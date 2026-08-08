Εξαφανίστηκε 15χρονος από χώρο φιλοξενείας στην Αθήνα - Η ανακοίνωση του «Χαμόγελο του Παιδιού»

Snapshot Ο 15χρονος Μαχντούχ Άνταμ εξαφανίστηκε την Τρίτη 4 Αυγούστου από χώρο φιλοξενείας ασυνόδευτων ανηλίκων στο κέντρο της Αθήνας.

Ο ανήλικος είναι σουδανικής καταγωγής, έχει ύψος 1,69 μ., βάρος 65 κιλά, μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια.

Δεν είναι γνωστό τι φορούσε την ημέρα της εξαφάνισης.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» καλεί όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει με τη γραμμή 116000 ή με τα αστυνομικά τμήματα.

Υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση μέσω της εφαρμογής Missing Alert app. Snapshot powered by AI

Συναγερμό για την εξαφάνιση ανηλίκου από χώρο φιλοξενίας στην Αθήνα στέλνει το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Πρόκειται για τον Μαχντούχ Άνταμ, 15 ετών, ο οποίος εξαφανίστηκε την Τρίτη 4 Αυγούστου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο κέντρο της Αθήνας.

Το «Χαμόγελο» ενημερώνει ότι ο ανήλικος είναι σουδανικής καταγωγής, έχει ύψος 1,69 μ. και βάρος 65 κιλά. Έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ήμερα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Διαβάστε επίσης