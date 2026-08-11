Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 11 Αυγούστου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 11 Αυγούστου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Πότε το χαρτζιλίκι γίνεται "επαύξηση περιουσίας"
Ελεύθερος Τύπος: 6.910 προσλήψεις μονίμων και εποχικών
Η Καθημερινή: Φτωχός συγγενής η έρευνα
Τα Νέα: Ποιοι θα το πάρουν, ποιοι θα το χάσουν
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 11 Αυγούστου
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