Ρονάλντο -Τζορτζίνα : Από τη γνωριμία στην Gucci στον γάμο στη Μαδέρα – Όλη η ιστορία του έρωτά τους

Snapshot Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκες γνωρίστηκαν το 2016 σε κατάστημα Gucci στη Μαδρίτη και ετοιμάζονται να παντρευτούν στη Μαδέρα, τη γενέτειρά του Ρονάλντο.

Ο Ρονάλντο περίμενε εννέα χρόνια για να κάνει πρόταση γάμου, περιμένοντας να νιώσει το «κλικ», και τελικά έκανε την πρόταση με ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι αξίας περίπου 1,5 εκατομμυρίου λιρών.

Το ζευγάρι έχει τρία παιδιά, ενώ το 2022 υπέστησαν την τραγική απώλεια του γιου τους κατά τη διάρκεια τοκετού, γεγονός που ενίσχυσε τη σχέση τους.

Ο γάμος θα πραγματοποιηθεί στον Καθεδρικό Ναό του Φουντσάλ και η δεξίωση στο πεντάστερο Savoy Palace, με έντονο συμβολισμό λόγω της επιστροφής του Ρονάλντο στη γενέτειρά του.

Ο Ρονάλντο έχει δηλώσει ότι εκφράζει τον ρομαντισμό με τον δικό του τρόπο και ότι η Τζορτζίνα προτιμά ιδιωτικές τελετές αντί για μεγάλες γιορτές. Snapshot powered by AI

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο χρειάστηκε εννέα χρόνια για να κάνει το μεγάλο βήμα και να ζητήσει από την Τζορτζίνα Ροντρίγκες να τον παντρευτεί, έχοντας παραδεχθεί στο παρελθόν ότι περίμενε να νιώσει το απαραίτητο «κλικ» προτού παντρευτεί τη μητέρα των παιδιών του.

Η 32χρονη influencer, μάλιστα, είχε αστειευτεί ότι το γεγονός πως ο 41χρονος ποδοσφαιριστής της έκανε πρόταση με ένα «τεράστιο» διαμαντένιο δαχτυλίδι ήταν το λιγότερο που μπορούσε να κάνει, έπειτα από τόσο μεγάλη αναμονή.

Ο Ρονάλντο έχει δηλώσει ανοιχτά ότι δεν είναι «ρομαντικός άνδρας» με την παραδοσιακή έννοια του όρου. Όπως έχει εξηγήσει, όμως, εκφράζει τον ρομαντισμό με τον δικό του τρόπο.

Ο 41χρονος Πορτογάλος σούπερ σταρ ετοιμάζεται σύμφωνα με τα δημοσιεύματα να παντρεύεται την 32χρονη σύντροφό του στη Μαδέρα, την πόλη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, σε έναν γάμο γεμάτο συμβολισμούς.

Από τη γνωριμία τους σε ένα κατάστημα Gucci στη Μαδρίτη και τις βόλτες με την πανάκριβη Bugatti του Ρονάλντο, μέχρι τη δημιουργία της οικογένειάς τους, τη δραματική απώλεια του γιου τους και την πολυαναμενόμενη πρόταση με ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι, η σχέση τους έχει περάσει από πολλές δοκιμασίες.

Η Daily Mail καταγράφει την πορεία ενός από τα πιο διάσημα ζευγάρια στον κόσμο και όλα όσα έχουν γίνει γνωστά για την ιστορία αγάπης τους.

https://www.instagram.com/p/DaAxTVmAoDP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η γνωριμία της Τζορτζίνα με τον Ρονάλντο στην Gucci

Η ιστορία τους ξεκίνησε το 2016, όταν η Τζορτζίνα εργαζόταν σε κατάστημα της Gucci στη Μαδρίτη, κερδίζοντας περίπου 10 λίρες την ώρα. Εκείνη την ημέρα επρόκειτο να φύγει νωρίτερα από τη δουλειά, όμως μια συνάδελφός της τής ζήτησε να παραμείνει για ακόμη 30 λεπτά, προκειμένου να εξυπηρετήσει έναν VIP πελάτη.

Τελικά, όταν η Τζορτζίνα βγήκε από το κατάστημα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε την εμφάνισή του.

Η ίδια έχει περιγράψει τη στιγμή της γνωριμίας τους: «Κατάφερα τελικά να φύγω από το κατάστημα για να πάω σπίτι τρεις ώρες αργότερα από ό,τι έπρεπε. Καθώς ετοιμαζόμουν να φύγω, ο Κριστιάνο μπήκε μαζί με τον μεγαλύτερο γιο του και κάποιους φίλους του. Ας πούμε απλώς ότι ένιωσα πεταλούδες στο στομάχι μου».

