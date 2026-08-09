Μήλος: Ελικόπτερο προσγειώνεται στο Σαρακήνικο για να κάνουν μπάνιο οι επιβάτες του – Βίντεο

Snapshot Ελικόπτερο προσγειώθηκε στην παραλία Σαρακήνικο της Μήλου και οι επιβάτες του κατέβηκαν για μπάνιο.

Το περιστατικό κατεγράφη από επιχειρηματία του νησιού.

Ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου και η παρέα του απόλαυσαν τη βουτιά στα νερά του Σαρακήνικου μετά την προσγείωση.

Ο επιχειρηματίας ζήτησε να βρεθεί τρόπος προστασίας της περιοχής. Snapshot powered by AI

Κάθε καλοκαίρι, η ασυδοσία στα ελληνικά νησιά φαίνεται να «χτυπά» κόκκινο, με εικόνες που προκαλούν απορία στον απλό κόσμο που απλώς θέλει να απολαύσει τις διακοπές του. Αυτήν τη φορά, ένα περίεργο σκηνικό έλαβε χώρα στο Σαρακήνικο της Μήλου, όπου ένα ελικόπτερο προσγειώθηκε στην παραλία, με τους επιβάτες του να κατεβαίνουν για να απολαύσουν το μπάνιο τους.

Το περιστατικό κατέγραψε με το κινητό του επιχειρηματίας, ο οποίος δεν πίστευε στα μάτια του όταν είδε το ελικόπτερο να προσγειώνεται στη διάσημη παραλία. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου, αφού ολοκλήρωσε το «παρκάρισμα», κατέβηκε μαζί με την παρέα του για να απολαύσει μια βουτιά στα γαλαζοπράσινα νερά του Σαρακήνικου.

«Δεν ξέρουμε τι άλλο να περιμένουμε αύριο στο Σαρακήνικο, σε αυτό το πολυπόθητο μέρος. Αυτό δεν είναι AI, είναι πραγματικό βίντεο, δικό μου. Ήρθε ένας κύριος με την παρέα του για να κάνουν μπάνιο. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος προστασίας. Το Σαρακήνικο δεν είναι προστατευόμενη περιοχή», είπε ο επιχειρηματίας, Μιχάλης Κυρίτσης, που τράβηξε το βίντεο, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.