Απίθανο ατύχημα: Αυτοκίνητο πέφτει πάνω σε αεροσκάφος που τροχοδρομεί

Παραλίγο σοβαρό ατύχημα στην πίστα του αεροδρομίου Milano-Linate της Ιταλίας, όταν ένα όχημα έπεσε πάνω σε ένα αεροσκάφος που κινούνταν στον διάδρομο.

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που όχημα επίγειας υποστήριξης πέφτει πάνω στο ιδιωτικό τζετ Hawker Beechcraft 400A.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Δευτέρας, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ωστόσο εξαιτίας του ατυχήματος σημειώθηκαν καθυστερήσεις, ενώ δύο εισερχόμενες πτήσεις ανακατευθύνθηκαν σε άλλα αεροδρόμια.