Σεισμός στην Κολομβία: Οι ΗΠΑ στέλνουν βοήθεια ύψους 15,5 εκατ. δολαρίων στους πληγέντες

Snapshot Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια15,5 εκατομμυρίων δολαρίων για την Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό.

Η βοήθεια θα καλύψει άμεσες ανάγκες όπως σκηνές, τρόφιμα και μέσα προστασίας για τους σεισμόπληκτους.

Μέρος της βοήθειας θα διατεθεί για την αποτίμηση των ζημιών που προκάλεσε ο σεισμός.

Ο σεισμός προκάλεσε πάνω από 100 νεκρούς, δεκάδες τραυματίες και εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Η ανακοίνωση της βοήθειας έγινε λίγες ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου προέδρου της Κολομβίας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια. Snapshot powered by AI

Τη χορήγηση βοήθειας ύψους 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων στην Κολομβία ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα και προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 100 ανθρώπων, τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη και εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η αμερικανική βοήθεια θα χρησιμοποιηθεί για την παροχή σκηνών, τροφίμων και μέσων προστασίας στους πληγέντες, καθώς και για την αποτίμηση των ζημιών που προκάλεσε η «καταστροφική» σεισμική δόνηση.

Η ανακοίνωση έγινε λίγες ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου προέδρου της Κολομβίας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, τον οποίο στηρίζει η κυβέρνηση Τραμπ.