Πόσες χιλιάδες Tesla φόρτωσε ένα πλοίο όταν σάλπαρε για την Ευρώπη;

Snapshot Το πλοίο Glovis Nova φόρτωσε 7.738 Tesla Model 3 και Model Y στη Σαγκάη για μεταφορά στην Ευρώπη, σημειώνοντας νέο κινεζικό ρεκόρ εξαγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων με ένα πλοίο.

Το Glovis Nova μπορεί να μεταφέρει έως 10.800 αυτοκίνητα και χρησιμοποιεί σύστημα πρόωσης διπλού καυσίμου με δυνατότητα λειτουργίας με LNG.

Η εγγύτητα του Gigafactory Shanghai στο South Port Terminal επιτρέπει την ταχεία μεταφορά των αυτοκινήτων από την παραγωγή στο πλοίο μέσα σε λίγες ώρες.

Η σειρά των 7.738 αυτοκινήτων θα είχε μήκος περίπου 36 χιλιόμετρα και κάλυπτε επιφάνεια περίπου 67.600 τετραγωνικών μέτρων.

Τα μεγάλα πλοία μεταφοράς αυτοκινήτων αποκτούν αυξανόμενο ρόλο στην κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία λόγω της αύξησης των εξαγωγών και της ανάγκης για υποδομές διεθνούς κλίμακας. Snapshot powered by AI

Του Γιάννη Σκουφή

Η εικόνα και μόνο αρκεί για να αποτυπώσει το μέγεθος της επιχείρησης. Συνολικά 7.738 ηλεκτρικά αυτοκίνητα φορτώθηκαν σε ένα πλοίο στη Σαγκάη, με προορισμό το Zeebrugge του Βελγίου και από εκεί τις ευρωπαϊκές αγορές.

Ο λόγος για το Glovis Nova, ένα από τα μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς αυτοκινήτων στον κόσμο, το οποίο μπορεί να μεταφέρει έως και 10.800 αυτοκίνητα σε ένα ταξίδι. Το συγκεκριμένο φορτίο αποτελούνταν αποκλειστικά από Tesla Model 3 και Model Y που κατασκευάστηκαν στην Κίνα.

Μάλιστα, με τα 7.738 Tesla στο εσωτερικό του, το Glovis Nova σημείωσε νέο κινεζικό ρεκόρ ως προς τον αριθμό ηλεκτρικών αυτοκινήτων που εξήχθησαν από εγχώριο λιμάνι με ένα και μόνο πλοίο.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του φορτίου, εάν όλα αυτά τα αυτοκίνητα τοποθετούνταν το ένα πίσω από το άλλο, θα σχημάτιζαν μια σειρά μήκους περίπου 36 χιλιομέτρων, ενώ θα κάλυπταν συνολική επιφάνεια περίπου 67.600 τετραγωνικών μέτρων.

Το Glovis Nova έχει κατασκευαστεί στην Κίνα από την Guangzhou Shipyard International και χρησιμοποιεί σύστημα πρόωσης διπλού καυσίμου που μπορεί να λειτουργήσει με LNG.

Καθοριστικό ρόλο στην ταχύτητα των εξαγωγών της Tesla παίζει και η τοποθεσία του Gigafactory Shanghai. Το εργοστάσιο βρίσκεται σε απόσταση μόλις περίπου 10 χιλιομέτρων από το South Port Terminal, επιτρέποντας στα καινούργια Model 3 και Model Y να μεταφέρονται από τη γραμμή παραγωγής στο πλοίο μέσα σε λίγες ώρες.

Τέλος, να πούμε ότι τα τεράστια car carriers εξελίσσονται πλέον σε σημαντικό κομμάτι της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς οι εξαγωγές αυξάνονται και απαιτούν ανάλογης κλίμακας υποδομές για να φτάσουν τα αυτοκίνητα στις διεθνείς αγορές.