Η γνωριμία τους δεν άργησε να εξελιχθεί σε σχέση.

Από το λεωφορείο στη Bugatti των 1,5 εκατ. λιρών

Ο Ρονάλντο άρχισε να πηγαίνει να παίρνει την Τζορτζίνα από τη δουλειά με την αξίας 1,5 εκατομμυρίου λιρών Bugatti του, ενώ εκείνη έφτανε στο κατάστημα με λεωφορείο.

«Πολλές φορές ερχόταν μετά τη δουλειά», έχει πει η Τζορτζίνα στη σειρά του Netflix I Am Georgina. «Θυμάμαι μία φορά, ήρθε με μια Bugatti. Οι συνάδελφοί μου τρελάθηκαν. Εκείνοι έφταναν με το λεωφορείο κι εγώ έφευγα με μια Bugatti. Δεν μπορούσαν να το πιστέψουν».

Μέχρι τον Δεκέμβριο, η Τζορτζίνα είχε παραιτηθεί από τη δουλειά της, καθώς οι θαυμαστές του ποδοσφαιριστή είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται έξω από το κατάστημα.

Τον επόμενο μήνα, οι δυο τους έκαναν την πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή τους στα The Best FIFA Football Awards, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τις φήμες ότι ήταν ζευγάρι.

Η σχέση που επιβεβαιώθηκε δημόσια το 2017

Τον Μάρτιο του 2017 ο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα έκαναν και το επίσημο «ντεμπούτο» τους ως ζευγάρι στο Instagram, όταν ο ποδοσφαιριστής δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία τους να αγκαλιάζονται στον καναπέ.

Η λεζάντα του ήταν λιτή: μία κόκκινη καρδιά.

Τον Ιούνιο του ίδιου έτους, ο Ρονάλντο υποδέχθηκε τα δίδυμα παιδιά του, τον Ματέο και την Εύα, μέσω παρένθετης μητέρας.

Πέντε μήνες αργότερα, η Τζορτζίνα έφερε στον κόσμο την κόρη τους, Αλάνα Μαρτίνα. Η Τζορτζίνα είχε εξηγήσει ότι το όνομα της κόρης τους ήταν αποτέλεσμα κοινής επιλογής: «Και οι δύο επιλέξαμε το όνομα. Ο Κριστιάνο επέλεξε το Alana και εγώ το Martina. Αποφασίσαμε να της δώσουμε και τα δύο ονόματα που επέλεξε ο καθένας μας. Θεωρήσαμε ότι έτσι θα ήταν ακόμη πιο ξεχωριστό».

Τον επόμενο μήνα, η Τζορτζίνα πόζαρε με τη νεογέννητη κόρη της για το εξώφυλλο του HOLA!.

Τα παιδιά και η τραγική απώλεια του γιου τους

Το 2022, το ζευγάρι περίμενε ξανά δίδυμα. Ωστόσο, η χαρά μετατράπηκε σε τραγωδία, καθώς το αγοράκι τους πέθανε κατά τη διάρκεια του τοκετού. Η αδελφή του, Μπέλα Εσμεράλντα, επέζησε.

Ο Ρονάλντο είχε μιλήσει στον Πιρς Μόργκαν για τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος και η Τζορτζίνα αντιμετώπισαν την απώλεια.

«Νιώθω ότι πάντα στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Μερικές φορές, σε μια σχέση, υπάρχουν καλές στιγμές και κακές στιγμές. Είναι μέρος της διαδρομής».

Ο Πορτογάλος σταρ εξήγησε ότι η δύσκολη αυτή περίοδος ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη σχέση τους.

«Πιθανότατα εκείνη την περίοδο η σχέση μας δέθηκε ακόμη περισσότερο. Ακόμη και στις χειρότερες στιγμές πρέπει να βρίσκεις έναν τρόπο να συναντήσεις τον άλλον στη μέση και να κάνεις τα πράγματα πιο ομαλά».

Ο Ρονάλντο είχε προσθέσει ότι η τραγωδία τού έδωσε μια διαφορετική οπτική για τη ζωή.

«Έμαθα τόσα πολλά πράγματα. Είδα μια διαφορετική πλευρά της ζωής. Η κόρη μου, που είναι πλέον τριών ετών, είναι η βασίλισσα της οικογένειας και έκανε το σπίτι μας χαρούμενο. Όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο. Το πιστεύω αυτό. Είμαστε μια ευλογημένη οικογένεια. Είμαι περήφανος γι' αυτό».

