Τροχαίο στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου: Αρνητικό το αλκοτέστ του Γερμανού οδηγού που έκανε αναστροφή

Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για το τροχαίο στην περιοχή Πεύκο, όπου αυτοκίνητο με τέσσερις Γερμανούς τουρίστες συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα της ΔΙΑΣ – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ένας από τους δύο αστυνομικούς

Μίλτος Τσεκούρας

Τροχαίο στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου: Αρνητικό το αλκοτέστ του Γερμανού οδηγού που έκανε αναστροφή
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Γερμανός οδηγός του αυτοκινήτου που προκάλεσε το τροχαίο στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου βρέθηκε αρνητικός στο αλκοτέστ.
  • Το αυτοκίνητο, με τέσσερις Γερμανούς επιβαίνοντες, επιχείρησε αναστροφή στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα της ομάδας ΔΙΑΣ.
  • Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν, με τον έναν να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο.
  • Η έρευνα εστιάζει στη διαμόρφωση του δρόμου και στις κινήσεις των οχημάτων για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης.
  • Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Κερατέας, που εξετάζει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία του συμβάντος.
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Αρνητικό ήταν το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ο Γερμανός οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο σοβαρό τροχαίο με μοτοσικλέτα της ομάδας ΔΙΑΣ, το βράδυ του Σαββάτου (08/08), στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 22:00, στην περιοχή Πεύκο, μπροστά από την ομώνυμη παραλία. Το ΙΧ, στο οποίο επέβαιναν τέσσερις Γερμανοί τουρίστες, συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι δύο.

Ο ένας αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου παραμένει νοσηλευόμενος σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο δεύτερος, αφού δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, πήρε εξιτήριο.

Στο μικροσκόπιο οι κινήσεις του αυτοκινήτου

Οι αρμόδιες αρχές προσπαθούν πλέον να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό την πορεία των δύο οχημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ακριβώς προκλήθηκε η σύγκρουση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το αυτοκίνητο κινούνταν προς Σούνιο. Ο οδηγός φέρεται κάποια στιγμή να επιχείρησε να αλλάξει κατεύθυνση και να επιστρέψει προς την Αθήνα.

Κατά την προσπάθεια αυτή, το όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα της ΔΙΑΣ, η οποία κινούνταν προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει άνοιγμα στο οδόστρωμα που χρησιμοποιείται για τη διέλευση λεωφορείων και εξετάζεται εάν από εκεί επιχείρησε ο οδηγός να πραγματοποιήσει την αναστροφή.

Το σημείο του τροχαίου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την έρευνα παρουσιάζει η διαμόρφωση του δρόμου. Σε απόσταση περίπου 30 έως 40 μέτρων από το σημείο της σύγκρουσης υπάρχει κλειστή στροφή, γεγονός που περιορίζει την ορατότητα των οδηγών.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα οι δύο αστυνομικοί να πέσουν από τη μοτοσικλέτα.

Στο σημείο έσπευσαν συνάδελφοί τους και πληρώματα του ΕΚΑΒ, που παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους δύο τραυματίες πριν από τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο.

Αρνητικό το αλκοτέστ

Καθοριστικό στοιχείο στην έρευνα αποτελεί και το αποτέλεσμα του ελέγχου στον οδηγό του ΙΧ. Το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε μετά το τροχαίο ήταν αρνητικό.

Ωστόσο, το αποτέλεσμα αυτό δεν απαντά από μόνο του στα ερωτήματα σχετικά με το πώς και γιατί έγινε η σύγκρουση. Τα ακριβή αίτια του τροχαίου εξακολουθούν να διερευνώνται.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Κερατέας, το οποίο εξετάζει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

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