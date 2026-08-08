Σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη στην Άσπενδο: Στο φως άγαλμα του Ασκληπιού 1.800 ετών

Το μαρμάρινο σύμπλεγμα 1.800 ετών και ύψους περίπου 2,20 μέτρων  απεικονίζει τον Ασκληπιό, θεό της ιατρικής, μαζί με τον Τελεσφόρο

Μίλτος Τσεκούρας

Σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη στην Άσπενδο: Στο φως άγαλμα του Ασκληπιού 1.800 ετών
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ανακαλύφθηκε μαρμάρινο σύμπλεγμα αγαλμάτων ηλικίας 1.800 ετών στην αρχαία πόλη της Άσπενδου, που απεικονίζει τον Ασκληπιό και τον γιο του Τελεσφόρο.
  • Το γλυπτό, ύψους 2,20 μέτρων, βρέθηκε σε κεντρικό δημόσιο χώρο κοντά στη Μνημειακή Πύλη και συνδέεται με τη ρωμαϊκή περίοδο ακμής της πόλης.
  • Η παρουσία των μορφών Ασκληπιού και Τελεσφόρου συμβολίζει τον κύκλο της θεραπείας από την ασθένεια έως την ανάρρωση.
  • Η Άσπενδος ήταν σημαντικό εμπορικό κέντρο της αρχαίας Παμφυλίας με διατηρημένα μνημεία όπως το ρωμαϊκό θέατρο, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί πολιτιστικά.
  • Από το 2015 η αρχαία πόλη της Άσπενδου και τα υδραγωγεία της περιλαμβάνονται στον προσωρινό κατάλογο μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
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Ένα εντυπωσιακό αρχαιολογικό εύρημα που φωτίζει τη σχέση της ιατρικής, της θρησκείας και της καθημερινής ζωής στην αρχαιότητα ήρθε στο φως στην αρχαία ελληνική πόλη της Άσπενδου, στη σημερινή Αττάλεια της Τουρκίας.

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα μαρμάρινο σύμπλεγμα αγαλμάτων ηλικίας περίπου 1.800 ετών, το οποίο απεικονίζει τον Ασκληπιό, τον θεό της ιατρικής και της θεραπείας στην αρχαία ελληνική παράδοση, μαζί με τον γιο και βοηθό του, Τελεσφόρο.

Το εύρημα, ύψους περίπου 2,20 μέτρων, εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων ανασκαφών στην αρχαία πόλη της Άσπενδου και ανακοινώθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας.

Ο υπουργός Μεχμέτ Νουρί Ερσόι χαρακτήρισε την ανακάλυψη ένα σύμβολο της «επιστροφής της θεραπείας στο φως» μετά από σχεδόν δύο χιλιετίες.

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Συντηρητής καθαρίζει τη μαρμάρινη κεφαλή του Ασκληπιού μετά την ανακάλυψή της στην αρχαία Άσπενδο

Πηγή: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας

Ένα σπάνιο γλυπτό με σημαντικό συμβολισμό

Το μαρμάρινο σύμπλεγμα απεικονίζει τον Ασκληπιό μαζί με τον Τελεσφόρο, δύο μορφές που συνδέονται άμεσα με την έννοια της υγείας και της αποκατάστασης.

Στην αρχαία ελληνική , ο Ασκληπιός θεωρούνταν ο θεός της ιατρικής, ενώ ο Τελεσφόρος, ο οποίος απεικονίζεται συνήθως ως νεαρή μορφή με καλυμμένο σώμα και κουκούλα, συμβόλιζε την ανάρρωση και την επιστροφή στην υγεία μετά από μια ασθένεια.

Η παρουσία των δύο μορφών στο ίδιο γλυπτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτυπώνει ολόκληρο τον κύκλο της θεραπείας: από την ασθένεια έως την αποκατάσταση.

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Η Βασιλική στην αρχαία ελληνική πόλη της Άσπενδου

Το άγαλμα βρισκόταν σε κεντρικό σημείο της αρχαίας πόλης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των αρχαιολόγων, το γλυπτό βρέθηκε σε χώρο μεγάλης δημόσιας σημασίας στην Άσπενδο, κοντά στη Μνημειακή Πύλη της πόλης, σε σημείο που συνδεόταν με έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της ρωμαϊκής περιόδου.

Η θέση του ευρήματος ενισχύει την εκτίμηση ότι η λατρεία του Ασκληπιού δεν περιοριζόταν μόνο σε απομονωμένα θεραπευτικά ιερά, αλλά αποτελούσε μέρος της δημόσιας ζωής και της ταυτότητας της πόλης.

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Άσπενδου θα περνούσαν πιθανότατα καθημερινά από την περιοχή, η οποία οδηγούσε προς σημαντικά δημόσια κτίρια, όπως το θέατρο και την αγορά..

Οι ερευνητές χρονολογούν το γλυπτό στα τέλη του 2ου αιώνα μ.Χ., περίοδο κατά την οποία η Άσπενδος γνώρισε μεγάλη ακμή υπό τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

Η αρχαία πόλη της Άσπενδου

Η Άσπενδος ήταν αρχαία ελληνική πόλη στην περιοχή της Παμφυλίας στη Μικρά Ασία, 40 χλμ από τη σημερινή παραθαλάσσια πόλη Αττάλεια της Τουρκίας.

Αποτελούσε αποικία Ελλήνων από το Άργος που φέρεται να την ίδρυσαν περί το 1000 π.Χ. Κατά τον 5ο αιώνα π.Χ. η Άσπενδος αποτελούσε τον σημαντικότερο κέντρο εμπορίου στην περιοχή και τη σημαντικότερη πόλη της Παμφυλίας.

Το αρχαίο θέατρο της Ασπένδου θεωρείται ένα από τα καλύτερα διατηρημένα αρχαία ελληνικά θέατρα στον κόσμο. Κτίστηκε από τον Έλληνα αρχιτέκτονα Ζήνωνα το 155 μ.Χ. στην ελληνιστική περίοδο και ήταν δωρεά δύο πλουσίων Ασπενδίων εμπόρων της περιοχής.

Ωστόσο σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Χουριέτ οι ανασκαφές του 2025 που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ‘Heritage for the Future Projeck’ που ξεκίνησε το τουρκικό Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού έχουν αναδιαμορφώσει σχεδόν πλήρως την ιστορία της Ασπένδου.

Στην αρχαία πόλη σώζονται επίσης σημαντικά μνημεία, όπως το υδραγωγείο, η αγορά, το νυμφαίο, η βασιλική, το βουλευτήριο, τα λουτρά και το γυμνάσιο.

Από το 2015, η αρχαία πόλη της Άσπενδου, μαζί με το θέατρο και τα υδραγωγεία της, περιλαμβάνεται στον προσωρινό κατάλογο μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

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