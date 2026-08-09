ΑΑΔΕ: Κατάσχεση-μαμούθ 1.296 φιαλών παράνομου φρέον σε Κήπους και Δοϊράνη

Snapshot Η ΑΑΔΕ κατέσχεσε 1.296 φιάλες παράνομου ψυκτικού υγρού (φρέον) σε επιχειρήσεις στους Τελωνειακούς Σταθμούς Κήπων και Δοϊράνης.

Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι από τα παράνομα φορτία υπερβαίνουν τις 338.000 ευρώ.

Στους Κήπους βρέθηκαν 1.000 φιάλες ψυκτικού υγρού R404A κρυμμένες κάτω από γυψοσανίδες, απαγορευμένο στην ΕΕ.

Στη Δοϊράνη εντοπίστηκαν 296 φιάλες R134a σε ειδική κρύπτη μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο από τη Βόρεια Μακεδονία.

Τα παράνομα εμπορεύματα κατασχέθηκαν και οι αρχές προχωρούν σε νομικές ενέργειες και περαιτέρω έρευνες για το δίκτυο διακίνησης. Snapshot powered by AI

Σε μια σπουδαία επιτυχία κατά του λαθρεμπορίου και της περιβαλλοντικής απάτης προχώρησαν οι τελωνειακοί ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατασχέζοντας συνολικά 1.296 φιάλες παράνομου ψυκτικού υγρού (φρέον) στα σύνορα της χώρας.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στις 7 Αυγούστου στους Τελωνειακούς Σταθμούς Κήπων και Δοϊράνης, αποτρέποντας τη διοχέτευση στην αγορά φορτίων των οποίων οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι ξεπερνούν τις 338.000 ευρώ.

Η μεγάλη «ψαριά» στους Κήπους

Ειδικότερα, στον Τελωνειακό Σταθμό Κήπων στον Έβρο, οι ελεγκτές υπέβαλαν σε φυσικό έλεγχο φορτηγό όχημα με τουρκικές πινακίδες, κατόπιν στοχευμένης ανάλυσης κινδύνου. Κάτω από το δηλωμένο φορτίο γυψοσανίδων, οι αρχές ανακάλυψαν επιμελώς κρυμμένες 1.000 φιάλες ψυκτικού υγρού τύπου R404A, η εισαγωγή του οποίου απαγορεύεται αυστηρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συνολική αξία του συγκεκριμένου φορτίου εκτιμάται στα 884.400 ευρώ, ενώ οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπολογίζονται σε 283.538,64 ευρώ.

Ειδική κρύπτη στη Δοϊράνη

Παράλληλα, τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας, ελεγκτές στο Τελωνείο Δοϊράνης στο Κιλκίς πραγματοποίησαν έλεγχο σε κενό εμπορευματοκιβώτιο που προερχόταν από τη Βόρεια Μακεδονία. Εκεί εντόπισαν ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη, μέσα στην οποία βρίσκονταν επιπλέον 296 φιάλες παράνομου ψυκτικού υγρού τύπου R134a. Για την υπόθεση αυτή καταλογίστηκαν διαφυγόντες φόροι και δασμοί ύψους 55.000 ευρώ.

Όλα τα παράνομα εμπορεύματα κατασχέθηκαν άμεσα, ενώ οι αρμόδιες αρχές κινούν ήδη τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες, συνεχίζοντας τις έρευνες για τον εντοπισμό του πλήρους δικτύου διακίνησης.

Διαβάστε επίσης