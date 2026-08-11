Σεισμός στην Κολομβία: Ανατριχιαστικές εικόνες από καταρρεύσεις κτηρίων και νοσοκομείων

Snapshot Ο σεισμός των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία έχει προκαλέσει 132 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες μέχρι στιγμής.

Σοβαρές ζημιές έχουν καταγραφεί σε νοσοκομεία, δρόμους, δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών.

Περισσότερα από 86 κτίρια έχουν καταρρεύσει, ενώ επτά αεροδρόμια έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους.

Οι περιοχές Περέιρα, Κάλι, Κιμπντό, Μανισάλες και Αρμενία βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό λόγω της καταστροφής.

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης με διασώστες και εθελοντές να αναζητούν εγκλωβισμένους στα συντρίμμια. Snapshot powered by AI

Νέες εικόνες από τις περιοχές που επλήγησαν από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Κολομβία έρχονται στο φως της δημοσιότητας, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταστροφής. Βίντεο καταγράφουν καταρρεύσεις κτηρίων, εκτεταμένες ζημιές σε νοσοκομεία και σοβαρά προβλήματα σε βασικές υποδομές.

Σύμφωνα με τον νεότερο προκαταρκτικό απολογισμό της Κολομβιανής Ένωσης Πρωτευουσών Πόλεων (Asocapitales), εκατοντάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

JUST IN: Death toll from the powerful 7.4M earthquake in Colombia rises to 82, according to authorities. pic.twitter.com/uoB7m71sPt — Scope Report (@ScopeReport_) August 10, 2026

Την ίδια ώρα, νέα συγκλονιστικά βίντεο έρχονται στο φως της δημοσιότητας και καταγράφουν καταρρεύσεις κτηρίων, σοβαρές ζημιές σε νοσοκομεία και εικόνες καταστροφής σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Así colapsó parte del Hospital Universitario de Cali, una de las ciudades más golpeadas por el sismo. #Colombia #Terremoto pic.twitter.com/1q3VRRUVzH — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) August 10, 2026

Imágenes del temblor en colombia 🇨🇴 pic.twitter.com/eq4CPWWfyz — Ramsés (@Ramxees) August 10, 2026

Οι σοβαρότερες επιπτώσεις καταγράφονται σε Περέιρα, Κάλι, Κιμπντό, Μανισάλες και Αρμενία, που παραμένουν σε κόκκινο συναγερμό. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, 86 κτίρια έχουν καταρρεύσει και επτά αεροδρόμια έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους.

Προβλήματα έχουν επίσης καταγραφεί σε νοσοκομεία, δρόμους, μέσα μεταφοράς, δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, με διασώστες και εθελοντές να αναζητούν εγκλωβισμένους στα συντρίμμια, ενώ ο απολογισμός παραμένει προκαταρκτικός και αναμένεται να επικαιροποιηθεί.