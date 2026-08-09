Ο θρυλικός θαλασσαετός με άνοιγμα φτερών 2,5 μέτρων κατακτά ξανά τους αιθέρες της Ιρλανδίας

Snapshot Ένας νεοσσός θαλασσαετού γεννήθηκε επιτυχώς στο Fota Wildlife Park στην Ιρλανδία μετά από περισσότερα από δέκα χρόνια.

Οι γονείς του νεοσσού, Áine και Tony, ανέλαβαν φυσικά την ανατροφή του, καλύπτοντας τις αυξημένες ανάγκες τροφής κατά την αναπαραγωγική περίοδο.

Οι θαλασσαετοί είχαν εξαφανιστεί από την Ιρλανδία για πάνω από έναν αιώνα λόγω ανθρώπινης δραστηριότητας και κυνηγιού.

Από το 2007, μέσω συνεργασίας μεταξύ Ιρλανδίας, Νορβηγίας, αγροτών και κοινοτήτων, έχουν απελευθερωθεί πάνω από 200 αετοί και ο πληθυσμός θεωρείται πλέον αυτοσυντηρούμενος.

Το Fota Wildlife Park συμβάλλει στη διατήρηση του είδους από το 1991 και σχεδιάζει να εντάξει τον νέο αετό σε ευρωπαϊκά προγράμματα αναπαραγωγής απειλούμενων ειδών. Snapshot powered by AI

Περισσότερο από έναν αιώνα μετά την πλήρη εξαφάνιση του μεγαλύτερου αρπακτικού πτηνού της Ιρλανδίας από τους αιθέρες της χώρας, ένας νέος θαλασσαετός ήρθε στον κόσμο, χαρίζοντας μια ακόμα σπουδαία νίκη στους κύκλους των περιβαλλοντολόγων.

Το θεματικό πάρκο άγριας ζωής Fota Wildlife Park, στην επαρχία Κορκ, ανακοίνωσε την επιτυχημένη γέννηση και πτέρωση ενός νεοσσού θαλασσαετού, του πρώτου που γεννιέται στις εγκαταστάσεις του πάρκου εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια.

Ο νεοσσός εκκολάφθηκε στις 13 Απριλίου. Γονείς του είναι η Áine και ο Tony, οι οποίοι, σύμφωνα με τους φροντιστές τους, ανέλαβαν με απόλυτη φυσικότητα τον απαιτητικό ρόλο της ανατροφής του μεγαλύτερου αετού της Ευρώπης.

«Η μητέρα και ο πατέρας έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά», δήλωσε η Τζες Χόντνετ, υπεύθυνη προστασίας αυτόχθονων ειδών του πάρκου.

Και η ανατροφή ενός τέτοιου πτηνού μόνο εύκολη υπόθεση δεν είναι. Οι ενήλικοι θαλασσαετοί μπορούν να φτάσουν σε άνοιγμα φτερών τα 2,5 μέτρα. Κατά την αναπαραγωγική περίοδο, οι απαιτήσεις είναι αυξημένες, καθώς οι γονείς χρειάζονται 500 έως 600 γραμμάρια τροφής καθημερινά για να θρέψουν τον νεοσσό τους.

Από την εξαφάνιση στην πλήρη ανάκαμψη

Η επιτυχής αυτή γέννηση έχει ιδιαίτερη συμβολική και ουσιαστική σημασία για την Ιρλανδία. Οι θαλασσαετοί ήταν κάποτε κοινό θέαμα στις ακτές της χώρας, όμως η ανθρώπινη δραστηριότητα και το κυνήγι οδήγησαν στην πλήρη εξαφάνισή τους. Για περισσότερο από έναν αιώνα, το είδος απουσίαζε εντελώς από την ιρλανδική φύση.

Η κατάσταση άρχισε να αλλάζει το 2007, όταν η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων και Άγριας Ζωής της Ιρλανδίας, σε συνεργασία με το Νορβηγικό Ινστιτούτο Έρευνας για τη Φύση, αγρότες και τοπικές κοινότητες, ξεκίνησε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα επανεισαγωγής του είδους.

Έκτοτε έχουν απελευθερωθεί περισσότεροι από 200 αετοί, με την προσπάθεια να σημειώνει ένα ιστορικό ορόσημο: ο πληθυσμός των θαλασσαετών στην Ιρλανδία θεωρείται πλέον αυτοσυντηρούμενος.

Το Fota Wildlife Park συμμετέχει ενεργά στη διατήρηση του είδους από το 1991, έχοντας εκθρέψει συνολικά έξι νεοσσούς. Η ελπίδα των ειδικών είναι ότι ο νέος αετός θα ενταχθεί μελλοντικά σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα αναπαραγωγής απειλούμενων ειδών, συμβάλλοντας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας πολύ πέρα από τα σύνορα της Ιρλανδίας.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

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