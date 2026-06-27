Γαστούνη: Πρόστιμο 50.000 ευρώ στην 60χρονη για τη θανατηφόρα παράσυρση του σκύλου

Snapshot Στην 60χρονη οδηγό επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ για τη θανατηφόρα παράσυρση του σκύλου στη Γαστούνη.

Οι συνήγοροι της οδηγού σχεδιάζουν να καταθέσουν ένσταση και να προσφύγουν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου.

Η οδηγός δήλωσε ότι πάτησε φρένο μόλις είδε το ζώο και εγκατέλειψε το σημείο από πανικό και φόβο.

Το θύμα ήταν ο ηλικιωμένος σκύλος «Σίσσυ», που φρόντιζαν με αγάπη οι κάτοικοι της γειτονιάς. Snapshot powered by AI

Διοικητικό πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ επιβλήθηκε από τον διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού στην 60χρονη οδηγό, η οποία κατηγορείται για τη θανατηφόρα παράσυρση ενός μικρόσωμου σκύλου στη Γαστούνη.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης της 60χρονης γνωστοποίησαν ότι προτίθενται να καταθέσουν άμεσα έγγραφες αντιρρήσεις κατά της απόφασης, ενώ στη συνέχεια σχεδιάζουν να προσφύγουν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου.

Σύμφωνα με την απολογία της, η οδηγός ισχυρίστηκε ότι μόλις αντιλήφθηκε το τετράποδο πάτησε φρένο, ωστόσο συνέχισε την πορεία της θεωρώντας ότι το ζώο είχε προλάβει να απομακρυνθεί. Αναφορικά με το γεγονός ότι εγκατέλειψε το σημείο, η ίδια υποστήριξε πως αποχώρησε επειδή πανικοβλήθηκε και φοβήθηκε όταν συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί.

Το άτυχο ζώο ήταν η «Σίσσυ», ένας ηλικιωμένος σκύλος, τον οποίο γνώριζαν και φρόντιζαν με αγάπη οι κάτοικοι της γειτονιάς για πολλά χρόνια.

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