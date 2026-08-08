Ουκρανία: Βίντεο σοκ με 19χρονο να οδηγείται με τη βία για επιστράτευση - Τι είναι το «busification»

Snapshot Βίντεο που κυκλοφορεί δείχνει άνδρα να ακινητοποιείται βίαια και να οδηγείται για στρατιωτική επιστράτευση στην Ουκρανία.

Ο όρος «busification» περιγράφει πρακτικές βίαιης μεταφοράς ανδρών σε κέντρα επιστράτευσης με μικρά λεωφορεία.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής έχουν καταγραφεί σχεδόν 12.000 καταγγελίες για παραβιάσεις δικαιωμάτων στη διαδικασία επιστράτευσης.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι ζήτησε τον Ιανουάριο του 2026 από το υπουργό Άμυνας να αντιμετωπίσει το «busification» και να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις.

Το θέμα προκαλεί διαρκή συζήτηση καθώς οι ουκρανικές αρχές προσπαθούν να καλύψουν ανάγκες στρατιωτικού προσωπικού παρά τις καταγγελίες για βίαιες πρακτικές. Snapshot powered by AI

Βίντεο που φέρεται να καταγράφει ομάδα ανδρών να επιτίθεται και να ακινητοποιεί έναν 19χρονο με τη βία, στο πλαίσιο στρατιωτικής επιστράτευσης, επαναφέρει στο προσκήνιο στην Ουκρανία τη συζήτηση γύρω από το λεγόμενο «busification».

Ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει περιστατικά κατά τα οποία άνδρες που είναι υπόχρεοι στράτευσης εντοπίζονται σε δημόσιους χώρους, ακινητοποιούνται -σε ορισμένες περιπτώσεις με τη χρήση βίας- και μεταφέρονται με μικρά λεωφορεία σε κέντρα επιστράτευσης.

Το συγκεκριμένο υλικό, που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φέρεται να δείχνει ομάδα στρατιωτών να επιτίθενται στον 19χρονο και να προσπαθούν να το βγάλουν από το όχημα με τη βία.

Την ίδια ώρα η σύντροφος του προσπαθεί να τον κρατήσει μέσα στο αυτοκίνητο, ενώ οι στρατιώτες τον τραβάνε.Από το διαθέσιμο υλικό δεν προκύπτουν η ακριβής τοποθεσία και η ημερομηνία του περιστατικού, ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα ούτε η ταυτότητα των εμπλεκομένων.

https://www.instagram.com/reel/Dbx-YqxDFCH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Τι είναι το «busification»

Το «busification» έχει εξελιχθεί σε ευρέως χρησιμοποιούμενο όρο στη δημόσια συζήτηση για την επιστράτευση στην Ουκρανία. Αναφέρεται κυρίως σε καταγγελίες για πρακτικές κατά τις οποίες άνδρες μεταφέρονται με μικρά λεωφορεία σε κέντρα επιστράτευσης, με ορισμένα περιστατικά να συνοδεύονται από καταγγελίες για χρήση βίας ή εξαναγκασμό.

Το ζήτημα έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς η Ουκρανία αντιμετωπίζει αυξημένες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό για τις ένοπλες δυνάμεις της. Την ίδια ώρα, οι καταγγελίες για παραβιάσεις δικαιωμάτων κατά τη διαδικασία επιστράτευσης έχουν οδηγήσει σε χιλιάδες αναφορές προς τον Ουκρανό Συνήγορο του Πολίτη.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλέστηκε η Ukrainska Pravda, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής έχουν υποβληθεί σχεδόν 12.000 καταγγελίες για παραβιάσεις δικαιωμάτων κατά τη διαδικασία κινητοποίησης.

Τον Ιανουάριο του 2026, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε εντολή στον νέο υπουργό Άμυνας, Μιχάιλο Φεντόροφ, να αντιμετωπίσει το ζήτημα του «busification» και να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στη διαδικασία στρατολόγησης.

Το νέο περιστατικό προστίθεται έτσι στη διαρκή συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η επιστράτευση στην Ουκρανία, καθώς οι αρχές επιχειρούν να καλύψουν τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων, ενώ παράλληλα βρίσκονται αντιμέτωπες με καταγγελίες για αυθαίρετες ή βίαιες πρακτικές.

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