Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 11 Αυγούστου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 11 Αυγούστου

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 11 Αυγούστου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Πότε το χαρτζιλίκι γίνεται "επαύξηση περιουσίας"

Ελεύθερος Τύπος: 6.910 προσλήψεις μονίμων και εποχικών

Η Καθημερινή: Φτωχός συγγενής η έρευνα

Τα Νέα: Ποιοι θα το πάρουν, ποιοι θα το χάσουν

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 11 Αυγούστου

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