Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (11/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 11 Αυγούστου, στην ηλεκτροδότηση.

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Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (11/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

11/8/2026 2:00:00 πμ11/8/2026 5:00:00 πμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΛΑΥΡΙΟ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ, ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ.121314Λειτουργία
11/8/2026 7:00:00 πμ11/8/2026 2:00:00 μμΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝΛ.ΝΑΤΟ - Λ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ343Κατασκευές
11/8/2026 8:00:00 πμ11/8/2026 10:00:00 πμΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣΜονά/Ζυγά οδός:ΑΙΤΩΛΙΑΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΚΑΤΣΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΤΣΩΝΗ απο κάθετο: ΑΙΤΩΛΙΑΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ1046Κατασκευές
11/8/2026 8:00:00 πμ11/8/2026 11:00:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΥΜΗΤΤΟΥ 76 - 80 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ928Λειτουργία
11/8/2026 8:00:00 πμ11/8/2026 11:30:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΡΟΔΟΠΗΣ 25 από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ916Λειτουργία
11/8/2026 8:00:00 πμ11/8/2026 12:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΖυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ ΝΟ20 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ ΝΟ10 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ1044Κατασκευές
11/8/2026 8:00:00 πμ11/8/2026 12:00:00 μμΑΛΙΜΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ απο κάθετο: ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ έως κάθετο: ΚΑΡΟΖΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΝΟ7 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1050Κατασκευές
11/8/2026 8:00:00 πμ11/8/2026 2:00:00 μμΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΣΧΙΣΤΟ απο κάθετο: (ΕΝΑΝΤΙ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ) έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Λειτουργία
11/8/2026 8:00:00 πμ11/8/2026 2:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΖυγά οδός:ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΣΙΝΩΠΗΣ έως κάθετο: ΛΕΣΒΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Κατασκευές
11/8/2026 8:00:00 πμ11/8/2026 4:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΚΕΡΑΤΕΑ ΟΔΟΙ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΛΕΩΦ.ΛΑΥΡΙΟΥ, ΠΡΟΣ ΛΕΩΦ.ΓΑΛΗΝΗΣ503Λειτουργία
11/8/2026 8:30:00 πμ11/8/2026 11:30:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΙΠΠΑΡΧΟΥ απο κάθετο: ΕΚΑΤΑΙΟΥ έως κάθετο: ΣΩΣΤΡΑΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΪΚΟΥ απο κάθετο: ΑΓΚΥΛΗΣ έως κάθετο: ΣΠΙΝΘΑΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΣΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΓΚΥΛΗΣ έως κάθετο: ΣΠΙΝΘΑΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΣΩΣΤΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΣΩΣΤΡΑΤΟΥ ΝΟ 21 - 23 έως κάθετο: ΙΠΠΑΡΧΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΚΑΤΑΙΟΥ απο κάθετο: ΕΚΑΤΑΙΟΥ ΝΟ 51 έως κάθετο: ΕΚΑΤΑΙΟΥ ΝΟ 42 από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΑΓΚΥΛΗΣ απο κάθετο: ΕΚΑΤΑΙΟΥ έως κάθετο: ΣΩΣΤΡΑΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΜΥΣΩΝΟΣ ΝΟ 64 απο κάθετο: ΑΓΚΥΛΗΣ έως κάθετο: ΘΕΟΔ. ΓΕΩΜΕΤΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ1025Κατασκευές
11/8/2026 10:00:00 πμ11/8/2026 2:00:00 μμΒΟΥΛΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΗΡΟΔΟΤΟΥ απο κάθετο: ΤΡΟΙΑΣ έως κάθετο: ΚΟΛΧΙΔΟΣ από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΤΛΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΚΟΛΧΙΔΟΣ από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ1047Κατασκευές
11/8/2026 10:00:00 πμ11/8/2026 5:00:00 μμΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝΦΙΛΙΑΤΩΝ - ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ - ΕΓΝΑΤΙΑΣ - ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΑΜΟΥΛΙΑΝΗΣ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑ - ΣΙΘΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ - ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ - ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΑΛΙΠΟΛΕΩΣ - ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ - ΣΟΥΛΙΟΥ344Κατασκευές
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