Γιατί ο Ρονάλντο περίμενε εννέα χρόνια για την πρόταση

Μετά από σχεδόν μία δεκαετία μαζί, οι θαυμαστές του ζευγαριού αναρωτιούνταν επίμονα πότε θα έφτανε η στιγμή του γάμου, ιδιαίτερα μετά την ολοκλήρωση της οικογένειάς τους.

Ωστόσο, σε συνέντευξή του στη Marca πέρυσι, ο Ρονάλντο αποκάλυψε ότι δεν είχε ακόμη παντρευτεί την Τζορτζίνα επειδή δεν είχε αισθανθεί το πολυπόθητο «κλικ».

«Πάντα της λέω: "Όταν νιώσουμε αυτό το κλικ". Όπως συμβαίνει με όλα στη ζωή μας, και εκείνη ξέρει τι εννοώ».

Και πρόσθεσε: «Μπορεί να γίνει σε έναν χρόνο, μπορεί σε έξι μήνες ή μπορεί σε έναν μήνα. Είμαι 1.000% σίγουρος ότι θα συμβεί».

Τελικά, τον Αύγουστο, ο Ρονάλντο έκανε την πολυαναμενόμενη πρόταση, προσφέροντας στην Τζορτζίνα ένα τεράστιο διαμαντένιο δαχτυλίδι.

https://www.instagram.com/p/DN_aiavDFX_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το δαχτυλίδι και οι φήμες για κρυφό αρραβώνα

Οι φήμες ότι το ζευγάρι είχε ήδη αρραβωνιαστεί είχαν ξεκινήσει έναν μήνα νωρίτερα, όταν η Τζορτζίνα δημοσίευσε φωτογραφίες από ένα δείπνο με θέμα τον γάμο.

Στο σκηνικό υπήρχαν μαξιλάρια με τα αρχικά «C heart G», εξαμελές μουσικό συγκρότημα και εντυπωσιακές λευκές ανθοσυνθέσεις.

Η ίδια φορούσε, επίσης, ένα τεράστιο δαχτυλίδι στο δάχτυλο του γάμου, ενισχύοντας τις υποψίες για έναν κρυφό αρραβώνα.

Λίγο αργότερα, η Τζορτζίνα ανακοίνωσε με ενθουσιασμό τα νέα στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφία του εντυπωσιακού δαχτυλιδιού.

«Yes I do. In this and in all my lives», έγραψε στη συγκινητική λεζάντα της.

https://www.instagram.com/p/DX9cNzEHH6q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η πρόταση γάμου του Ρονάλντο που δεν είχε καν σχεδιάσει

Ο ίδιος ο Ρονάλντο αποκάλυψε αργότερα ότι δύο από τα παιδιά του έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του να κάνει εκείνη τη στιγμή την πρόταση.

Όπως εξήγησε, δεν είχε προγραμματίσει να ζητήσει από τη «γυναίκα της ζωής του» να τον παντρευτεί εκείνο το βράδυ. Απλώς ένιωσε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή.

«Ήταν περίπου 1 τα ξημερώματα. Οι κόρες μου κοιμόντουσαν», ανέφερε ο 41χρονος σε συνέντευξή του στον Πιρς Μόργκαν.

Ο Ρονάλντο περιέγραψε τη στιγμή: «Ένας από τους φίλους μου έδωσε το δαχτυλίδι για να το προσφέρω στη Gio (Τζορτζίνα) και, καθώς της έδινα το δαχτυλίδι, τα δύο παιδιά μου μπήκαν μέσα και είπαν: "Μπαμπά, θα δώσεις το δαχτυλίδι στη μαμά και θα της ζητήσεις να παντρευτείτε".

«Είπα: "Ουάου, αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να πω το ναι". Ήταν η στιγμή. Ήξερα ότι θα το έκανα κάποια μέρα, αλλά δεν είχα σχεδιάσει να το κάνω τότε».

Τα παιδιά του, αλλά και οι φίλοι που κατέγραφαν τη στιγμή, έκαναν τελικά την πρόταση πραγματικότητα.

«Επειδή το είπαν οι κόρες μου και οι φίλοι μου τραβούσαν βίντεο, ήταν αυτό που ήθελα και της έδωσα το δαχτυλίδι. Δεν γονάτισα, γιατί δεν ήμουν προετοιμασμένος, αλλά ήταν μια όμορφη στιγμή. Έβγαλα έναν λόγο».

Ο Ρονάλντο παραδέχθηκε για ακόμη μία φορά ότι ο δικός του τρόπος έκφρασης του έρωτα δεν είναι ακριβώς συμβατικός.

