλούσε συστηματικά, παρακολουθούσε και απειλούσε την πρώην σύντροφό του

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Ηλιακή έκλειψη και καύσωνας «στραγγαλίζουν» το ηλεκτρικό δίκτυο της Ευρώπης: Κίνδυνος για μπλακ άουτ

11:21LIFESTYLE

Ο Σταύρος Θεοδωράκης στον ΣΚΑΪ με «Πρωταγωνιστές» και ρόλο έκπληξη

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Επίθεση σε ανήλικο στο προαύλιο σχολείου – «Χτύπησαν και έφτυσαν το παιδί μου», καταγγέλλει ο πατέρας

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τροχαίο στον κόμβο Αρκαλοχωρίου - Πήγαινε ανάποδα και συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα

11:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Σπάνε» το ελληνικό box office η «Οδύσσεια» και το «Spider-Man: Brand New Day»

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Θερινές εκπτώσεις: Έως πότε διαρκούν - Τι πρέπει να προσέξετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οριστική εικόνα για τον 15Αύγουστο - Τι δείχνουν τα μοντέλα GFS και ECMWF - Και μετά καύσωνας

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Σκάφος – «κολαστήριο» με 250 επιβάτες έφτασε στην Κω από το Κουσάντασι με παρέμβαση του Λιμενικού: «Σας βλέπουμε, σας εκτιμούμε», είπε ο Κικίλιας

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Στο νοσοκομείο μεγαλώνουν δύο δίδυμα βρέφη - Αφαιρέθηκε η γονική εποπτεία από τη μητέρα και σταμάτησε να πηγαίνει να τα βλέπει

07:34ΕΥ ΖΗΝ

Με πόσες ντομάτες καθημερινά μπορεί να μειώσετε τη συσσώρευση λίπους στο ήπαρ

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο νοσοκομείο 6χρονο αγόρι - Τον χτυπούσε η μητέρα του σε παραλία

09:21LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ανακοινώθηκε ο νέος συμπαρουσιαστής του Δημήτρη Οικονόμου

09:58ΚΟΣΜΟΣ

«Καλώς ήλθε το δολάριο»: Πώς οι Αμερικανοί αλλάζουν τον τουριστικό χάρτη της Ευρώπης - Ψηλά στις προτιμήσεις τους η Ελλάδα

07:24ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του 15Αύγουστου – Σοβαρή αλλαγή από την Πέμπτη λόγω συστήματος Ωμέγα Εμποδισμού

10:40LIFESTYLE

Μύκονος: «Με θώπευσε και τον χαστούκισα» - Τέσσερις εργαζόμενες μιλούν για τη σεζόν στο νησί

10:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυστήριο με τον νεκρό αστυνομικό στον Άγιο Δημήτριο: Το τελευταίο ραντεβού, το μπουκάλι με αλκοόλ και η ιατροδικαστική που θα δώσει απαντήσεις

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Πόρτο Χέλι: Νεκρή από πτώση από μπαλκόνι η ιδιοκτήτρια του «Γαλαξία», Δόμνα Τορτουπίδου

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Γλυκά Νερά - Σε βοηθητικό χώρο σπιτιού οι φλόγες

19:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δεκαπενταύγουστος με καταιγίδες και πτώση του υδραργύρου - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

12:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις ενστόλων: Αυξήσεις έως 150 ευρώ - Αναλυτικοί πίνακες με τα όρια ηλικίας και τα νέα ποσά αποδοχών

12:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στέλιος Ράμφος: Την Τετάρτη στο Χαλάνδρι η κηδεία του φιλοσόφου

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Φονικός σεισμός στην Κολομβία : Η συγκινητική στιγμή που οι διασώστες απεγκλωβίζουν μία μητέρα και το 6 μηνών μωρό της από τα συντρίμμια

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Ηλιακή έκλειψη και καύσωνας «στραγγαλίζουν» το ηλεκτρικό δίκτυο της Ευρώπης: Κίνδυνος για μπλακ άουτ

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τροχαίο στον κόμβο Αρκαλοχωρίου - Πήγαινε ανάποδα και συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα

20:12LIFESTYLE

Το τραγούδι που απέρριψε ο Βασίλης Καρράς και το έκανε τεράστια επιτυχία ο Χρήστος Δάντης

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Και δεύτερος ανήλικος κατήγγειλε τον βιασμό του από 17χρονο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