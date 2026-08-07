«Τσουχτερό» πρόστιμο για ψήσιμο γουρουνοπούλας σε πανηγύρι
«Πικρό» βγήκε το πανηγύρι σε πωλητές γουρουνοπούλας που είχαν στήσει ψησταριές στην Σπιάντζα του Πύργου Ηλείας
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- Πωλητές γουρουνοπούλας στην Σπιάντζα του Πύργου Ηλείας δέχτηκαν πρόστιμο κατά τη διάρκεια πανηγυριού για την εορτή του Σωτήρος.
- Το πρόστιμο επιβλήθηκε από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.
- Παρά τα μέτρα προστασίας που είχαν ληφθεί, το πρόστιμο ήταν ύψους 1.968,75 ευρώ λόγω παραβίασης νομοθεσίας.
- Η καταγγελία αφορούσε τους πωλητές που είχαν στήσει ψησταριές επί του κεντρικού δρόμου.
Πρόστιμο σε πωλητές γουρουνοπούλας έξω από το άλσος της Σπιάντζας στον Πύργο Ηλείας επιβλήθηκε από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το απόγευμα της Τετάρτης (5/8) στο πανηγύρι για την εορτή του Σωτήρος.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, έγινε καταγγελία για τους πωλητές γουρουνοπούλας, που είχαν στήσει, με αφορμή το πανηγύρι για την γιορτή του Σωτήρος, επί του κεντρικού δρόμου.
Μετά τον έλεγχο και παρότι οι υπεύθυνοι της υπαίθριας σούβλας, είχαν λάβει μέτρα προστασίας, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.968,75€, για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.
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