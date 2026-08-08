Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις κατέλαβαν άλλο ένα χωριό στην Ουκρανία
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Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ρωσικές δυνάμεις έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τον οικισμό Ιβάνιβκα στην περιφέρεια Χάρκοβο στην Ουκρανία.
Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την αναφορά από το πεδίο της μάχης.
Η Ουκρανία δεν σχολίασε άμεσα.
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