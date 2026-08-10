Προσποιήθηκε ότι έχει καρκίνο και εξαπάτησε εκατοντάδες ανθρώπους, αποσπώντας $40.000 σε δωρεές

Περισσότεροι από 200 άνθρωποι έσπευσαν να βοηθήσουν την 51χρονη Maribeth Ellen Jones στην Φλόριντα - Χρησιμοποίησε τις δωρεές για να καλύψει προσωπικά της χρέη

Ανθή Κουρεντζή

Προσποιήθηκε ότι έχει καρκίνο και εξαπάτησε εκατοντάδες ανθρώπους, αποσπώντας $40.000 σε δωρεές
ΚΟΣΜΟΣ
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Μια 51χρονη γυναίκα στη Φλόριντα κατηγορείται ότι προσποιήθηκε πως έπασχε από καρκίνο και εξαπάτησε περισσότερους από 200 ανθρώπους στην κοινότητά της, αποσπώντας συνολικά πάνω από 40.000 δολάρια σε δωρεές.

Η 51χρονη Maribeth Ellen Jones από το Bonita Springs, συνελήφθη στις 5 Αυγούστου και αντιμετωπίζει κατηγορία για κλοπή μεγάλης αξίας, ύψους μεταξύ 20.000 και 100.000 δολαρίων.

Έρευνα των Αρχών διαπίστωσε ότι η Jones εξαπάτησε συνολικά 238 κατοίκους κοινότητας στην περιοχή της Νάπολης, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 40.000 δολάρια, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Collier.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η 51χρονη εργαζόταν ως υπεύθυνη δραστηριοτήτων στην κοινότητα και, από το 2022 έως το 2024, έλεγε στους κατοίκους ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο και υποβαλλόταν σε θεραπεία.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η Jones έφτασε σε σημείο να σκηνοθετήσει ακόμη και την επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της, προκειμένου η ιστορία της να φαίνεται πειστική.

Οι κάτοικοι, ανησυχώντας για την υγεία της, δημιούργησαν σελίδα στο GoFundMe για να τη στηρίξουν οικονομικά. Η σελίδα ήταν συνδεδεμένη με τον προσωπικό τραπεζικό της λογαριασμό, ενώ αρκετοί της έδωσαν επιπλέον χρήματα σε μετρητά και προσωπικές επιταγές.

Ωστόσο, η έρευνα αποκάλυψε ότι η Jones είχε επωφεληθεί και στο παρελθόν από ακόμη δύο καμπάνιες στο GoFundMe, στις οποίες επίσης ισχυριζόταν ότι έπασχε από καρκίνο.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η 51χρονη δεν ήταν άρρωστη και ότι χρησιμοποίησε τα χρήματα που συγκέντρωσε για να εξοφλήσει προσωπικά της χρέη.

Η Jones παραδόθηκε στις Αρχές και οδηγήθηκε στο Naples Jail Center, αφού οι ντετέκτιβ εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης σε βάρος της. Αντιμετωπίζει κατηγορία κακουργήματος δευτέρου βαθμού.

«Πρόκειται για μια αποτρόπαιη υπόθεση, επειδή εκμεταλλεύτηκε την καλοσύνη και τη γενναιοδωρία ανθρώπων που πραγματικά ήθελαν να βοηθήσουν κάποιον που πίστευαν ότι έδινε μάχη για τη ζωή του», ανέφερε σε δήλωσή του ο σερίφης Kevin Rambosk.

Ο ίδιος υπογράμμισε ακόμη ότι τέτοιου είδους απάτες δεν προκαλούν μόνο οικονομική ζημιά στα θύματα, αλλά υπονομεύουν και την εμπιστοσύνη του κοινού σε νόμιμες εκστρατείες συγκέντρωσης χρημάτων για ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη.

«Αυτού του είδους η απάτη δεν πλήττει μόνο οικονομικά τα θύματα. Υπονομεύει την εμπιστοσύνη σε νόμιμους εράνους που διοργανώνονται για ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται πραγματικά βοήθεια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η Jones παραμένει υπό κράτηση στη φυλακή της κομητείας Collier, ενώ η δίκη της έχει προγραμματιστεί για τις 31 Αυγούστου.

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