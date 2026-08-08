Μια 85χρονη στην Κρήτη παραδίδει μαθήματα ζωής με ένα μπαστούνι και ένα τραγούδι

Στο Δεμάτι Ηρακλείου, μια απλή καθημερινή στιγμή έξω από το καφενείο του χωριού μετατράπηκε σε μια ξεχωριστή ιστορία γεμάτη συγκίνηση και αυθεντική κρητική ψυχή. Κρήτηταξίδια

Η κάμερα συνάντησε τη γιαγιά Τσιτσίνα, μια 85χρονη γυναίκα με χιούμορ, ζωντάνια και αμέτρητες αναμνήσεις. Όταν ρωτήθηκε για το όνομά της, απάντησε με φυσικότητα πως έτσι τη φώναζαν από μικρή, ενώ για την ηλικία της σχολίασε χαμογελώντας πως γεννήθηκε το ’40 και άφησε τους υπόλοιπους να κάνουν τους υπολογισμούς.

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