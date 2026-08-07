«Τσουχτερό» πρόστιμο για ψήσιμο γουρουνοπούλας σε πανηγύρι

Snapshot Πωλητές γουρουνοπούλας στην Σπιάντζα του Πύργου Ηλείας δέχτηκαν πρόστιμο κατά τη διάρκεια πανηγυριού για την εορτή του Σωτήρος.

Το πρόστιμο επιβλήθηκε από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Παρά τα μέτρα προστασίας που είχαν ληφθεί, το πρόστιμο ήταν ύψους 1.968,75 ευρώ λόγω παραβίασης νομοθεσίας.

Η καταγγελία αφορούσε τους πωλητές που είχαν στήσει ψησταριές επί του κεντρικού δρόμου. Snapshot powered by AI

Πρόστιμο σε πωλητές γουρουνοπούλας έξω από το άλσος της Σπιάντζας στον Πύργο Ηλείας επιβλήθηκε από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το απόγευμα της Τετάρτης (5/8) στο πανηγύρι για την εορτή του Σωτήρος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, έγινε καταγγελία για τους πωλητές γουρουνοπούλας, που είχαν στήσει, με αφορμή το πανηγύρι για την γιορτή του Σωτήρος, επί του κεντρικού δρόμου.

Μετά τον έλεγχο και παρότι οι υπεύθυνοι της υπαίθριας σούβλας, είχαν λάβει μέτρα προστασίας, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.968,75€, για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

Διαβάστε επίσης