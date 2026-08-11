Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (11/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 11 Αυγούστου, στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|11/8/2026 2:00:00 πμ
|11/8/2026 5:00:00 πμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΛΑΥΡΙΟ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ, ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ.
|121314
|Λειτουργία
|11/8/2026 7:00:00 πμ
|11/8/2026 2:00:00 μμ
|ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
|Λ.ΝΑΤΟ - Λ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
|343
|Κατασκευές
|11/8/2026 8:00:00 πμ
|11/8/2026 10:00:00 πμ
|ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΤΩΛΙΑΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΚΑΤΣΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΤΣΩΝΗ απο κάθετο: ΑΙΤΩΛΙΑΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
|1046
|Κατασκευές
|11/8/2026 8:00:00 πμ
|11/8/2026 11:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΥΜΗΤΤΟΥ 76 - 80 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|928
|Λειτουργία
|11/8/2026 8:00:00 πμ
|11/8/2026 11:30:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΡΟΔΟΠΗΣ 25 από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
|916
|Λειτουργία
|11/8/2026 8:00:00 πμ
|11/8/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ ΝΟ20 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ ΝΟ10 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1044
|Κατασκευές
|11/8/2026 8:00:00 πμ
|11/8/2026 12:00:00 μμ
|ΑΛΙΜΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ απο κάθετο: ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ έως κάθετο: ΚΑΡΟΖΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΝΟ7 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1050
|Κατασκευές
|11/8/2026 8:00:00 πμ
|11/8/2026 2:00:00 μμ
|ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΧΙΣΤΟ απο κάθετο: (ΕΝΑΝΤΙ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ) έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
|Λειτουργία
|11/8/2026 8:00:00 πμ
|11/8/2026 2:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Ζυγά οδός:ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΣΙΝΩΠΗΣ έως κάθετο: ΛΕΣΒΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
|Κατασκευές
|11/8/2026 8:00:00 πμ
|11/8/2026 4:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΚΕΡΑΤΕΑ ΟΔΟΙ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΛΕΩΦ.ΛΑΥΡΙΟΥ, ΠΡΟΣ ΛΕΩΦ.ΓΑΛΗΝΗΣ
|503
|Λειτουργία
|11/8/2026 8:30:00 πμ
|11/8/2026 11:30:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΙΠΠΑΡΧΟΥ απο κάθετο: ΕΚΑΤΑΙΟΥ έως κάθετο: ΣΩΣΤΡΑΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΪΚΟΥ απο κάθετο: ΑΓΚΥΛΗΣ έως κάθετο: ΣΠΙΝΘΑΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΣΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΓΚΥΛΗΣ έως κάθετο: ΣΠΙΝΘΑΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΣΩΣΤΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΣΩΣΤΡΑΤΟΥ ΝΟ 21 - 23 έως κάθετο: ΙΠΠΑΡΧΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΚΑΤΑΙΟΥ απο κάθετο: ΕΚΑΤΑΙΟΥ ΝΟ 51 έως κάθετο: ΕΚΑΤΑΙΟΥ ΝΟ 42 από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΑΓΚΥΛΗΣ απο κάθετο: ΕΚΑΤΑΙΟΥ έως κάθετο: ΣΩΣΤΡΑΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΜΥΣΩΝΟΣ ΝΟ 64 απο κάθετο: ΑΓΚΥΛΗΣ έως κάθετο: ΘΕΟΔ. ΓΕΩΜΕΤΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ
|1025
|Κατασκευές
|11/8/2026 10:00:00 πμ
|11/8/2026 2:00:00 μμ
|ΒΟΥΛΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΟΔΟΤΟΥ απο κάθετο: ΤΡΟΙΑΣ έως κάθετο: ΚΟΛΧΙΔΟΣ από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΤΛΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΚΟΛΧΙΔΟΣ από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ
|1047
|Κατασκευές
|11/8/2026 10:00:00 πμ
|11/8/2026 5:00:00 μμ
|ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
|ΦΙΛΙΑΤΩΝ - ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ - ΕΓΝΑΤΙΑΣ - ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΑΜΟΥΛΙΑΝΗΣ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑ - ΣΙΘΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ - ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ - ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΑΛΙΠΟΛΕΩΣ - ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ - ΣΟΥΛΙΟΥ
|344
|Κατασκευές
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