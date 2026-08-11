Πόλεμος στην Ουκρανία: Επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους από τη Ρωσία – Εκρήξεις στο Κίεβο

Snapshot Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν πριν από αλλεπάλληλες εκρήξεις στο Κίεβο, όπου η πόλη δέχθηκε βαλλιστική επίθεση.

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια και κλήθηκαν γιατροί στη συνοικία Σεβτσένκο.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εντείνει τα πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους, που η ουκρανική αεράμυνα δυσκολεύεται να αναχαιτίσει λόγω περιορισμένων συστημάτων και ελλείψεων σε πυραύλους PAC-3.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν αυξήσει τις επιθέσεις με drones σε ρωσικές υποδομές και πόλεις, ακόμη και μακριά από τα σύνορα.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να αναπτύξει Βορειοκορεάτες στρατιωτικούς και έχει παραλάβει νέους βαλλιστικούς πυραύλους από την Πιονγκγιάνγκ. Snapshot powered by AI

Αλλεπάλληλες εκρήξεις ακούστηκαν μετά τα μεσάνυχτα στο Κίεβο, λίγη ώρα αφότου οι ουκρανικές αρχές είχαν προειδοποιήσει ότι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι κατευθύνονταν προς την πόλη.

Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε μέσω Telegram ότι το Κίεβο δεχόταν βαλλιστική επίθεση και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια.

Λίγο αργότερα γνωστοποίησε ότι κλήθηκαν γιατροί στη συνοικία Σεβτσένκο, στο κέντρο της πόλης, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού άρχισαν να ηχούν λίγο πριν ακουστούν οι πρώτες εκρήξεις.

🚨BREAKING NEWS



▪️Explosions and a massive fire in Kiev: Tsirkon and Iskander missile attack



▪️Two salvos of ballistic missiles, including hypersonic Tsirkon missiles, have already been launched at the Ukrainian capital. The first explosions have been heard, and a massive fire… pic.twitter.com/xjypDjESTf — Aleksey The Great 🇷🇺🎖 (@aleksthgrt) August 10, 2026

Εντείνονται τα πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους

Η νέα επίθεση σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εντείνει τα πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους.

Η αναχαίτισή τους αποτελεί ιδιαίτερα δύσκολη αποστολή για την ουκρανική αεράμυνα, καθώς μόνο ορισμένα συστήματα, όπως τα αμερικανικού σχεδιασμού Patriot, μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τέτοιου τύπου απειλές.

Παράλληλα, η Ουκρανία αντιμετωπίζει ελλείψεις σε πυραύλους PAC-3 για τις συστοιχίες Patriot που διαθέτει.

Την ίδια ώρα, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν αυξήσει τις επιθέσεις με drones εναντίον ρωσικών υποδομών και πόλεων, ακόμη και σε μεγάλες αποστάσεις από τα σύνορα.

Η επίθεση στο Κίεβο ακολουθεί δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για την ανάπτυξη χιλιάδων Βορειοκορεατών στρατιωτικών στον πόλεμο και ότι έχει παραλάβει νέους βαλλιστικούς πυραύλους από την Πιονγκγιάνγκ.