«Ήταν απλό. Δεν είμαι πολύ ρομαντικός τύπος. Είμαι, αλλά δεν είμαι πολύ ρομαντικός — όχι ο τύπος που φέρνει λουλούδια στο σπίτι κάθε εβδομάδα. Είμαι ρομαντικός με τον δικό μου τρόπο».

Και κατέληξε: «Ήταν όμορφα και ήξερα ότι είναι η γυναίκα της ζωής μου, οπότε το έκανα και ελπίζω ότι το έκανα καλά».

«Μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, με το τρόπαιο»

Όταν ρωτήθηκε πότε σκοπεύουν να παντρευτούν, ο Ρονάλντο απάντησε με το χαρακτηριστικό του χιούμορ: «Όχι ακόμη. Σχεδιάζουμε να το κάνουμε μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, με το τρόπαιο!»

Παράλληλα, εξήγησε ότι η Τζορτζίνα δεν είναι άνθρωπος που επιθυμεί μια μεγάλη και υπερβολική γαμήλια γιορτή. «Δεν είναι άνθρωπος που της αρέσουν τα μεγάλα πάρτι. Δεν της αρέσουν. Της αρέσουν τα ιδιωτικά πράγματα. Οπότε θα σεβαστώ αυτές τις αποφάσεις».

Ο Ρονάλντο αποκάλυψε, μάλιστα, ότι αυτό που εκτίμησε περισσότερο δεν ήταν η αξία του δαχτυλιδιού, αλλά η αντίδραση της Τζορτζίνα. «Ένα πράγμα που αγαπώ είναι ότι δεν την ένοιαζε το δαχτυλίδι. Με ρώτησε αν ήμουν ειλικρινής και της είπα: "Σε θέλω και θέλω να σε παντρευτώ"».

«Δεν έκλαψα, αλλά είχα δάκρυα στα μάτια μου».

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, το εντυπωσιακό δαχτυλίδι που προσέφερε στην Τζορτζίνα κόστισε στον Ρονάλντο περίπου 1,5 εκατομμύριο λίρες.

Ο γάμος στη Μαδέρα και ο συμβολισμός του Φουντσάλ

Και τώρα, σχεδόν μία δεκαετία μετά τη γνωριμία τους, το ζευγάρι φέρεται να είναι έτοιμο να «δέσει» τις ζωές του αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η The Sun ανέφερε ότι ο γάμος θα πραγματοποιηθεί σε καθεδρικό ναό, με τις τελετές να ξεκινούν συνήθως από τις 15:00, προτού η γαμήλια δεξίωση μεταφερθεί στο Savoy Palace, το οποίο διαθέτει τέσσερα εστιατόρια.

Πηγή ανέφερε στην εφημερίδα: «Οι επισκέπτες του ξενοδοχείου έχουν ενημερωθεί ότι δύο όροφοι θα είναι εκτός λειτουργίας την Παρασκευή και το Σάββατο, όπως και αρκετοί χώροι των μπαρ».

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο γάμος θα πραγματοποιηθεί στον Καθεδρικό Ναό του Φουντσάλ και στη συνέχεια οι καλεσμένοι θα κατευθυνθούν στο πεντάστερο Savoy Palace για τη δεξίωση.

Η επιλογή του Φουντσάλ δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για την πόλη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Εκεί υπάρχει, μεταξύ άλλων, χάλκινο άγαλμα προς τιμήν του, ενώ στην πόλη βρίσκεται και ξενοδοχείο που φέρει το όνομά του.

Από τη φτώχεια στη δόξα: Η επιστροφή του Ρονάλντο στη γενέτειρά του

Παρά την τεράστια περιουσία που έχει αποκτήσει στη διάρκεια της καριέρας του, η επιστροφή στη γενέτειρά του έχει έντονο συναισθηματικό συμβολισμό.

Ο Ρονάλντο μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια και μοιραζόταν ένα δωμάτιο με όλα τα αδέλφια του. Έφυγε από το σπίτι του μόλις στα 11 του χρόνια, προκειμένου να ενταχθεί στη Sporting Lisbon και να κυνηγήσει το όνειρό του στο ποδόσφαιρο.

Από ένα παιδί που μεγάλωσε με περιορισμένα μέσα στη Μαδέρα, εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους και ακριβοπληρωμένους αθλητές στον κόσμο.

Η επιστροφή του στο Φουντσάλ για μία τόσο σημαντική στιγμή της προσωπικής του ζωής προσδίδει, έτσι, ακόμη μεγαλύτερο συμβολισμό στον γάμο του με την Τζορτζίνα.

Το μόνο που απομένει είναι να φανεί αν οι δυο τους θα πουν τελικά το πολυπόθητο «I do» μπροστά στους καλεσμένους τους.

Διαβάστε επίσης